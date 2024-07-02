«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам

Анна Голубницкая внештатный корреспондент Городских порталов

Ситуация в городе Кайсери остается напряженной Источник: Aa.com.tr











В Турции уже несколько дней продолжаются антисирийские погромы. Это тревожит и туристов, и россиян, постоянно проживающих в стране. Какая сейчас обстановка — в эмоциональной колонке корреспондента 74.RU Анны Голубницкой. Далее приводим ее рассказ от первого лица.

Турцию лихорадит. Всё началось с того, что в приграничном городе осквернили турецкий флаг. В местных соцсетях завирусилось видео, как человек срывает красное полотнище с белым полумесяцем и звездой, а потом рвет его на части. Такое неуважение к символу государства турки стерпеть не смогли. Почти сразу заговорили, что это сириец. И понеслось. Кажется, не осталось ни одного гражданина Турции, кто бы не запостил в пабликах турецкий флаг и высказывание Ататюрка: «Как счастлив тот, что говорит, что я — турок».



Эпизод второй: опять же местные паблики стали писать, что сириец надругался над 7-летней турецкой девочкой. После этого в городе Кайсери в центральной части страны словно выпустили джинна из бутылки — здесь начались погромы. Молодые люди крушили магазинчики, принадлежащие сирийцам, громили автомобили, вламывались в дома переселенцев из арабской республики.



Эпизод третий: обстановка на турецко-сирийской границе накалилась до предела. Вмешалась полиция: чтобы разогнать протестующих, в ход пошел слезоточивый газ. Стрельба, погромы, вандализм. Видео, которые показывают новостные каналы и паблики, просто страшно смотреть.



Эпизод четвертый: в Анталье ночью агрессивно настроенные люди стали врываться в дома сирийцев, местные СМИ говорят о массовых погромах. Звучат призывы ввести комендантский час, как в пандемию.

Турки трепетно относятся к своему флагу Источник: Анна Голубницкая / 74.RU











Обстановка в стране похожа на потревоженный улей. Рой вылетел, накопив энергию, и жалит всех, кто попадется под руку. Под прицелом — иностранцы. Не только сирийцы. Некоторые паблики распространяют призывы очистить страну от приезжих, всех без исключения, причем находят даже якобы старые публикации в Resmi Gazete — официальном печатном органе Турции, где обнародуют законы и указы. В них пишут о том, что Ататюрк — основатель Турецкой республики — якобы еще сто лет назад ограничил проживание иностранцев в стране.



Впрочем, мнения о том, что в тяжелую экономическую ситуацию Турция попала во многом из-за иностранцев, звучали еще до президентских выборов в прошлом году. Оппозиция разбрасывала листовки в Измире, люди обсуждали эту тему между собой на кухнях, словом — ситуация подогревалась. Проблема же с сирийскими беженцами обозначилась еще в самом начале вооруженного конфликта, с 2011 года, когда сотни тысяч жителей САР хлынули в Турцию.



Президент страны призвал всех к порядку и напомнил, что разжигание межнациональной розни — это путь в никуда. И на этот раз ситуация серьезнее, чем когда стали проходить локальные конфликты между представителями российской и украинской диаспоры, живущих в Турции, в самом начале СВО. Между прочим, наказание за межнациональную рознь в этой стране серьезное — 15 лет тюрьмы.



Во многих российских пабликах и чатах переехавшие соотечественники переживают из-за случившегося. Лейтмотив такой — во всякой нации есть люди, которые совершают как хорошие, так и плохие поступки. И все россияне шокированы тем, что случилось: как осквернением флага, так и насилием над ребенком. Сейчас это тема для разговоров номер один, даже июльское повышение цен отошло на второй план.

А этой ночью приснился кошмар: агрессивно настроенные люди вламываются в мою квартиру с явно не мирными намерениями, и я в панике ищу место, куда можно спрятаться от толпы, вооруженной ножами… Не хотелось бы, чтобы дошло до такого, хотя невольно вспомнила события 1915 года и армян.



Когда стабилизируется ситуация — неясно. Бомба замедленного действия в виде народного недовольства сдетонировала, и последствия ее предсказать невозможно. Муж же об этой ситуации философски изрек: ну сегодня пошумели, пар выпустили. А завтра футбольный матч — и про все эти события забудут.



Туристам же можно спать спокойно и наслаждаться морем-солнцем-фруктами. Священной коровы туризма вряд ли это коснется.