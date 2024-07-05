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Страна и мир обзор Пол-России накроет шторм, салат-убийца унес вторую жизнь: новости 5 июля

Пол-России накроет шторм, салат-убийца унес вторую жизнь: новости 5 июля

Главные события уходящего дня

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2 комментария
Молодому человеку, погибшему от ботулизма, было 24 года

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 июля.

Мазаев госпитализирован

Певца Сергея Мазаева госпитализировали перед концертом, который должен был пройти в Светлогорске Калининградской области. Юбилейное выступление группы «Моральный кодекс» сорвалось.

Об этом концертный директор сообщила РБК. У 64-летнего Мазаева случился приступ панкреатита. Позднее пресс-служба артиста заявила, что жизни певца ничего не угрожает.

— Приступ купировали, угрозы здоровью уже нет, восстанавливается, — передает слова пресс-службы ТАСС.

Будут ли перенесены ближайшие концерты, пока неизвестно.

При атаке БПЛА погиб ребенок

За ночь средства ПВО сбили 50 беспилотников над территориями Кубани, Запорожской и Ростовской областей, сообщили в Минобороны.

В результате атаки по Приморско-Ахтарску в Краснодарском крае погибла 6-летняя девочка. Еще пять человек получили ранения, отметил губернатор региона. Под удар попал трехэтажный многоквартирный дом.

Семье погибшей девочки выплатят два миллиона рублей, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Как выглядит дом после атаки беспилотников

Сообщается, что 29 тысяч местных жителей остались без электричества из-за нарушения работы подстанции. По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

Проверка скандальной воронежской школы

Факт неэтичного досмотра школьниц при проведении экзамена в воронежской школе не подтвердился. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

— Согласно решению прокуратуры, стационарный металлоискатель был настроен некачественно, что привело к его избыточной чувствительности и реагированию на незначительные предметы, элементы металла на одежде обучающихся. При этом факты досмотров и требований участников снять какие-либо предметы одежды прокуратурой не подтверждены, — сообщили в ведомстве.

При этом ранее в Министерстве образования Воронежской области подтвердили, что несколько выпускниц приняли решение «освободиться от белья» — из-за того, что металлические вставки в нем «пищали» при прохождении через рамки металлодетектора. Чиновники связали действия девушек «не только с естественным волнением, но и с отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц».

Предупреждение о непогоде

Грозы и ветер до 27 метров в секунду ожидается в 13 регионах России, заявили в МЧС. Под властью стихии окажутся Москва, Калужская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Карелия.

Град и грозы могут также обрушиться на Иркутскую область. Ветер усилится до 20 метров в секунду.

Вторая жертва ботулизма

Второй случай смерти от ботулизма зафиксировали в Нижегородской области. Погиб 24-летний молодой человек из Дзержинска.

Парень был госпитализирован с признаками ботулизма после употребления салата с консервированной фасолью. Всё это время медики боролись за его жизнь, однако молодой человек не справился с болезнью и умер в стенах медучреждения.

Напомним, вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России из-за консервированной фасоли, из которой готовили салат «Лобио». По данным Минздрава, по всей стране было госпитализировано больше 300 человек.

Встреча Путина и Орбана

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры в Кремле. Беседа политиков длилась более 2,5 часа, президент России назвал беседу «полезным разговором».

В начале встречи Путин заявил, что планирует обменяться мнениями по украинскому направлению, и обещал ознакомить Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию конфликта. После длительной беседы лидеры стран рассказали на пресс-конференции об итогах. Самые важные положения мы собрали здесь.

Евросоюз возмутился поездкой Орбана в Москву, поскольку она не была согласована и встреча произошла в рамках двусторонних отношений.

ПО ТЕМЕ
Сергей Мазаев Концерт Госпитализация БПЛА Спецоперация на Украине Погиб ребенок Кубань Непогода Грозы Ботулизм Нижний Новгород Виктор Орбан Владимир Путин
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Комментарии
2
Марго. Вредная
5 июля 2024, 23:21
Несчастная малышка. Она вообще ни в чём не виновата. Какие 2 миллиона, тут жизнь не нужна будет в принципе. Просто - зачем?
Гость
5 июля 2024, 23:19
🔥 Итоги СВ0 за 29 июня - 5 июля 🔥 от которых так корёжит и выворачивает здешних Сkyлёвыx иноагентов и прочую за-украинскую мра3Ъ 😁 ВКС России выполнили 23 групповых обработки предприятий ВПК, объектов энергетики, аэродромов, батарей ПВО, арсеналов, баз ГСМ, мест размещения боевиков и наемников по всей ВО территории 👍💥 Освобождены н.п. Степовая Новоселовка (Харьковская обл), Шумы, Новоалександровка, Новопокровское, Спорное и район "Новый" города Часов Яр (ДНР) 👍🎉 Активное продвижение ВС России идёт на всех боевых направлениях! - Отбито 83 🥩-атаки каkл0-жив0тных, - В минусе - свыше 13525* 🐷🐷, - Взято в плен - 32 боевика, - Выведено из строя 515 ед. боевой и авто техники, включая 7 самолетов Су-27 и вертолет Ми-24 на аэродроме, а также 3 БЭК в море, - Разбито - 58 полевых складов боеприпасов, - ПВО сбито - 3 самолёта (2 МиГ-29 и Су-27), 451 БПЛА, 42 реакт. снаряда, 25 ракет и 7 авиабомб. ❗ *, не считая огромные сан. потери и зачётную работу ВКС 💥 Слава 3ащитникам нашей Родины! 👍 Победа России над отвратительным Западом ближе с каждым днём!
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