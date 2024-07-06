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Страна и мир «Красивое зрелище!» Российские туристы в Турции увидели падение метеорита: видео

«Красивое зрелище!» Российские туристы в Турции увидели падение метеорита: видео

Небесное тело испускало зеленоватое свечение

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Пользователи соцсетей публикуют многочисленные видео

В небе над Турцией увидели падающий метеорит. Объект испускал зеленоватое свечение, оставляя за собой световой хвост. Красивое явление наблюдали туристы и жители Стамбула, Анкары, Бурсы и других городов страны.

— Метеорит, увиденный в небе этой ночью в разных частях нашей страны, вызвал восторг, — отметили в Турецком космическом агентстве.

В местных соцсетях активно распространяются видео с небесным телом.

— Это было красивое зрелище. Мы видели метеорит очень отчетливо и так близко, что ощущение, что он упал, — делятся жители Бурсы.

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Турция Стамбул Метеорит Небесное тело Видео
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