Байден проиграл дебаты Трампу, муж Елены Блиновской пошел в штурмы на СВО. Новости за 28 июгя

Елена Блиновская с мужем Источник: elena_blinovskaya / Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ)











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 июня.



Реакция на дебаты

В США бурно обсуждают дебаты Байдена и Трампа — кандидатов в президенты страны. Большинство американских СМИ заявляют, что для Байдена эти дебаты были самыми слабыми с тех пор, как они начали проводиться в США.

Washington Examiner пишет, что дебаты обернулись для Байдена катастрофой: «Первые президентские дебаты длились 90 минут, но президент Джо Байден проиграл их в течение 10 минут. Он тут же споткнулся, потерял ход мыслей и замолчал. На это было больно смотреть, и было очевидно, что независимо от того, сколько он готовился, он был совершенно неспособен связать предложения и привести связные аргументы». (Напомним, ранее СМИ говорили о подготовке президента к дебатам так, что неделю он не появлялся на публике.)



Трамп, как считают в Washington Examiner, нанес нокаутирующий удар всего через 15 минут с начала дебатов, после бессвязного ответа Байдена о нелегальной иммиграции: «Я действительно не знаю, что он сказал в конце этого предложения. Я не думаю, что он тоже знает». Это было честно. Это было правдой.



Более подробный разбор читайте у наших коллег из «Фонтанки». Илон Маск назвал победителем дебатов мемы. В Кремле заявили, что эти дебаты — «не событие нашей повестки дня».

— Мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны, — тем не менее добавил Дмитрий Песков РИА Новости.

Дело Блиновских

МВД объявило в розыск Алексея Блиновского — супруга «королевы марафонов» Елены Блиновской. По предварительным данным, он разыскивается по статье об уклонении от уплаты налогов.

Напомним, 13 апреля стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО. Позже он сообщал, что с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, однако сам он категорически против этого и считает процесс незаконным.

РИА Новости писало, что Блиновский «находится в своем подразделении в зоне СВО, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач». Однако это изменилось. 28 июня его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Блиновского «перевели в штурмовое подразделение», и он участвует в боях под Красногоровкой.



Заявления Путина

Владимир Путин провел встречу с выпускниками РАНХиГС. Главные тезисы его выступления (по ТАСС):

вопросы безопасности остаются главными для Новороссии и Донбасса, но откладывать на потом соцвопросы невозможно;

уровень жизни в ЛНР и других новых регионах должен соответствовать общероссийскому, ресурсы выделены, важно ими грамотно распорядиться;

восстановление в ЛНР идет достаточно быстрыми темпами;

рост ВВП России за первое полугодие 2024 года ожидается на уровне выше 5%;

предпринимательское сообщество в РФ стало более патриотичным и государствоориентированным;

российские предприниматели перехватили и даже развили брошенные Западом в расчете на развал экономики РФ предприятия;

Путин согласен, что женщин в руководстве РФ мало, но против западного принципа назначений по гендерному признаку, без оглядки на личные качества.

Бизнесмена осудили за хищение у Минобороны

Петербургского бизнесмена приговорили к пяти годам колонии за хищение 35 миллионов у Минобороны. Кроме того, с него взыскали 32,4 миллиона рублей в счет возмещения материального вреда.

Игорь Михайлов — гендиректор ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория», он полностью признал свою вину. По материалам дела, бизнесмен знал о госконтракте, который заключили между собой Минобороны и АО «Главное управление обустройства войск». По нему должна была быть проведена реконструкция дорог войсковой части в Вологодской области. Сумма этого контракта составляла 35 миллионов рублей.



Михайлов, понимая, что работы по контракту не сделаны, обманул сотрудников Минобороны и АО «ГУОВ» о готовности объекта. Для создания видимости выполнения договора бизнесмен перевел на счет подконтрольной ему организации ООО «СПЭЛ-Инженеринг» 10,9 миллиона рублей за материалы и услуги. Все 35 миллионов рублей, выделенные Минобороны, Михайлов похитил.



Переведенные на счет ООО «СПЭЛ-Инженеринг» 10,9 миллиона рублей были якобы за автотранспорт, технику, товары и расходные материалы. Далее осужденный обналичивал деньги со счета ООО «СПЭЛ-Инженеринг» через подставные компании и ИП.



Глава СК призвал вернуть смертную казнь

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил вернуть смертную казнь. Он заявил, что это следует сделать из-за роста числа тяжких преступлений.



— А почему нам не снять мораторий с учетом того, что растет число тяжких преступлений? Мне сказали грамотные, высококвалифицированные юристы, что надо менять Конституцию, проводить референдум. А я полагаю, что после указа президента отменить мораторий на смертную казнь, — сказал Бастрыкин.



В советское время так с убийцами не церемонились, продолжил руководитель следкома.



— Смотрите, что получается. Вот последний пример — «Крокус Сити». <…> Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы. Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки, — подчеркнул глава СК РФ.



«Лист ожидания» от РЖД

РЖД запустили «лист ожидания» на поезда дальнего следования. Объясняем, как это должно работать.

Если сайт РЖД показывает, что билетов на нужный поезд уже нет, нужно нажать кнопку «Заявка в лист ожидания». Она появляется, когда все возможные места в вагонах заняты. После автоматически заполняются маршрут, дата отправления и номер поезда. После этого пассажир должен внести в заявку следующие данные — тип вагона, количество необходимых мест и их расположение (нижнее/верхнее/боковое и т.д.). Также необходимо указать персональные данные пассажиров и контактные данные.





— При появлении в системе билетов, удовлетворяющих запросу, пользователю поступает уведомление и ссылка для оплаты билетов в течение двух часов, — отметили в РЖД.



Если в нужно время билеты не будут оплачены, то бронь аннулируется



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