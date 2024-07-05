«Европе нужен мир»: о чем договорились Путин с премьер-министром Венгрии

Орбан опубликовал несколько фото из Москвы Источник: Официальная страница Виктора Орбана в соцсети X











Премьер министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву. Он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Зачем Орбан приехал в Москву?

Венгерский премьер заявил, что прибыл для продолжения своей «мирной миссии». До этого у него состоялась встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. В Киеве Орбан призвал прекратить боевые действия. По его словам, украинский лидер «был не в восторге» от этого предложения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Орбан будут обсуждать ситуацию с решением вопроса по Украине. В переговорах также приняли участие помощники президента РФ Владимир Мединский и Юрий Ушаков, а также глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин провел почти трехчасовые переговоры с Орбаном Источник: Kremlin.ru

В начале встречи Путин заявил, что на переговорах с Орбаном планирует обменяться мнениями по украинскому направлению и обещал ознакомить его с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию конфликта. После длительной беседы лидеры стран рассказали на пресс-конференции об итогах.

О чем говорили на встрече?

Путин:

Россия видит, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца;

Западные «спонсоры» используют Украину в качестве «тарана, жертвы» против России;

Киев не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения и придется проводить выборы;

Шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю;



Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Речь идет о полном выводе всех украинских войск с российских территорий — Херсонской, Запорожской области, ДНР и ЛНР;

РФ воспринимает визит Орбана, как попытку возобновить диалог и предать ему дополнительный импульс.

Орбан:

Европе нужен мир. Без дипломатии и каналов связи его не достигнуть;



Мы хотели узнать, какой самый короткий путь к завершению конфликта;

Позиции у Киева и Москвы очень разные. Требуется очень много шагов для достижения мира;

Важнейший шаг мы сделали: установили контакт. Орбан заявил, что продолжит свои усилия по урегулированию украинского конфликта;

Орбан хотел узнать и узнал ответы на три вопроса: что Путин думает о мирных инициативах, о прекращении огня и переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье — видение Европы после завершения конфликта.

Как отреагировал Запад?

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Брюссель не давал Орбану мандат на переговоры с Владимиром Путиным, а встреча происходит в рамках двусторонних отношений. На что премьер Венгрии ответил, что не может сидеть сложа руки.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне визита Орбана в Москву призвала ЕС к «единству». Представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что поездка премьера Венгрии в Москву, как раз его и подрывает.

Возмутился поездкой Орбана и украинский МИД, поскольку данное мероприятие с ними не было согласовано.