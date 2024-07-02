200 тысяч за ужин, толпы фанатов, тайна «голой» жены и концерта в Москве. Похождения скандального рэпера Канье Уэста в России

Канье (Йе) прилетел на день рождения друга — российского дизайнера Гоши Рубчинского Источник: GOTHAM / GC IMAGES, Артем Овчинников / MSK1.RU











Скандально известный американский рэпер побывал в Москве. Музыкант прилетал на юбилей друга — российского дизайнера Гоши Рубчинского. У того был юбилей, который, вообще-то, не принято отмечать громко, — 40 лет. Приезд голливудской звезды в Россию был покрыт завесой тайны, но журналисты MSK1.RU следовали за Канье Уэстом по пятам и кое-что узнали.

О том, что рэпер прилетит в столицу, сообщила в соцсетях продюсер Яна Рудковская. Она ничего не сказала про Гошу Рубчинского, зато упомянула о том, что рэпер планирует устроить в российской столице концерт.

— Скрестили пальцы по шоу в «Лужниках»! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить?! — написала Рудковская.

Что он делал в Москве

Как сообщили ТАСС в команде дизайнера Гоши Рубчинского, Канье приехал на его юбилей. А по данным SHOT, рэпер прибыл в Москву еще 29 июня и заселился в отеле «Националь», после чего отправился на банкет в расположенный тут же ресторан «Белуга» — там отмечал день рождения Гоша Рубчинский.

Корреспонденту MSK1.RU удалось выяснить, что Канье действительно поел в «Белуге»:

— Скажите, а тут правда Канье обедал?

— Не обедал, а ужинал, — подтвердил официант ресторана.

— А что он заказывал?

— Знаете, информация конфиденциальная, но я так скажу: часть из того, что написано в интернете, правда.

Данные о цене ужина американского рэпера и российского дизайнера разнятся: как говорит Mash, ужин обошелся в 200 тысяч рублей, а вот Spletnik утверждает, что Канье оставил в ресторане 72 тысячи рублей за еду и 10 тысяч чаевых.

В любом случае цены в «Белуге» точно нельзя назвать бюджетными: одна только икра осетровая обойдется в 72 тысячи рублей, а самая дорогая бутылка шампанского — в 360 тысяч. Впрочем, здесь можно пообедать и более скромно: например, съесть окрошку с отварной колбасой за 400 рублей.

Как утверждает Mash, Йе попробовал осетровую и щучью икру, пельмени с щукой, фуа-гра, а также бульон из сена и грибов. В Telegram-канале уточнили, что официантов рэпер подзывал словом «человек».

Позднее, как сообщило издание, Канье вместе с именинником поехал к его маме. Однако, по данным telegram-канала Baza, рэпер выбрал другой отель — Four Seasons, причем «Президентский люкс» стоимостью 1 100 000 рублей в сутки.

Канье в «Белуге» Источник: MASH / T.me

Позднее Канье сам подтвердил, что приехал в Москву, лаконично написав на своей странице во «ВКонтакте»:



— Привет, Москва.



В течение дня Уэст, как сообщали СМИ (которые, как и в случае с американским журналистом Такером Карлсоном, следили за каждым шагом гостя), прогулялся по ГУМу, посмотрел с его крыши на Красную площадь и снова поел в «Белуге».

Одним солнечным летним днем в Москве Источник: Собчак / T.me

По данным SHOT, музыкант приехал с женой Бьянкой Цензори, но до сих пор точно не известно, была ли она с ним. В запрещенных соцсетях появились снимки с супругой. Под ними комментарии про Россию, и можно подумать, что фото сделаны в Москве, но так ли это, точно не известно. Обычно Бьянка, как верная жена, летает с ним.



29-летняя Бьянка Цензори — вторая жена Канье Уэста. Первой супругой была актриса, обладательница самой известной попы в мире Ким Кардашьян. Рэпер прожил с ней семь лет. Выразительными формами Бьянка похожа на предшественницу. Говорят, она работала архитектором в Yeezy, бренде Уэста, там и познакомились. После того, как Бьянка связалась с Канье, она кардинально изменилась. На все светские мероприятия надевает теперь только то, что подберет муж. Канье же, как видно, хочет, чтобы жена выглядела эксгибиционисткой, и находит для нее исключительно прозрачные боди либо настаивает на колготках без трусов под ними. Иногда Бьянка и вовсе появляется обнаженной. Однажды она вышла из отеля в колготках, блестящих туфлях-лодочках, прижимая к груди фиолетовую подушку из отеля. Кроме того, Канье диктует Бьянке, что есть и говорить ли на публике. Жена покорно соглашается со всеми причудами благоверного, она считает его гением.

Предположительно, фото сделано в Москве

Бьянка на дне рождения своего стилиста Гадира Раджаба в наряде из скотча Источник: spletnik_ru Instagram (соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)











Сладкая парочка любит эпатаж. Для Недели моды в Париже Бьянка выбрала прозрачное боди Источник: Источник — неофициальная страница рэпера и его жены @kanyewestbianca (официального аккаунта и у того, и у другой нет), Instagram (соцсеть, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ)











Толпа фанатов на Манежной

Пока Канье гулял, на Манежной площади собралась толпа фанатов. Поклонники рэпера скандировали его имя и часами стояли возле Four Seasons, но безрезультатно.

Чтобы оттеснить толпу, возле отеля работали ОМОН и Росгвардия.

У отеля Four Seansons пришлось вводить усиленную охрану из-за обилия фанатов Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Но точных данных о том, что рэпер именно в этом отеле, не было, и журналисты MSK1.RU предположили, что он мог приехать в отель через подземную парковку.

О том, как вели себя поклонники Канье, читайте и смотрите видео тут.

Толпа рвется к кумиру Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU











Дошло до того, что даже отдаленно похожий на музыканта постоялец вызвал у людей ажиотаж: незнакомца обступили, чтобы сфотографироваться и получить автограф.

Источник: Артем Овчинников / MSK1.RU

Улетел, но обещал вернуться

В ночь на 1 июля Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково. Как пишет SHOT, он появился там через ВИП-терминал вместе с Гошей Рубчинским.



После отъезда рэпера Baza, со ссылкой на источники, сообщила, что концерту артиста в Москве все-таки быть. Telegram-канал даже назвал дату — 6 сентября. По их данным, выступление может пройти в «Лужниках» или на арене стадиона «Динамо» («ВТБ Арена»).

Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, дизайнер и создатель популярного бренда Yeezy. Уэст, или Йе — так он называет себя сейчас — рекордсмен по числу выигранных номинаций «Грэмми». Всего у репера 24 статуэтки.



Гоша Рубчинский — российский дизайнер, создатель бренда одежды и фотограф, признан одним из 500 самых влиятельных людей в моде по версии Business of Fashion в 2016 году. В 2022 году он стал главным дизайнером бренда Yeezy.



О скандальной коллаборации московского «пацанского» дизайнера и мировой легенды хип-хопа MSK1.RU подробно рассказывал в этом материале.

Напомним, что разговоры о концерте Канье в Москве идут не первый месяц — его выступление анонсировал ряд СМИ, но представители «Лужников» опровергли информацию.



Однако, как сообщает Baza, концерт все-таки запланирован на 6 сентября текущего года и команда рэпера выбирает площадку для выступления. Рассматривают два стадиона. «ВТБ Арена» подходит в плане акустики, а с «Лужники» — вместительные.



Организатором концерта якобы является компания «Арт Лайф», входящая в холдинг SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр». Это — один из самых первых организаторов концертов в современном российском шоу-бизнесе. В свое время именно SAV Entertainment организовывал концерты таких зарубежных звезд, как Пол Маккартни, Элтон Джон, Бритни Спирс, Шакира и группа Metallica.



MSK1.RU направил запрос в пресс-службу компании «Арт Лайф», чтобы уточнить информацию о концерте Канье Уэста. Как только будет ответ, сразу его опубликуем.

