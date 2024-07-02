200 тысяч за ужин, толпы фанатов, тайна «голой» жены и концерта в Москве. Похождения скандального рэпера Канье Уэста в России

Скандально известный американский рэпер побывал в Москве. Музыкант прилетал на юбилей друга — российского дизайнера Гоши Рубчинского. У того был юбилей, который, вообще-то, не принято отмечать громко, — 40 лет. Приезд голливудской звезды в Россию был покрыт завесой тайны, но журналисты MSK1.RU следовали за Канье Уэстом по пятам и кое-что узнали.
О том, что рэпер прилетит в столицу, сообщила в соцсетях продюсер Яна Рудковская. Она ничего не сказала про Гошу Рубчинского, зато упомянула о том, что рэпер планирует устроить в российской столице концерт.
— Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить?! — написала Рудковская.
Что он делал в Москве
Как сообщили ТАСС в команде дизайнера Гоши Рубчинского, Канье приехал на его юбилей. А по данным SHOT, рэпер прибыл в Москву еще 29 июня и заселился в отеле «Националь», после чего отправился на банкет в расположенный тут же ресторан «Белуга» — там отмечал день рождения Гоша Рубчинский.
Корреспонденту MSK1.RU удалось выяснить, что Канье действительно поел в «Белуге»:
— Скажите, а тут правда Канье обедал?
— Не обедал, а ужинал, — подтвердил официант ресторана.
— А что он заказывал?
— Знаете, информация конфиденциальная, но я так скажу: часть из того, что написано в интернете, правда.
Данные о цене ужина американского рэпера и российского дизайнера разнятся: как говорит Mash, ужин обошелся в 200 тысяч рублей, а вот Spletnik утверждает, что Канье оставил в ресторане 72 тысячи рублей за еду и 10 тысяч чаевых.
В любом случае цены в «Белуге» точно нельзя назвать бюджетными: одна только икра осетровая обойдется в 72 тысячи рублей, а самая дорогая бутылка шампанского — в 360 тысяч. Впрочем, здесь можно пообедать и более скромно: например, съесть окрошку с отварной колбасой за 400 рублей.
Как утверждает Mash, Йе попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов. В Telegram-канале уточнили, что официантов рэпер подзывал словом «человек».
Позднее, как сообщило издание, Канье вместе с именинником поехал к его маме. Однако, по данным telegram-канала Baza, рэпер выбрал другой отель — Four Seasons, причем «Президентский люкс» стоимостью 1 100 000 рублей в сутки.
Позднее Канье сам подтвердил, что приехал в Москву, лаконично написав на своей странице во «ВКонтакте»:
— Привет, Москва.
В течение дня Уэст, как сообщали СМИ (которые, как и в случае с американским журналистом Такером Карлсоном, следили за каждым шагом гостя), прогулялся по ГУМу, посмотрел с его крыши на Красную площадь и снова поел в «Белуге».
По данным SHOT, музыкант приехал с женой Бьянкой Цензори, но до сих пор точно не известно, была ли она с ним. В запрещенных соцсетях появились снимки с супругой. Под ними комментарии про Россию, и можно подумать, что фото сделаны в Москве, но так ли это, точно не известно. Обычно Бьянка, как верная жена, летает с ним.
29-летняя Бьянка Цензори — вторая жена Канье Уэста. Первой супругой была актриса, обладательница самой известной попы в мире Ким Кардашьян. Рэпер прожил с ней семь лет. Выразительными формами Бьянка похожа на предшественницу. Говорят, она работала архитектором в Yeezy, бренде Уэста, там и познакомились. После того, как Бьянка связалась с Канье, она кардинально изменилась. На все светские мероприятия надевает теперь только то, что подберет муж. Канье же, как видно, хочет, чтобы жена выглядела эксгибиционисткой, и находит для нее исключительно прозрачные боди либо настаивает на колготках без трусов под ними. Иногда Бьянка и вовсе появляется обнаженной. Однажды она вышла из отеля в колготках, блестящих туфлях-лодочках, прижимая к груди фиолетовую подушку из отеля. Кроме того, Канье диктует Бьянке, что есть и говорить ли на публике. Жена покорно соглашается со всеми причудами благоверного, она считает его гением.
Толпа фанатов на Манежной
Пока Канье гулял, на Манежной площади собралась толпа фанатов. Поклонники рэпера скандировали его имя и часами стояли возле Four Seasons, но безрезультатно.
Чтобы оттеснить толпу, возле отеля работали ОМОН и Росгвардия.
Но точных данных о том, что рэпер именно в этом отеле, не было, и журналисты MSK1.RU предположили, что он мог приехать в отель через подземную парковку.
О том, как вели себя поклонники Канье, читайте и смотрите видео тут.
Дошло до того, что даже отдаленно похожий на музыканта постоялец вызвал у людей ажиотаж: незнакомца обступили, чтобы сфотографироваться и получить автограф.
Улетел, но обещал вернуться
В ночь на 1 июля Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково. Как пишет SHOT, он появился там через ВИП-терминал вместе с Гошей Рубчинским.
После отъезда рэпера Baza, со ссылкой на источники, сообщила, что концерту артиста в Москве все-таки быть. Telegram-канал даже назвал дату — 6 сентября. По их данным, выступление может пройти в «Лужниках» или на арене стадиона «Динамо» («ВТБ Арена»).
Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, дизайнер и создатель популярного бренда Yeezy. Уэст, или Йе — так он называет себя сейчас — рекордсмен по числу выигранных номинаций «Грэмми». Всего у репера 24 статуэтки.
Гоша Рубчинский — российский дизайнер, создатель бренда одежды и фотограф, признан одним из 500 самых влиятельных людей в моде по версии Business of Fashion в 2016 году. В 2022 году он стал главным дизайнером бренда Yeezy.
О скандальной коллаборации московского «пацанского» дизайнера и мировой легенды хип-хопа MSK1.RU подробно рассказывал в этом материале.
Напомним, что разговоры о концерте Канье в Москве идут не первый месяц — его выступление анонсировал ряд СМИ, но представители «Лужников» опровергли информацию.
Однако, как сообщает Baza, концерт все-таки запланирован на 6 сентября текущего года и команда рэпера выбирает площадку для выступления. Рассматривают два стадиона. «ВТБ Арена» подходит в плане акустики, а с «Лужники» — вместительные.
Организатором концерта якобы является компания «Арт Лайф», входящая в холдинг SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр». Это — один из самых первых организаторов концертов в современном российском шоу-бизнесе. В свое время именно SAV Entertainment организовывал концерты таких зарубежных звезд, как Пол Маккартни, Элтон Джон, Бритни Спирс, Шакира и группа Metallica.
MSK1.RU направил запрос в пресс-службу компании «Арт Лайф», чтобы уточнить информацию о концерте Канье Уэста. Как только будет ответ, сразу его опубликуем.
Тем временем, пока Канье был в Москве, мошенники выставили фейковые объявления о продаже билетов на его концерт. Они сообщали о том, что выступление состоится-таки 5 июля и в «Лужниках». И кое-кто из доверчивых поклонников, наверное, попался на их удочку.