«Считают, что я — нежненький, богатый лох». Самый русский американец Тим Керби — о жизни в России

В соцсетях Тим Керби делится забавными фото Источник: mostrussiantim / Т.me











Его называют «Самым русским американцем». Тим Керби перебрался из США в Москву 20 лет назад. Он занимался дизайном компьютерных игр и работал на радио «Маяк», а сегодня уделяет внимание видеоблогу. Говорит по-русски свободно, с еле уловимым акцентом, прекрасно шутит и обожает мемы. Правда, порой сетует, что так и не смог до конца стать своим. MSK1.RU поговорил с Тимом о российской медицине, кухне и бюрократии, а также о том, почему он любит страну медведей и шапок-ушанок.

42-летний эмигрант из США объездил новую родину вдоль и поперек, побывал на Чукотке, в Мурманске, на Алтае и рассказывал о туризме на международном экономическом форуме в Петербурге и в павильоне ВЭБ на выставке «Россия» на ВДНХ. А еще Тима отметили в конкурсе «Лучший тревел-блог года».

— Для белокожего человека, который родился в гетто, жизнь в Америке была не очень сладкой. В России больше свободы для меня, — объясняет Керби. — На мой взгляд, когда человек согласен с обществом, у него получается ощущение свободы. Я в основном согласен с российским обществом, для меня здесь меньше проблем.

Тим — настоящий патриот России Источник: mostrussiantim / Т.me











Тим прекрасно знает русский язык. Говорит, выучил его постепенно и не испытывал особых трудностей. Он считает, что тут лишь вопрос времени и усердия. У Тима отличные шутки, и он ценит русский юмор. Кстати, долгое время он вел юмористическую радиопередачу «Чужой».

— Я работал ведущим на радио пять лет, — рассказывает он. — Каждое утро нужно было много шутить и веселить 4–8 миллионов человек, которые нас слушали. Русские делают чудесные мемы. Каждый день я открываю «Одноклассники», иногда «ВКонтакте», и там — мем за мемом. Они все смешные, интересные и жестокие. Русские любят каламбур. И я тоже.

Россия глазами самого русского американца

Тим говорит, что его бесит пренебрежительное отношение некоторых россиян к иностранцам. Об этом он даже сделал пост в своем Telegram-канале.



— То, что вам смешно по поводу иностранца в России, мне не смешно, особенно сейчас, — признается Тим. — Я здесь давно. И всё равно все хотят наивного иностранца учить русской культуре, потому что опять ты — иностранец, западный, ты — лох, слабак, нежный, маленький, золотой ребенок.

«Ты никогда не будешь русским» — это ощущается каждый раз. Тим Керби

Тим считает, что в России и США есть похожие достопримечательности Источник: mostrussiantim / YouTube

— Недавно я немножко вышел за рамки, и я, извиняюсь, ударил по другому человеку на американском футболе, — признается Тим Керби. — И знаете, что я получил? Арбитр на ломаном английском, с диким акцентом, специально мне объяснил, почему это было неправильно, чтобы отделить меня и показать: «Знаешь, ты никогда не будешь русским, говнюк!»

За долгие годы в России Тим Керби прекрасно понял особенности местного менталитета, и ему многое нравится в русских людях:



— В России больше коллективности. На инстинктивном уровне люди знают, что какие-то движения в мире опасные. Я даже не знаю, как это объяснить. И русские меньше, чем многие народы, например в Корее, США, Японии, работают. Русские хотят в большей степени жить. И это тоже прекрасно.

По мнению Тима, Петербург лучше всего осматривать с воды Источник: mostrussiantim / Т.me











По словам Керби, для россиян отпуск очень важен. По крайней мере, гораздо больше, чем для американцев.



— Люди, которые зарабатывают 50 штук в месяц, готовы реально платить абсурдные деньги, чтобы был отпуск, — рассказывает он. — Я вижу, что русские хотят потратить деньги на него, хоть и нужно платить ипотеку. В общем, русские любят отпуск до безумия.

В России эквивалент счастья — море и солнце, потому что в Москве, в центральной части России их нет. Тим Керби

Самого русского американца привлекают уголки России, где не развит массовый туризм Источник: mostrussiantim / Т.me











«Ветеран войны против бюрократии»

После переезда Тиму пришлось пройти через все тернии российского миграционного процесса, и о бюрократических процедурах он знает не понаслышке.



— Каждый человек в России знает, что бюрократия не работает, и, несмотря на любой закон, всегда найдет лазейки и способы манипулировать системой, — рассказывает эмигрант. — Но, к сожалению, если мы спрашиваем у русского человека, что нам делать, ответ — больше бюрократии. Это какая-то проблема в России. В США есть то же самое, но с индивидуализмом.



Впрочем, с российской бюрократией обрусевший американец сталкивается постоянно.



— Любой человек, кто прошел миграционный процесс в России, уже ветеран войны против бюрократии, — жалуется, но с юмором, Тим. — Исключая очень богатых людей, которые могут нанимать юриста на круглосуточное обслуживание. У меня уже отвращение от бюрократов.

10 лет назад Тим Керби создал свою настольную игру, которую назвал «Свержение Мутантов: Битва за Россию». Однако запустить массовое производство не получилось Источник: mostrussiantim / Т.me











Керби уточнил, что с получением российского гражданства бюрократическая дорога не закончилась. Именно поэтому он до сих пор не обменял водительские права.



— Сейчас это связано с моей работой и проектами, — добавляет американец. — Я всё равно сталкиваюсь с бюрократией постоянно, просто теперь не совсем миграционного характера. Есть вещи, связанные с медициной, водительскими правами. И думать, как получить все эти бумажки, просто убивает душу.



«В России всё шикарно с медициной»

Самый русский американец ценит доступность медицины в России. Несмотря на все минусы системы, он считает, что россиянам повезло.



— Я родился до того, как появился Обама, который создал Obamacare для бедных людей, — говорит Тим. — Я был бедным человеком. Родился и жил практически без медицины. А у меня в России ДМС, и это счастье. Медицина в России имеет свои плюсы. У меня был аппендицит. Операцию сделали в государственной клинике — я ничего не платил и выжил: отрезали всё без проблем и сюрпризов. Даже не надо было брать кредит.

У меня был аппендицит. Операцию сделали в государственной клинике — я ничего не платил и выжил: отрезали всё без проблем и сюрпризов. Тим Керби

Однако Тим, как и миллионы россиян, замечает и недостатки в системе здравоохранения.



— В России, если есть экстренная проблема, все работают намного лучше, — поделился наблюдениями он. — То есть если есть пуля в ноге, они вытащат ее и сделают всё, чтобы спасти ногу. А когда есть хроническая проблема, российская система работает по принципу: ну давай диспансеризацию, еще анализы. И никто не хочет брать ответственность. Россия — хорошее место, где можно получить пулю и выжить, а с хроническими болячками тут тяжело.

О приключениях американца в России смотрите подробнее в нашем видео Источник: Городские порталы

«Был готов есть пельмени постоянно»

Тим признался, что не испытал гастрономического потрясения от русской кухни. В детстве он попробовал многие блюда, и то, чем обычно удивляют иностранцев, для него было привычным.



— В детстве каждую неделю я ел вареники с картошкой. Колбасы были часто. Например, колбаса по-краковски — раз в две недели, раз в месяц. Много чего было привычно. Холодец — нет.

Холодец — это социализм на тарелках. Тим Керби

Десять лет назад я бы сказал, что любимым блюдом были пельмени, я был готов есть их постоянно, — говорит Керби. — Теперь они поднадоели. Я стал отцом, и дети постоянно просят: «Папа, пельмени!» Еще мы берем блюда Средней Азии: лагман, плов. Также эчпочмак, пирожки, салаты — это супер.

Со временем Тим полюбил и традиционное новогоднее угощение:

— Первый раз, когда я ел сельдь под шубой, это было отвратительно, а теперь уже добровольно это хочу. Суши — нет. Может быть, потому что там сырое мясо и сырая рыба — это не для американцев.

Во время поездки по Хакасии Тим попробовал национальное блюдо потхе, которое внешне и по вкусу похоже на сыр Источник: mostrussiantim / Т.me











Впрочем, по типично американской еде Керби не особо скучает.



— Если я очень хочу ее, в Москве есть место, где делают пиццу именно в стиле глубинки США. Один в один! Типа Детройт-Кливленд, — улыбается Тим.

Если про детей Тим чуть-чуть рассказал, то о жене говорить не захотел, но нам удалось узнать о ней кое-что из открытых источников.

Инга Морозова родом из Кирова. Окончила факультет социологии Петербургского госуниверситета (СПбГУ). Маркетолог и технический редактор книги мужа «Почему Россия? Мой переезд из американского дома в гетто в российскую хрущевку в Москве». С Тимом познакомили общие друзья. Самое яркое свидание состоялось зимой в парке «Кузьминки». Несмотря на то, что Тим был легко одет, провели почти весь день на улице. Лепили снеговика, ели чебуреки и оливье.

Здесь Тим демонстрирует собственноручно приготовленный мексиканский салат из своего детства Источник: mostrussiantim / Т.me











А как вам российские дороги?

Керби развеял стереотип о том, что всех иностранцев шокируют российские дороги, а точнее их качество.



Во время поездки на Алтай пришлось менять колесо прямо на дороге в -20 Источник: mostrussiantim / Т.me











— Русские ожидают, что я — нежненький богатый лох, который жил прекрасное детство в идеальных условиях и даже никогда не видел трещин на асфальте, — рассказывает Тим. — Но я ближе к фавелам, чем к элитному жилью. Когда я в 15–16 лет работал с одноклассниками в пиццерии, обнаружил, что там воняло из туалета. Там оказался труп. Мир, откуда я, — наркотики, насилие, криминал. Так что мне наплевать, если на дороге камушки или ямочки.

Не так давно на ВДНХ Тим Керби прочитал лекцию о том, как за 20 лет изменился туризм в России Источник: mostrussiantim / Т.me











О путешествиях для настоящих мужчин

Самый русский американец любит неизведанные маршруты и близость к природе. Он побывал на Чукотке, Алтае, Кавказе и в Териберке. Путевые заметки Тим публикует в Telegram и выкладывает видео о путешествиях в YouTube. Ему по душе активный отдых.

В Тыве Тим посостязался с местными борцами и примерил национальную одежду Источник: mostrussiantim / Т.me











— Лучшая поездка — на Чарские пески, когда мы снимали самую северную пустыню в России, — говорит Керби. — Это было супер! И это точно не для женщин. Это для мужиков. У нас, конечно, продюсер Юлия, но она сильная. Я же не буду рекомендовать это место женщинам с детьми.

Тим считает, что в России много замечательных мест для путешествий, и мечтает исследовать их все.



— Я поехал к другу, который живет на Алтае, но работает на Голливуд, — добавляет иностранец. — Мы снимали про его жизнь, это было шикарно, потому что Алтай классный. На Дальнем Востоке было восхитительно. Когда я увидел своими глазами кита на Чукотке, это был классный день в жизни. И когда потом съел кусок кита, тоже было необычно.

Русский американец попробовал на Чукотке кита Источник: mostrussiantim / YouTube

— Всякие all-инклюзивы, курорты — не для меня, я больше люблю просторы России и местную культуру как феномен, — подчеркивает Тим.



О семейных ценностях

Тим Керби признался, что ему близки и российские семейные ценности. И самым русским американцем он называет себя неспроста.



— В России практически те же проблемы, что и на Западе, — говорит Керби. — Просто Россия — как алкаш, который признается в том, что пить надо бросать, что это плохо. Запад же — это алкаш, который говорит, что у него нет проблем. Я имею в виду алкоголизм как зависимость от диких идей либерализма. В России мы встали на путь восстановления семейных ценностей, но проблемы всё же есть. Количество разводов гигантское.

Я вижу много семейных проблем. Никто не понимает своих обязанностей. Много маминых сыночков, особенно в Москве. Тим Керби