«Чувствую себя идиотом». Как сотни мужчин повели девушку в ресторан и остались без денег

Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Свидания с девушками с сайтов знакомств в Петербурге закончились пустыми кошельками для мужчин, уголовными делами — для девушек, облавами — для ресторанов. Жертвы консумации отдавали за вечер в компании спутницы от 6 до 300 тысяч рублей, а теперь собираются требовать с мошенников компенсации. Наши коллеги из «Фонтанки» пообщались с пострадавшими и выяснили, как вычислить консуматоршу и что делать, если после свидания остался с пустыми карманами.



«Никогда не думал, что такое может случиться со мной»

Евгения (имя изменено) с симпатичной девушкой свел сайт знакомств — списались, пообщались. Договорились встретиться, как тогда думал Евгений, — спонтанно. Выбрал ресторан, но девушка была уставшей, так что остановились на месте поближе. В забитом зале удачно оказался свободен один столик.



— Я заказал себе кофе, девушка — одно блюдо и бокал игристого. После пары глотков кофе почувствовал себя нехорошо: странно реагировал на свет. Что-то похожее на паническую атаку. Так что, когда принесли счет, я оплатил его не глядя, — вспоминает он. Об ухудшении самочувствия, головокружении и ватном состоянии после пары глотков рассказали «Фонтанке» еще несколько мужчин — посетителей того же заведения.



Сколько денег осталось в ресторане, Евгений обнаружил, уже когда пришел в себя. Оказалось, что один бокал обошелся ему в 8 тысяч рублей. При этом целая бутылка такого шампанского в магазине стоит 700–800 рублей.



— Я про консумацию слышал, но никогда не думал, что такое может случиться со мной. Думал обращаться в полицию, но понял, что дело гиблое. Проблема в том, что я-то сделал всё добровольно. И на свидание пришел, и счет оплатил, — рассказал он «Фонтанке».



Девушка после встречи на связь выходить перестала, зато посыпались «вялые угрозы» от безымянных аккаунтов. — Насколько я знаю, та же девушка провернула ту же аферу на следующий день — уже с другим парнем, — поделился Евгений.



О том, как полиция сражалась с так называемыми скам-кафе, «Фонтанка» уже рассказывала. Прошлым летом с обысками пришли в бар «Департамент» после нескольких заявлений о мошенничестве. Тогда 37-летний мужчина оставил в заведении 118 тысяч рублей, причем расплатился за заказ дважды — официантка убеждала его, что платеж не прошел. 33-летнему гостю города из Подмосковья два часа в компании девушек обошлись в 98 тысяч рублей.



В конце июня оперативники уголовного розыска вместе с СОБРом нагрянули в рестораны Veggieteria и «Дегустерия» и задержали по делу о консуматоршах 13 человек. По данным правоохранителей, некоторые пострадавшие умудрялись оставлять в кассе сотни тысяч рублей. Десять человек отпустили под подписку о невыезде, троих задержали процессуально. Среди них 26-летний петербуржец, ранее судимый за уклонение от прохождения воинской службы, его ровесница, тоже из Петербурга, а также жители Чеченской Республики и Дагестана.



В ныне закрытом ресторане Veggieteria все звонки теперь переводят на автоответчик, на чеках, сохранившихся у пострадавших, не указан ИНН. Зато остался сайт заведения и, самое интересное, меню. Цены на вина и шампанское впечатляющие: 38, 46, 59, 61 тысяча за бутылку 750 мл. Бокал Castillo Santa Barbara стоит в два раза дороже, чем целая бутылка в магазине: 1800 рублей против 931. Игристое Cantine Quattro Valli в алкомаркетах продают за 1186 рублей, бокал в Veggieteria — 3700, Amour de Paris — 1350 рублей, бокал в ресторане — в семь раз дороже, за 8 тысяч рублей за 125 мл. Прайс на ром и виски доходит до 12,9 тысячи, на коньяк — до 13,3.

Источник: скриншот сайта veggieteria.ru











«Чувствую себя идиотом»

Бо́льшая часть пострадавших, с которыми пообщалась «Фонтанка», были именно в Veggieteria. Завязка истории несвершившейся любви и пустого кошелька у всех примерно одинаковая: назначают встречу, подъезжает девушка на дорогой машине, предлагает зайти в «Хачапури и вино», где по вечерам место найти довольно сложно. Чтобы не стоять в очереди на посадку, как бы невзначай предлагает пройти в уже знакомое заведение в трех минутах пешком.

А дальше кому-то везло больше, кому-то — меньше. Находились те, кто выходили из воды почти сухими: «Хотел взять меню — девушка вырвала из рук. Принесли счет на 22 тысячи. Посмотрел, подумал, сказал, что платить не буду, так как всё заказала она, а не я. Никто не остановил. Ушел целым, невредимым и со своими деньгами», — рассказывает один из мужчин.



Избежать серьезных трат получилось еще у одного парня: спас статус бедного студента.

— Приехала дама на «мерсе», начала затирать, что у нее три бизнеса, увлекается астрологией. Предложила зайти в ресторан, до него потребовала добираться на такси, хотя там идти было пять минут. Посмотрел цены, увидел, что даже обычные блюда особо не могу себе позволить: я студент. Предложил разделить счет. Она сказала, что ей такое неинтересно, так что я встал и ушел. Развести не успели, — рассказывает парень.



— Здо́рово Петербург меня встретил. Приехал впервые — оставил 50 тысяч, — вспоминает менее везучий.

— Оставил в Veggieteria 13 тысяч. Девушка пыталась убедить меня взять микрозаем, чтобы она вкусно поела.

— Меня несколько дней назад развели на 140 тысяч, чувствую себя идиотом, — жалуются мужчины.

Таких историй — сотни. Жертвы консумации объединились в сообщество на 550 человек в «Телеграме» — и для коллективной борьбы с мошенниками, и для моральной поддержки. Каждого нового пострадавшего успокаивают, мол, все там были. Облаву на Veggieteria в чате встретили радостно, теперь готовятся к новому этапу борьбы — коллективному иску. Всех пострадавших агитируют писать заявления в полицию и судиться — требовать с мошенников вернуть деньги или хотя бы их часть.



Как устроен бизнес консуматорш

Как рассказывают «бывалые» — кто уже несколько лет общается с пострадавшими и пытается им помочь, — времена, когда консуматорши ловили жертву на живца, давно закончились. Сейчас охоту на мужчин ведут на сайтах знакомств — регистрируют множество анкет и стараются как можно быстрее выманить на свидание. Сидят консуматорши преимущественно в Pure — быстро организовать встречу помогает специфика приложения, где большинство пользователей ищут быстрый секс, а поэтому не склонны к долгим перепискам.



Если вы нарвались в Сети на консуматоршу, то далеко не факт, что на сайте знакомств вы общались именно с ней. По словам пострадавших, зачастую девушки были не очень-то похожи на фото в анкете — вплоть до цвета волос.



— Перед встречей в переписке я задавал разные вопросы девушке, потом задавал их же при живой встрече. Ответы отличались: от места учебы до хобби и увлечений. Общался с инженером, в итоге на свидание пришла эсэмэмщица. В переписке была младшая сестра, тут — брат. И далее по списку, — вспоминает один из пострадавших.



Из этого пострадавшие делают вывод, что на сайтах с ними общались не девушки, а кто-то вроде менеджера или модератора. Один из участников чата рассказал, что однажды он чуть не устроился на подобную работу: пришел в ресторан на Грибоедова на собеседование официантом, а ему предложили вакансию менее пыльную: регистрировать фейки и общаться с парнями со страничек девушек. «Понял, что вовлекают в какую-то муть, и отказался», — рассказал он.



Когда о встрече договорились, куратор отправляет на свидание девушку. Как правило, на дорогом автомобиле с водителем, чтобы в случае скандала ее получилось быстро из ресторана забрать. И безусловно, для статусности: девушки обычно говорят, что приехали на такси бизнес-класса, так что идти на прогулку или в недорогое заведение не планируют. А дальше — всё по тому же сценарию. Мужчину уговаривают идти в конкретное заведение, где уже приходится угощать девушку по накрученным в несколько раз ценам.

