«Красивое зрелище!» Российские туристы в Турции увидели падение метеорита: видео

В небе над Турцией увидели падающий метеорит. Объект испускал зеленоватое свечение, оставляя за собой световой хвост. Красивое явление наблюдали туристы и жители Стамбула, Анкары, Бурсы и других городов страны.
— Метеорит, увиденный в небе этой ночью в разных частях нашей страны, вызвал восторг, — отметили в Турецком космическом агентстве.
В местных соцсетях активно распространяются видео с небесным телом.
— Это было красивое зрелище. Мы видели метеорит очень отчетливо и так близко, что ощущение, что он упал, — делятся жители Бурсы.