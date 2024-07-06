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Страна и мир Как Нотр-Дам и Ниагарский водопад? Выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Как Нотр-Дам и Ниагарский водопад? Выставка «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест планеты

Экспозицию на ВДНХ посетили более 18 миллионов гостей

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3 комментария
Выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты

Международная выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых посещаемых мест в мире. Об этом сегодня на торжественной церемонии награждения участников выставки сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

— Я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты, — отметил Сергей Кириенко.

Напомним, 4 июля на выставке приняли 18-миллионного посетителя — юбилейной гостьей стала 12-летняя Лиза Савина, которая приехала в Москву из Владимира. Семья Савиных получила в подарок сертификат на трехдневное путешествие по Омской области. Аналогичные подарки получили за время работы выставки и другие «миллионные» гости — каждому выпала возможность посетить тот или иной регион. Всего на ВДНХ представлены экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Посетить мероприятие можно до 8 июля включительно.

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Комментарии
3
Мочище
7 июля 2024, 00:26
Любая диктатура любила хвастаться своими достижениями. Но сути это не меняло. Диктатура оставалась в истории диктатурой.
Гость
6 июля 2024, 23:51
Показуха на месь мир. Это не Россия, а Москва и самые дотируемые регионы. Настоящая Россия выживает, а не лоснится от жира.
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