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Страна и мир «Пик популярности пришелся именно на 2022 год»: астролог сделала нумерологический разбор SHAMAN'а

«Пик популярности пришелся именно на 2022 год»: астролог сделала нумерологический разбор SHAMAN'а

По мнению астролога, певец подобрал себе удачный псевдоним

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24 комментария
Астролог назвала Ярослава Дронова очень мудрым человеком

Астролог Дарья Тимофеева сделала нумерологический разбор главного патриотического певца страны SHAMAN'а. Она рассказала о его карме, как он прорабатывает ее в своей жизни и почему его сценическое имя (настоящее имя артиста — Ярослав Дронов), по ее словам, хорошо сказывается на нем. Наши красноярские коллеги из NGS24.RU приводят мнение Дарьи дословно.

— Начнем со дня рождения Шамана: 22 ноября — аркан Шут Таро. Главное качество таких людей — это внутренняя свобода, она ни от кого не зависит, никому не подчиняется, являясь основным принципом человека. Они, как дети, имеют хорошее воображение. Могут вести за собой людей и идти против правил. Творчески подходят к любому делу. Непосредственные, экстравагантные, оригинальные.

Миссия таких людей заключается в том, что они должны оставить свой след на земле благодаря своей профессиональной деятельности, а также реализоваться как хорошие хозяева в любых ситуации и сфере жизни. Профессионально развиваться, прорабатывать лень. Преодолевать препятствия. Человек должен достичь своих амбициозных целей. Стать авторитетом в семье, в социуме. Быть ответственным и решительным. Такой человек должен благодаря полученным знаниям и мудрости «осветить» жизнь людей и понять смысл всех процессов, имеющих место в жизни. Он пришел, чтобы передать нам накопленную мудрость (которая у него из прошлой жизни), просветить массы, реализоваться в карьере.

У него очень интересные комбинации арканов в талантах и кармических задачах по типу 2 Жрица, 9 Отшельник, 18 Луна, 13 Смерть. О чем это говорит? Он от рождения очень мудрый и с хорошей интуицией, что с остальным только придется пройти в жизни, он уже это знает и готов транслировать это через творчество.

Его карма прорабатывается так: главные задания такого человека — служение другим людям, скромное поведение, отказ от лени, принятие того, что приносит жизнь, даже если это одиночество среди людей. Быть спокойным, рассудительным и передавать свой опыт и жизненную мудрость. Плюс 9 Отшельник говорит о том, что его задача — уважать взрослых и предков, собственно, что он и делает.

Я перевела его псевдоним в цифры и по подсчетам получилось 20 Страшный суд. О чем говорит этот аркан? Это про верность своим корням, это про патриотичность, это про правильные ценности и про правильные убеждения, что он и транслирует в своем творчестве. Его псевдоним очень подходит ему, благодаря ему он очень популярен. В общем, шикарное попадание, 100 из 100.

Пик популярности пришелся именно на 2022 год. Почему так произошло? Если сложить его данные и определенно посчитать, то мы увидим, что у него год проходил под двумя арканами — это 2 Жрица, его кармическая задача, которую он проработал в 2022 году. И 17 Звезда, о чем она? Очень яркий аркан, который про реализацию, когда человека становится очень видно. И вот за счет этой комбинации, он, во-первых, проработал свою карму в 2022 году, во-вторых, он ярко взлетел. 17 Звезда — она никогда не бывает незаметна другим.

ПО ТЕМЕ
Астрология Астролог Нумерология Разбор SHAMAN Ярослав Дронов
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Комментарии
24
17817167
7 июля 2024, 19:34
а что говорит нумеролог, удачно он подженился?! ))) дату выбрал))
VCN
7 июля 2024, 19:08
Я только одного Шамана знаю, его фамилия Габышев. А это самозванец какой то.
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