Секс-скандал, прогнозы на третью мировую и угроза тюрьмой. Как прошли первые дебаты Байдена и Трампа в США

В США стартовали предвыборные дебаты Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Прошли первые телевизионные дебаты действующего президента США Джо Байдена и бывшего американского лидера Дональда Трампа. Они проводились в студии телеканала CNN, который и организовал встречу кандидатов на президентское кресло.

Как начинались дебаты в США Источник: CNN

Зрителей, как и журналистов печатных СМИ, не допустили. В студии помимо участников смогли присутствовать только телевизионные операторы и модераторы. Байден и Трамп с самого начала демонстрировали неприязнь друг к другу и даже не пожали руки при встрече.



Собрали самые яркие высказывания кандидатов в президенты.



Байден

Президент США обвинил Трампа в измене беременной жене с порнозвездой.

Трампа обвинили в измене беременной супруге Источник: CNN

— Подумайте, сколько миллионов долларов вы должны оплатить этой женщине за то, что вы занимались сексом с порнозвездой в то время, когда ваша жена была беременна? — заявил Байден. Оппонент опроверг обвинения.



Байден назвал себя первым президентом США за столетие, при котором американские солдаты не гибнут за пределами страны.

Он заявил, что конфликт на Украине грозит охватить весь мир. Байден сказал, что Россия начнет угрожать Белоруссии.

Действующий президент Соединенных Штатов уверен, что Россия хочет восстановить СССР.

Байден считает, что Трамп хочет вывести США из НАТО, и это большая глупость.

Обозвал Трампа «неудачником и лузером».

Байден не скупился на оскорбления Источник: CNN

Высказался, что предшественник оставил после себя хаос в экономике.



Трамп

Назвал Байдена преступником, который рискует стать осужденным уголовником вслед за сыном после того, как покинет офис.

Заявил, что его физическое самочувствие превосходно, а Байдену посоветовал пройти тест на умственные способности.

Назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США.

Трамп пообещал в случае победы добиться освобождения американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося под арестом в России по обвинению в шпионаже. В Екатеринбурге недавно стартовал судебный процесс.

Он сказал, что Джо Байден не приспособлен быть главой государства.

Байден смеялся, когда Трамп говорил о своих тестах на умственные способности и своей превосходной физической форме Источник: CNN

— Мы пытаемся оправдать его президентство, он, без сомнения, худший президент в истории нашей страны, — констатировал кандидат.



Трамп считает, что Украина проигрывает в текущем конфликте, но условия мира, выдвинутые Путиным, для него неприемлемы.



По данным опроса телеканала CNN, победу Трампу присудили 67% респондентов, Байдену — 33%. В голосовании приняли участие 565 зарегистрированных избирателей.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. За пост главы государства борются действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден и его предшественник на этом посту Дональд Трамп. Второй раунд состоится 10 сентября на площадке телекомпании ABC. Планируется, что инаугурация избранного лидера состоится 20 января 2025 года.