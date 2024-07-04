В Кремле вручили новую госнаграду

Участников поздравил Сергей Кириенко Источник: Единый муниципальный портал











В Москве прошла церемония вручения госнаград Российской Федерации муниципальным служащим. В том числе почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Его получили 188 человек.



Предложение учредить отдельное звание ранее озвучили представители муниципального сообщества. Его поддержал президент Владимир Путин.



Участников мероприятия поздравил Сергей Кириенко. Замглавы администрации президента отметил, что муниципальный уровень власти ближе всего к людям, поэтому на представителях с местного самоуправления муниципального сообщества лежит большая ответственность.



—Муниципальный уровень представляет всю систему публичной власти, потому что вы ближе всего к людям, острее чувствуете их проблемы. Каждому из вас есть, чем поделиться со своими коллегами на региональном, на государственном уровнях, — прокомментировал Сергей Кириенко.



В числе первых обладателей почетного звания — Тамара Стоборова, глава администрации сельского поселения «Железнодорожная станция Кудринская» в Калужской области. На службе она более 40 лет.



—Для меня, как для работника местного самоуправления, который всю жизнь проработал на селе, это высочайшая оценка моего труда и моих односельчан, с которыми мы вместе делаем свою жизнь лучше. Будем работать над этим и дальше, — поделилась Тамара Стоборова.

