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Страна и мир обзор Крид проиграл суд Мизулиной, в Дагестане хотят запретить никаб: новости за 1 июля

Крид проиграл суд Мизулиной, в Дагестане хотят запретить никаб: новости за 1 июля

Главные события уходящего дня

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2 комментария
Криду не понравилось, как его назвала Мизулина

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 июля.

Крид проиграл суд Мизулиной

Егор Крид проиграл суд «Лиге безопасного Интернета» (его глава — Екатерина Мизулина). Поводом для иска стало слово «скамер».

«Главным скамером страны» Мизулина назвала Крида больше года назад. Тот пообещал разобраться с ней в суде.

— Разбирался больше года, но не вышло. Не так давно артист отказался от материальных претензий и предложил мировое соглашение. Такой финт не прокатил. В итоге лингвисты провели экспертизу и решили, что «скамер» — вовсе не оскорбительное слово. Вследствие этого иск Крида остался без удовлетворения, — пишет телеграм-канал SHOT.

Песков — о мирных перспективах

Украинский президент Владимир Зеленский видит возможную модель переговоров Киева с Москвой в формате трехстороннего соглашения. Так, например, было с зерновой сделкой, когда в процессе в качестве посредников участвовали ООН и Турция. Об этом Зеленский заявил журналисту The Philadelphia Inquirer.

Вскоре Дмитрию Пескову задали вопрос о том, готовы ли в Кремле поддержать переговоры. Пресс-секретарь Путина в ответ подчеркнул: президент неоднократно говорил, что Москва открыта для любого диалога для достижения поставленных Россией целей.

— Мы сохраняем и президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно, — передает слова Пескова РИА Новости.

WhatsApp отключит поддержку на части телефонов

В 2024 году мессенджер WhatsApp прекратит поддержку 47 моделей смартфонов. По данным издания Gizchina, ограничения коснутся устройств, работающих на более ранних версиях операционных систем, чем iOS 12 и Android 5.0.

При этом приложение продолжит работать на гаджетах из списка, но пользователям будут недоступны новые функции и обновление мессенджера.

В список вошли модели от Samsung, Lenovo, Sony, Motorola, Huawei, LG, Apple, а также ZTE, Moto X, Wiko, THL, Archos и Faea.

Как живет сын Лукашенко

Николай Лукашенко, сын белорусского президента, живет и учится в Китае. Об этом рассказал секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин. Он заявил, что Николай — «лучший студент на курсе». 19-летний молодой человек находится в Пекине по программе обмена студентами.

В эфире телеканала «Беларусь 1» Хао Пин рассказал, что Лукашенко-младший ведет себя скромно и никому не говорит о том, что он сын президента. Пин отдельно отметил вдумчивость Николая. Известно, что Лукашенко учится по программе «биотехнологии», а преподавание ведется на английском языке.

Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба

В ходе встречи главы региона Сергея Меликова с общественниками муфтий заявил, что будет издана фетва, запрещающая никаб.

— Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> сегодня вечером или завтра, на днях, — сказал Абдулаев.

В исламе «фетвой» называют решение, выносимое муфтием, факихом или алимом по какому-либо вопросу. Оно основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Никаб — это мусульманская одежда для женщин, закрывающая всё лицо за исключением узкой прорези для глаз.

Другие новости

  • Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка. Снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия;

  • число погибших из-за терактов в Дагестане, произошедших вечером 23 июня, возросло до 22 человек. Об этом 1 июля сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Кроме того, Меликов рассказал, что среди ликвидированных террористов был участник октябрьских погромов в аэропорту. Тогда 242 участника беспорядков отделались небольшими арестами, штрафами и обязательными работами;

  • ТАСС: украинского телеведущего Дмитрия Гордона* заочно приговорили к 14 годам колонии. Его признали виновным в призывах к терроризму и развязыванию войны, фейках про российскую армию и экстремизме;

  • Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила попытку госпереворота. По информации ведомства, группа людей планировала «объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины». После этого они «надеялись захватить здание Верховной Рады Украины и заблокировать ее работу»;

  • российские банки повышают ставки по автокредитам. О таком намерении уже заявили в ВТБ, «Ингосстрах Банке» и «Уралсибе», подробности — в нашем разборе.

* Внесен минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Егор Крид Екатерина Мизулина ВСУ Дагестан Никаб Лукашенко
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Комментарии
2
Гость
2 июля 2024, 00:26
Какой там суд. Просто беспредел. В мус надо подавать
Гость
2 июля 2024, 00:47
почему у Путина подозрительно хорошее Физическое Здоровье ?
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