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Страна и мир Люди плакали: актер из фильма «Назад в будущее», борющийся с болезнью Паркинсона, зажег на фестивале

Люди плакали: актер из фильма «Назад в будущее», борющийся с болезнью Паркинсона, зажег на фестивале

Майкл Джей Фокс сыграл на гитаре и заставил прослезиться сто тысяч зрителей

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Майкл Джей Фокс, больше 30 лет сражающийся с болезнью Паркинсона, выступил на фестивале Гластонбери. Актер культовой трилогии «Назад в будущее» не только сыграл с группой Coldplay, но и до слёз растрогал большое ста тысяч зрителей.

Фронтмен Coldplay Крис Мартин признался, что именно этот фильм вдохновил его с товарищами на создание группы.

— Спасибо нашему вечному герою и одному из самых удивительных людей на земле Майклу Джею Фоксу. Спасибо нашему герою! — сказал он со сцены и в честь своего гостя спел пару строк композиции Чака Берри Johnny B. Goode.

Именно ее так зажигательно исполнял герой Майкла — Марти Макфлай. После этой роли актер стал звездой мирового уровня. Он считал себя счастливчиком, казалось, у него было всё — десятки удачных проектов, множество предложений, наград. Даже в личной жизни всё удалось — роман в сериале «Семейные узы» с экрана перешел в реальность. Актер женился на коллеге Трейси Поллан. Всё изменилось в 1991 году, когда Майкл обратился к врачу из-за тремора мизинца. В 29 лет актер услышал страшный, кажущийся «старческим» диагноз — болезнь Паркинсона.

Как Майкл Джей Фокс выбрался из депрессии и запоев и сменил карьеру актера на гуманитарную деятельность и за что получил Оскар — смотрите в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Актер Музыкальный фестиваль Назад в будущее Болезнь Паркинсона
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Комментарии
1
Гость
3 июля 2024, 20:33
Ну совсем обнаглели иноагенты. ЗАЧЕМ нам эти новости из вашего проклятого западного мирка ??? 👎😡
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