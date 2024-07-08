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Страна и мир «Считают, что я — нежненький, богатый лох». Самый русский американец Тим Керби — о жизни в России

«Считают, что я — нежненький, богатый лох». Самый русский американец Тим Керби — о жизни в России

Кажется, переехавший из США Тим Керби знает страну лучше многих коренных жителей

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8 комментариев
В соцсетях Тим Керби делится забавными фото

Его называют «Самым русским американцем». Тим Керби перебрался из США в Москву 20 лет назад. Он занимался дизайном компьютерных игр и работал на радио «Маяк», а сегодня уделяет внимание видеоблогу. Говорит по-русски свободно, с еле уловимым акцентом, прекрасно шутит и обожает мемы. Правда, порой сетует, что так и не смог до конца стать своим. MSK1.RU поговорил с Тимом о российской медицине, кухне и бюрократии, а также о том, почему он любит страну медведей и шапок-ушанок.

42-летний эмигрант из США объездил новую родину вдоль и поперек, побывал на Чукотке, в Мурманске, на Алтае и рассказывал о туризме на международном экономическом форуме в Петербурге и в павильоне ВЭБ на выставке «Россия» на ВДНХ. А еще Тима отметили в конкурсе «Лучший тревел-блог года».

— Для белокожего человека, который родился в гетто, жизнь в Америке была не очень сладкой. В России больше свободы для меня, — объясняет Керби. — На мой взгляд, когда человек согласен с обществом, у него получается ощущение свободы. Я в основном согласен с российским обществом, для меня здесь меньше проблем.

Тим — настоящий патриот России

Тим прекрасно знает русский язык. Говорит, выучил его постепенно и не испытывал особых трудностей. Он считает, что тут лишь вопрос времени и усердия. У Тима отличные шутки, и он ценит русский юмор. Кстати, долгое время он вел юмористическую радиопередачу «Чужой».

— Я работал ведущим на радио пять лет, — рассказывает он. — Каждое утро нужно было много шутить и веселить 4–8 миллионов человек, которые нас слушали. Русские делают чудесные мемы. Каждый день я открываю «Одноклассники», иногда «ВКонтакте», и там — мем за мемом. Они все смешные, интересные и жестокие. Русские любят каламбур. И я тоже.

Россия глазами самого русского американца

Тим говорит, что его бесит пренебрежительное отношение некоторых россиян к иностранцам. Об этом он даже сделал пост в своем Telegram-канале.

— То, что вам смешно по поводу иностранца в России, мне не смешно, особенно сейчас, — признается Тим. — Я здесь давно. И всё равно все хотят наивного иностранца учить русской культуре, потому что опять ты — иностранец, западный, ты — лох, слабак, нежный, маленький, золотой ребенок.

«Ты никогда не будешь русским» — это ощущается каждый раз.

Тим считает, что в России и США есть похожие достопримечательности

— Недавно я немножко вышел за рамки, и я, извиняюсь, ударил по другому человеку на американском футболе, — признается Тим Керби. — И знаете, что я получил? Арбитр на ломаном английском, с диким акцентом, специально мне объяснил, почему это было неправильно, чтобы отделить меня и показать: «Знаешь, ты никогда не будешь русским, говнюк!»

За долгие годы в России Тим Керби прекрасно понял особенности местного менталитета, и ему многое нравится в русских людях:

— В России больше коллективности. На инстинктивном уровне люди знают, что какие-то движения в мире опасные. Я даже не знаю, как это объяснить. И русские меньше, чем многие народы, например в Корее, США, Японии, работают. Русские хотят в большей степени жить. И это тоже прекрасно.

По мнению Тима, Петербург лучше всего осматривать с воды

По словам Керби, для россиян отпуск очень важен. По крайней мере, гораздо больше, чем для американцев.

— Люди, которые зарабатывают 50 штук в месяц, готовы реально платить абсурдные деньги, чтобы был отпуск, — рассказывает он. — Я вижу, что русские хотят потратить деньги на него, хоть и нужно платить ипотеку. В общем, русские любят отпуск до безумия.

В России эквивалент счастья — море и солнце, потому что в Москве, в центральной части России их нет.

Самого русского американца привлекают уголки России, где не развит массовый туризм

«Ветеран войны против бюрократии»

После переезда Тиму пришлось пройти через все тернии российского миграционного процесса, и о бюрократических процедурах он знает не понаслышке.

— Каждый человек в России знает, что бюрократия не работает, и, несмотря на любой закон, всегда найдет лазейки и способы манипулировать системой, — рассказывает эмигрант. — Но, к сожалению, если мы спрашиваем у русского человека, что нам делать, ответ — больше бюрократии. Это какая-то проблема в России. В США есть то же самое, но с индивидуализмом.

Впрочем, с российской бюрократией обрусевший американец сталкивается постоянно.

— Любой человек, кто прошел миграционный процесс в России, уже ветеран войны против бюрократии, — жалуется, но с юмором, Тим. — Исключая очень богатых людей, которые могут нанимать юриста на круглосуточное обслуживание. У меня уже отвращение от бюрократов.

10 лет назад Тим Керби создал свою настольную игру, которую назвал «Свержение Мутантов: Битва за Россию». Однако запустить массовое производство не получилось

Керби уточнил, что с получением российского гражданства бюрократическая дорога не закончилась. Именно поэтому он до сих пор не обменял водительские права.

— Сейчас это связано с моей работой и проектами, — добавляет американец. — Я всё равно сталкиваюсь с бюрократией постоянно, просто теперь не совсем миграционного характера. Есть вещи, связанные с медициной, водительскими правами. И думать, как получить все эти бумажки, просто убивает душу.

«В России всё шикарно с медициной»

Самый русский американец ценит доступность медицины в России. Несмотря на все минусы системы, он считает, что россиянам повезло.

— Я родился до того, как появился Обама, который создал Obamacare для бедных людей, — говорит Тим. — Я был бедным человеком. Родился и жил практически без медицины. А у меня в России ДМС, и это счастье. Медицина в России имеет свои плюсы. У меня был аппендицит. Операцию сделали в государственной клинике — я ничего не платил и выжил: отрезали всё без проблем и сюрпризов. Даже не надо было брать кредит.

У меня был аппендицит. Операцию сделали в государственной клинике — я ничего не платил и выжил: отрезали всё без проблем и сюрпризов.

Однако Тим, как и миллионы россиян, замечает и недостатки в системе здравоохранения.

— В России, если есть экстренная проблема, все работают намного лучше, — поделился наблюдениями он. — То есть если есть пуля в ноге, они вытащат ее и сделают всё, чтобы спасти ногу. А когда есть хроническая проблема, российская система работает по принципу: ну давай диспансеризацию, еще анализы. И никто не хочет брать ответственность. Россия — хорошее место, где можно получить пулю и выжить, а с хроническими болячками тут тяжело.

О приключениях американца в России смотрите подробнее в нашем видео

«Был готов есть пельмени постоянно»

Тим признался, что не испытал гастрономического потрясения от русской кухни. В детстве он попробовал многие блюда, и то, чем обычно удивляют иностранцев, для него было привычным.

— В детстве каждую неделю я ел вареники с картошкой. Колбасы были часто. Например, колбаса по-краковски — раз в две недели, раз в месяц. Много чего было привычно. Холодец — нет.

Холодец — это социализм на тарелках.

Десять лет назад я бы сказал, что любимым блюдом были пельмени, я был готов есть их постоянно, — говорит Керби. — Теперь они поднадоели. Я стал отцом, и дети постоянно просят: «Папа, пельмени!» Еще мы берем блюда Средней Азии: лагман, плов. Также эчпочмак, пирожки, салаты — это супер.

Со временем Тим полюбил и традиционное новогоднее угощение:

— Первый раз, когда я ел сельдь под шубой, это было отвратительно, а теперь уже добровольно это хочу. Суши — нет. Может быть, потому что там сырое мясо и сырая рыба — это не для американцев.

Во время поездки по Хакасии Тим попробовал национальное блюдо потхе, которое внешне и по вкусу похоже на сыр

Впрочем, по типично американской еде Керби не особо скучает.

— Если я очень хочу ее, в Москве есть место, где делают пиццу именно в стиле глубинки США. Один в один! Типа Детройт-Кливленд, — улыбается Тим.

Если про детей Тим чуть-чуть рассказал, то о жене говорить не захотел, но нам удалось узнать о ней кое-что из открытых источников.

Инга Морозова родом из Кирова. Окончила факультет социологии Петербургского госуниверситета (СПбГУ). Маркетолог и технический редактор книги мужа «Почему Россия? Мой переезд из американского дома в гетто в российскую хрущевку в Москве». С Тимом познакомили общие друзья. Самое яркое свидание состоялось зимой в парке «Кузьминки». Несмотря на то, что Тим был легко одет, провели почти весь день на улице. Лепили снеговика, ели чебуреки и оливье.

Здесь Тим демонстрирует собственноручно приготовленный мексиканский салат из своего детства

А как вам российские дороги?

Керби развеял стереотип о том, что всех иностранцев шокируют российские дороги, а точнее их качество.

Во время поездки на Алтай пришлось менять колесо прямо на дороге в -20

— Русские ожидают, что я — нежненький богатый лох, который жил прекрасное детство в идеальных условиях и даже никогда не видел трещин на асфальте, — рассказывает Тим. — Но я ближе к фавелам, чем к элитному жилью. Когда я в 15–16 лет работал с одноклассниками в пиццерии, обнаружил, что там воняло из туалета. Там оказался труп. Мир, откуда я, — наркотики, насилие, криминал. Так что мне наплевать, если на дороге камушки или ямочки.

Не так давно на ВДНХ Тим Керби прочитал лекцию о том, как за 20 лет изменился туризм в России

О путешествиях для настоящих мужчин

Самый русский американец любит неизведанные маршруты и близость к природе. Он побывал на Чукотке, Алтае, Кавказе и в Териберке. Путевые заметки Тим публикует в Telegram и выкладывает видео о путешествиях в YouTube. Ему по душе активный отдых.

В Тыве Тим посостязался с местными борцами и примерил национальную одежду

— Лучшая поездка — на Чарские пески, когда мы снимали самую северную пустыню в России, — говорит Керби. — Это было супер! И это точно не для женщин. Это для мужиков. У нас, конечно, продюсер Юлия, но она сильная. Я же не буду рекомендовать это место женщинам с детьми.

Тим считает, что в России много замечательных мест для путешествий, и мечтает исследовать их все.

— Я поехал к другу, который живет на Алтае, но работает на Голливуд, — добавляет иностранец. — Мы снимали про его жизнь, это было шикарно, потому что Алтай классный. На Дальнем Востоке было восхитительно. Когда я увидел своими глазами кита на Чукотке, это был классный день в жизни. И когда потом съел кусок кита, тоже было необычно.

Русский американец попробовал на Чукотке кита

— Всякие all-инклюзивы, курорты — не для меня, я больше люблю просторы России и местную культуру как феномен, — подчеркивает Тим.

О семейных ценностях

Тим Керби признался, что ему близки и российские семейные ценности. И самым русским американцем он называет себя неспроста.

— В России практически те же проблемы, что и на Западе, — говорит Керби. — Просто Россия — как алкаш, который признается в том, что пить надо бросать, что это плохо. Запад же — это алкаш, который говорит, что у него нет проблем. Я имею в виду алкоголизм как зависимость от диких идей либерализма. В России мы встали на путь восстановления семейных ценностей, но проблемы всё же есть. Количество разводов гигантское.

Я вижу много семейных проблем. Никто не понимает своих обязанностей. Много маминых сыночков, особенно в Москве.

Тим не пренебрегает самокатами

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Комментарии
8
5050
8 июля 2024, 15:42
Все четко.Вот только зачем ему этот адреналин.Что то не договаривает
Фродо Бэггинс
8 июля 2024, 15:41
Я работал ведущим на радио пять лет, — рассказывает он. — Каждое утро нужно было много шутить и веселить 4–8 миллионов человек, которые нас слушали не ври - шутил там стиллавин и компания
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