«Не станет катастрофой». Кто и как будет кормить россиян после массового заражения ботулизмом

Скандал с «Кухней на районе» приведет к усилению проверок и внесению изменений в регулирование рынка служб доставки еды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Люблинский районный суд Москвы приостановил деятельность компании «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе») на 90 дней из-за нарушения санитарных условий. Обратился в суд Роспотребнадзор после массового отравления клиентов «Кухни на районе». Ранее компания и так приостановила услуги в городах присутствия: Москве, Казани, Ногинске, Калуге, Твери, Коломне и Орехово-Зуеве.



Вспышка ботулизма, напомним, началась с Москвы: тогда впервые за много лет эта инфекция была выявлена в столице. Затем, как снежный ком, всё новые и новые города — от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода. Пострадавшие заказывали лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Казалось бы, «Кухне на районе» (совместный бизнес VK Group и «Сбера» через дочернюю компанию «О2О холдинг») нанесен непоправимый ущерб. Как и всей отрасли фуд-теха в России. Но опрошенные MSK1.RU эксперты уверены, что россияне слишком быстро забудут про негативный шлейф, связанный со вспышкой.



— Помимо приостановки работы «Кухни на районе», никаких последствий для отрасли не будет, — говорит глава комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, член Гильдии маркетологов Любарто Сартойо. — Потому что это событие не является сколько-нибудь значимым. И оно не единственное на протяжении многих лет истории отрасли. В офлайн-магазинах тоже были всякие отравления алкоголем и продуктами питания, и со смертельными исходами. Но это никогда никак не влияло на работу предприятий, за исключением того, что была временная их приостановка и просто проверка очередная.



— Ничего ни с кем не случится. И ничего особо не изменится, — так же категоричен и ресторатор Анатолий Михеев, основатель агентства помощи индустрии гостеприимства «Михеев.Про». — Сейчас пройдут рейды Роспотребнадзора, будут выписаны штрафы, кого-то тоже приостановят, проведут определенную работу по устранению нарушений. Те, кто сейчас ничего не соблюдает, так и не будут ничего соблюдать и продолжат подвергать риску жизнь и здоровье потребителей их продукции. Это такая категория псевдо-бизнесменов, которые принципиально экономят на всём — от найма профессионального персонала до создания соответствующих санитарных условий для производства.



По словам Михеева, в его работе ему приходится часто встречаться с большим количеством разнообразных нарушений в сфере HoReCa, большинство из которых связаны именно с попыткой бизнесменов сэкономить. В том числе на соблюдении санитарно-эпидемиологических ограничений.



Сартойо говорит, что компании E-Grocery вынуждены сокращать издержки из-за того, что изначально выбрали неприбыльную модель.



— В целом проблема в отрасли такая существует. За счет того, что маржинальности нет и прибыльности нет, предприниматели склонны в погоне за сокращением издержек какие-то бизнес-процессы не так тщательно выполнять и отслеживать, — говорит Сартойо.



Основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга» Юлия Корчагина-Озджан поделилась с MSK1.RU, что кейс «Кухни на районе» — это пример того, как амбициозный проект, стремительно расширяющий географию, «споткнулся» о несоблюдении элементарных стандартов.



— Однако эта вспышка ботулизма не станет катастрофой для всего рынка доставки еды. В Москве и других крупных городах существует множество альтернативных сервисов, которые могут продолжать удовлетворять потребности потребителей. Рестораны и службы доставки от крупных магазинов, таких как «Азбука Вкуса», «Магнит», «Мираторг» и другие, уже зарекомендовали себя как надежные и качественные поставщики готовой еды. Эти компании имеют устойчивую инфраструктуру и соблюдают строгие стандарты качества и безопасности, что делает их предпочтительными в глазах потребителей, — рассуждает Корчагина-Озджан.



По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе, альтернативой «Кухне на районе» могут стать доставки от самих ресторанов и магазинов, а также крупные сервисы доставки еды.



— Эти игроки уже давно присутствуют на рынке и предлагают широкий ассортимент блюд. Конечно, стоимость таких услуг может быть несколько выше, но это вполне приемлемый вариант для потребителей, которые ищут безопасность и качество, — говорит аналитик.



А вот в долгосрочной перспективе, по мнению Корчагиной-Озждан, скандал с «Кухней на районе» неизбежно приведет к усилению проверок и внесению изменений в регулирование рынка служб доставки еды. Согласен с ней и экономист из Центрального экономико-математического института РАН Сергей Гатауллин.

