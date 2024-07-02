В МГУ — вспышка туберкулеза, в Башкирии взрывом газа убило бабушку: новости 2 июля

При взрыве газа в Башкирии погиб один человек, еще шесть пострадали Источник: СК России по Башкирии











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 июля.



Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО сбили 11 беспилотников над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об одном погибшем и девяти пострадавших. Среди раненых — ребенок и сотрудник МЧС. Всего за сутки над территорией России ликвидировали 81 БПЛА и девять самолетов ВСУ.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня. Четверо человек остаются в тяжелом состоянии, в стационарах продолжают проходить лечение 37 раненых. Детей выписали из местных больниц, отметил губернатор Севастополя.

Взрыв газа в Башкирии

В жилом доме в Стерлитамаке прогремел взрыв. ЧП произошло при проведении ремонтных работ — из-за бытового газа. По данным прокуратуры, один человек погиб — это женщина 1958 года рождения, ещё шестеро получили травмы, в том числе 10-летняя девочка. Спасатели уточнили, что в результате взрыва повреждены 11 квартир.



Двери подъезда выбило ударной волной Источник: МЧС Башкирии











Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по статье 238 УК России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновнику грозит до шести лет колонии.



Подробнее о том, как все произошло, можете прочитать в материале наших коллег из UFA1.RU.

Крушение самолета в Грузии

В Грузии во время учений разбился военный самолет Су-25. Погиб пилот, заявили в Минобороны.

Все произошло в Болнисском муниципалитете региона Квемо Картли. В ведомстве уточнили, что для установления причин произошедшего будет произведена детальная проверка. Минобороны выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Семья Невзоровых* — экстремисты

Суд признал семью журналиста Александра Невзорова* экстремистским объединением и запретил их деятельность в России. Имущество супругов обратили в доход государства, уточняют наши коллеги из «Фонтанки».

— С марта 2022 года по настоящее время [они] независимо от региона и страны проживания распространяют экстремистскую идеологию неограниченному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, размещая на персональных страницах в интернете недостоверные сведения о проведении специальной военной операции, — приводит слова руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарьи Лебедевой «Интерфакс».



Адвокат Невзорова* Алексей Прянишников* сообщил MSK1.RU, что подобных дел еще не рассматривалось в России. По его словам, после признания семьи журналиста экстремистским объединением, Александру* и Лидии не потребуется соблюдать дополнительные ограничения, так как они не находятся в России.

*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.



Вспышка туберкулеза в МГУ

В МГУ имени М. В. Ломоносова выявили случай заболевания туберкулезом, сообщили в пресс-службе факультета фундаментальной медицины. Всех контактировавших с заболевшей студентов проверят на наличие инфекции, а на факультете проведут дезинфекцию.



По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», открытую форму туберкулеза обнаружили у одной из выпускниц магистратуры. По словам однокурсников, два последних года она часто кашляла и выглядела очень болезненно. При этом студентка жила в главном корпусе общежития.

