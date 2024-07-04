Заморозку пенсионных накоплений назвали ошибкой, Блиновская подала заявление о банкротстве: новости 3 июля

Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 июля.



Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, есть погибшие и раненые

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в аварию по пути из Аланьи в аэропорт Антальи. Это произошло в районе Манавгат, сообщило турецкое издание Nehir Haber.

Источник: Городские порталы

ДТП произошло рано утром. Автобус на скорости врезался в ограждение, от удара его вынесло на обочину. В результате 20 человек пострадали, среди них есть дети, передает турецкое издание. Водителя доставили в больницу с тяжелыми травмами, но он не выжил.



На место сразу прибыли бригады скорой помощи, которые оказывали помощь пострадавшим. Часть из них доставили в больницы.



Момент ДТП попал на видео Источник: LIDER HABER

Генеральное консульство России в Анталье дало официальный комментарий по поводу ДТП. Уточняется, что в районе пяти часов утра около поселка Манавгат автобус, в котором находились 18 российских туристов и 7 белорусских, врезался в бетонное ограждение.

— В больницах остаются семеро россиян. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Один из них получил тяжелые травмы. Остальные размещены в гостинице и планируют вернуться в ближайшее время в Россию, — уточнили в Генконсульстве.



Также известно, что двое россиян успели на запланированный рейс и улетели на родину.

В Алжире скончался посол РФ Валерьян Шуваев

В Алжире на 70-м году жизни скоропостижно скончался Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Валерьян Шуваев. О его смерти сообщило Министерство иностранных дел РФ.

В мае 2022 года Валерьян Шуваев получил назначение в Алжир на должность посла. Удостоен ордена Мужества. Отмечен благодарственным письмом президента Российской Федерации, званием «Почетный работник МИД России» Источник: Mid.ru











— Валерьян Владимирович проявил себя как блестящий профессионал, эрудит и великолепный дипломат-арабист, оставаясь при этом замечательным и скромным человеком, настоящим товарищем, другом и наставником, — говорится на официальном портале МИД.



Дипломат начал карьеру еще в СССР: он работал в посольстве в Ливане на должности дежурного референта. В 2004–2008 годах Валерьян Шуваев стал послом России в Ливии, в 2008–2012 годах — послом в Ираке, в 2018–2022-м годах — послом в Марокко.

Крановщик погиб на стройке ЖК премиум-класса в центре Москвы

В Москве рабочие обнаружили мужчину без сознания в кабине башенного крана на стройплощадке премиального ЖК High Life, сообщает MSK1.RU. Крановщика нашли на высоте 200 метров. Спасатели взломали дверь и обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

По данным ТАСС, крановщик погиб. Медики констатировали смерть, по предварительным данным, из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Источник: читатель MSK1.RU











Источник: читатель MSK1.RU











Причиной смерти рабочего могла стать передозировка наркотиками. ТАСС пишет, что после того как спасатели спустили на землю тело крановщика, кабина была осмотрена криминалистами. Рядом с креслом был обнаружен шприц. Медики обнаружили на руках мужчины следы инъекций.

Беспилотники ВСУ ударили по Запорожской атомной станции, есть пострадавшие

Три украинских дрона-камикадзе квадрокоптерного типа нанесли удар по подстанции «Радуга», где велись работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ЗАЭС.



В результате удара пострадали восемь сотрудников станции. Все они были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара и находятся под постоянным контролем врачей. Состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, другие в состоянии легкой тяжести.



Президент Финляндии заявил, что украинский кризис можно разрешить одним звонком

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg заявил, что Пекин при желании может положить конец украинскому конфликту, поскольку РФ сильно зависит от Китая.



— Сейчас Россия так зависит от Китая. Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис», — сказал Стубб. — Если бы он сказал, что пора начинать мирные переговоры, Россия была бы вынуждена это сделать.

Официальный представитель МИД КНР опровергла слова Александра Стубба.

— Начнем с того, что Китай и Россия — независимые крупные государства. Китай не является создателем украинского кризиса, не является и его стороной, — отметила представитель МИД КНР.



При этом, по ее словам, Пекин продолжит взаимодействовать с Кремлём по вопросам украинского конфликта.



Блиновская подала заявление о банкротстве

«Королева марафонов» Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег, подала в арбитражный суд заявление о банкротстве. Соответствующая информация указана в картотеке инстанции, опубликованной 3 июня.



— Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом, — сказано в карточке дела.



Как сообщил адвокат по налогам блогера Иван Морозов, банкротством занимается отдельная команда. При этом представлять интересы по уголовному делу в отношении Блиновской продолжает адвокат Наталья Сальникова, передают «Известия».

Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года при попытке уехать из России. Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей и отмывании денег. Вместе с Еленой фигурантом уголовного дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Следствие считает его пособником.



В январе 2024 года Блиновской изменили меру пресечения с домашнего ареста на СИЗО из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу, а позднее суд продлил меру до середины июля. В апреле стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону проведения спецоперации. 29 мая стало известно, что Блиновская погасила более сотни миллионов рублей налоговых задолженностей.



Совфед РФ одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Совете Федерации России одобрили законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.



Индексация пенсий была приостановлена в 2016 году. Однако Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 предложил ее возобновить. Закрепить индексацию на законодательном уровне было поручено партии «Единая Россия» и правительству РФ.



Поправки вносятся в ФЗ «О страховых пенсиях»: работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, не учитывающем недополученных средств. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров по завершении ими трудовой деятельности.



— Решение затронет 7,87 млн человек. Это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда, — поделился в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.



В Госдуме назвали решение заморозить пенсионные накопления ошибкой

Заморозка пенсионных накоплений была ошибкой — такое мнение выразил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.



— Я считаю, что мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку, — приводит ТАСС слова Анатолия Аксакова, который выступил на Финансовом конгрессе Банка России.



Он отметил, что данное решение стало основанием для создания негосударственных пенсионных фондов, которые уже собрали значительные средства. Однако внезапно государство поменяло правила игры. Аксаков предложил вернуться к правилам, действовавшим до 2014 года, подчеркнув необходимость тщательного анализа ситуации.



МВД предложило разрешить изымать внутрироссийские и загранпаспорта ФСБ и МИД

МВД вынесло на обсуждение законопроект, который наделяет Погранслужбу ФСБ и МИД правом изымать внутрироссийские и заграничные паспорта. Изъятые документы предложено передавать МВД. Соответствующая инициатива опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Законопроект предполагает изменения в федеральные законы ‎«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О гражданстве Российской Федерации». Среди новых причин для изъятия — пометки и рисунки в паспорте.



Сыновей липецкого священника приговорили к колонии за попытку примкнуть к ВСУ

Во 2-м Западном окружном военном суде вынесли приговор троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова за попытку проникновения на территорию Украины и присоединения к легиону «Свобода России»*. О вердикте сообщает «Коммерсант».



Как ранее писала «Фонтанка», трое братьев в 2023 году отправились в Курскую область, чтобы оттуда перебраться на территорию Украины. Там их задержала Погранслужба ФСБ.



Судья Тимур Жидков признал их виновными в покушении на госизмену (статья 275 УК РФ), в попытке незаконного пересечения государственной границы (статья 322 УК РФ) и в участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).



Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 года колонии строгого режима, Алексея и Тимофея Ащеуловых — каждого к 17 годам, при этом первые три года братья проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима.



*В РФ признан террористическим.



Экс-мэра Нового Уренгоя арестовали вскоре после отставки

Басманный районный суд Москвы отправил под арест бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова. Его обвиняют в крупной взятке. С момента отставки Воронова с поста главы города не прошло и недели.



Воронова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Суд удовлетворил просьбу следствия и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 1 сентября. Источник: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы









