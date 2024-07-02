Крид проиграл суд Мизулиной, в Дагестане хотят запретить никаб: новости за 1 июля

Криду не понравилось, как его назвала Мизулина Источник: egorkreed / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 июля.



Крид проиграл суд Мизулиной

Егор Крид проиграл суд «Лиге безопасного Интернета» (его глава — Екатерина Мизулина). Поводом для иска стало слово «скамер».

«Главным скамером страны» Мизулина назвала Крида больше года назад. Тот пообещал разобраться с ней в суде.

— Разбирался больше года, но не вышло. Не так давно артист отказался от материальных претензий и предложил мировое соглашение. Такой финт не прокатил. В итоге лингвисты провели экспертизу и решили, что «скамер» — вовсе не оскорбительное слово. Вследствие этого иск Крида остался без удовлетворения, — пишет телеграм-канал SHOT.

Песков — о мирных перспективах

Украинский президент Владимир Зеленский видит возможную модель переговоров Киева с Москвой в формате трехстороннего соглашения. Так, например, было с зерновой сделкой, когда в процессе в качестве посредников участвовали ООН и Турция. Об этом Зеленский заявил журналисту The Philadelphia Inquirer.



Вскоре Дмитрию Пескову задали вопрос о том, готовы ли в Кремле поддержать переговоры. Пресс-секретарь Путина в ответ подчеркнул: президент неоднократно говорил, что Москва открыта для любого диалога для достижения поставленных Россией целей.

— Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно, — передает слова Пескова РИА Новости.



WhatsApp отключит поддержку на части телефонов

В 2024 году мессенджер WhatsApp прекратит поддержку 47 моделей смартфонов. По данным издания Gizchina, ограничения коснутся устройств, работающих на более ранних версиях операционных систем, чем iOS 12 и Android 5.0.

При этом приложение продолжит работать на гаджетах из списка, но пользователям будут недоступны новые функции и обновление мессенджера.

В список вошли модели от Samsung, Lenovo, Sony, Motorola, Huawei, LG, Apple, а также ZTE, Moto X, Wiko, THL, Archos и Faea.



Как живет сын Лукашенко

Николай Лукашенко, сын белорусского президента, живет и учится в Китае. Об этом рассказал секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин. Он заявил, что Николай — «лучший студент на курсе». 19-летний молодой человек находится в Пекине по программе обмена студентами.

В эфире телеканала «Беларусь 1» Хао Пин рассказал, что Лукашенко-младший ведет себя скромно и никому не говорит о том, что он сын президента. Пин отдельно отметил вдумчивость Николая. Известно, что Лукашенко учится по программе «биотехнологии», а преподавание ведется на английском языке.

Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба

В ходе встречи главы региона Сергея Меликова с общественниками муфтий заявил, что будет издана фетва, запрещающая никаб.



— Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> сегодня вечером или завтра, на днях, — сказал Абдулаев.



В исламе «фетвой» называют решение, выносимое муфтием, факихом или алимом по какому-либо вопросу. Оно основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Никаб — это мусульманская одежда для женщин, закрывающая всё лицо за исключением узкой прорези для глаз.



Другие новости

Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка. Снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия;

число погибших из-за терактов в Дагестане, произошедших вечером 23 июня, возросло до 22 человек. Об этом 1 июля сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Кроме того, Меликов рассказал, что среди ликвидированных террористов был участник октябрьских погромов в аэропорту. Тогда 242 участника беспорядков отделались небольшими арестами, штрафами и обязательными работами;

ТАСС: украинского телеведущего Дмитрия Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии. Его признали виновным в призывах к терроризму и развязыванию войны, фейках про российскую армию и экстремизме;

Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку госпереворота. По информации ведомства, группа людей планировала «объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины». После этого они «надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу»;

российские банки повышают ставки по автокредитам. О таком намерении уже заявили в ВТБ, «Ингосстрах Банке» и «Уралсибе», подробности — в нашем разборе.

