«Красивое зрелище!» Российские туристы в Турции увидели падение метеорита: видео

Пользователи соцсетей публикуют многочисленные видео Источник: РИА Новости

В небе над Турцией увидели падающий метеорит. Объект испускал зеленоватое свечение, оставляя за собой световой хвост. Красивое явление наблюдали туристы и жители Стамбула, Анкары, Бурсы и других городов страны.



— Метеорит, увиденный в небе этой ночью в разных частях нашей страны, вызвал восторг, — отметили в Турецком космическом агентстве.

В местных соцсетях активно распространяются видео с небесным телом.

Источник: ankara.trafic / Instagram (деятельность запрещена в РФ)