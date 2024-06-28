Топ-менеджер украл у Минобороны 240 миллионов — его отправили за решетку. Новости за 27 июня

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июня.
При съезде поезда в Коми погибли три человека
Авария произошла на перегоне Инта-1 — Угольный 26 июня около 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. С путей сошли девять вагонов. Всего в поезде находилось 232 пассажира. Почти весь следующий день сотрудники МЧС работали на месте происшествия.
При осмотре места происшествия под одним из опрокинувшихся вагонов следователи нашли два тела. А позже обнаружили пропавшую на месте 16-летнюю девочку.
Ее тело оказалось под 10-м вагоном поезда Воркута — Новороссийск, в котором она ехала. Подросток была в поезде без сопровождения. Ее семья переехала в новый город, Пензу. Девушка осталась, чтобы получить аттестат. После этого она поехала на поезде к ним. Ее провожали близкие, а проводник вагона был знакомым ее семьи. Родители ждали Арину, чтобы начать выбирать ей новую школу в преддверии учебного года. В сентябре она пошла бы в 10-й класс.
Пятерых пострадавших при ЧП с поездом отправляют в Сыктывкар на вертолете. Об этом сообщил 27 июня губернатор региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
Самые серьёзные травмы — у 14-летней девочки, её состояние оценивается как крайне тяжелое. С ней полетят её родители, они в удовлетворительном состоянии. Также на вертолете транспортируют мужчину с компрессионным переломом позвоночника (двух грудных позвонков), его состояние удовлетворительное. Подробностей о пятом пациенте Уйба не рассказал.
Законы
Банки обяжут возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам
В июле в России вступает в силу ряд новых законов: о них в своем телеграм-канале напомнил председатель Государственной думы Вячеславв Володин.
Несколько категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, а Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, которая будет запущена с 1 июля, упростит получение помощи. Среди тех, кому власти снизят «финансовую нагрузку», — ветераны труда, пострадавшие от радиации лица, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны.
Банки начиная с июля должны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан не попадали к мошенникам, а тем кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придётся компенсировать людям потерянные деньги. Закон о возврате переведенных мошенникам денег начнет действовать с 25 июля.
В России готовятся запретить «идеологию чайлдфри». Законопроект уже в разработке
В России активно готовится законопроект по недопущению распространения child-free. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам замминистра, чайлдфри — одна из «идеологий экстремистской направленности», которых «сегодня много». В качестве примера подобного экстремизма он привел случай, «когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей».
Законопроекты, по заявлению Вуколова, подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. Законодательная система, которая была бы создана с их помощью, «противостояла бы этим течениям на территории России и тех стран, которые разделяют российские ценности».
— Эти законы должны продвигаться и быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности, — обозначил основную задачу Вуколов.
Минюст растолкует понятие «традиционные ценности» и закрепит его в нормативном словаре русского языка
Понятию «традиционные ценности» планируется дать определение, которое будет закреплено в толковом словаре русского языка. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
По словам Вуколова, движение в сторону закрепления понятия «традиционных ценностей» в нормативном словаре государственного языка уже идет — осталось «определиться с понятиями». Также движется работа над проектом соответствующего указа президента. К процессу привлечены специалисты научной сферы.
Бастрыкин назвал парламент «Государственной дурой»: депутаты оскорбились
Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату российского парламента. Депутаты сочли его речь за оскорбление.
Бастрыкин в ходе выступления на сессии о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ-2024) обратился к парламентариям.
— Здесь нет депутатов Госдумы? О, будьте добры, если можно так, с ходу. Вы депутат? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? — обратился глава СК РФ к откликнувшейся на призыв депутату от партии «Новые люди» Сардане Авксентьевой.
Она ответила, что решение проблемы ее интересует, а затем предложила поговорить с главой СК лично, но уже после мероприятия.
— Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините, — сказал Бастрыкин
После этого глава СК РФ объяснил, откуда взял термин «Госдура».
— После приема в Котельниках, который я провел, «Царьград» разместил информацию <...> Там пошли комментарии. И там написано: Бастрыкин, конечно, молодец, но Госдура <...> ничего сделать не сможет, — сообщил он.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава СК РФ Бастрыкин «оскорбил народ».
— Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — заявил Володин.
Следственный комитет дал официальный ответ и объяснил слова главы ведомства.
— Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Бастрыкин — о мигрантах
Помимо скандального высказывания Александр Бастрыкин сделал еще ряд заявлений. Глава СК РФ сообщил, что десять тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону спецоперации. Бастрыкин рассказал, что в октябре прошлого года в Следственном комитете создали специальную группу.
— В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян. 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО, — уточнил председатель СК России.
Глава Следственного комитета также отметил, что важно одновременно с выдачей паспорта РФ ставить новоиспеченных россиян на воинский учет.
Выступая на ПМЮФ, Бастрыкин также заявил, что в России нет миграционной политики. По его словам, нам надо не иностранную рабочую силу в страну завозить, а развивать внутреннюю трудовую миграцию. Например, в Псковской области много рабочей силы, а работы мало.
— Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была.
В своем выступлении Александр Бастрыкин привел статистику правонарушений, совершенных «иностранными специалистами».
— В 2023 году число преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, я так мягко говорю, составило 38 936 — на три процента меньше в сравнении с предыдущим годом. Эти данные не учитывают преступления, совершенные недавно получившими гражданство РФ — с правовой точки зрения они не являются мигрантами, — сообщил глава Следкома.
Топ-менеджера осудили за хищение 240 миллионов у Минобороны
Городской суд в Таганроге признал генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского виновным по делу о хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Следствие установило, что в период с 15 января 2016 года по 31 января 2023 года Владимир Масленский украл из государственного бюджета 420 миллионов рублей. В связи с этим в отношении генерального директора возбудили дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Согласно решению суда, генерального директора приговорили к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. После освобождения из колонии Масленскому в течение года будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ, обязав ответчика возместить материальный ущерб в размере более 404 миллинов рублей.
Ранены девять человек, задержаны генералы: что известно о попытке переворота в Боливии
26 июня в фактической столице Боливии городе Ла-Пасе группа военных заняла площадь перед зданием правительства. Несмотря на то, что президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы «чтить демократию», затем военные вошли в президентский дворец, на территорию въехал бронеавтомобиль.
При попытке государственного переворота были ранены как минимум девять человек, сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо. По данным Минобороны, сейчас ситуация в вооруженных силах находится под контролем.
Полиция задержала генералов, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота, в том числе также генерала ВВС Марсело Хавьеру Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Задержан и поднявший мятеж Хуан Хосе Суньига, он обвиняется в терроризме. Под подозрением еще несколько человек.
Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новый командующий армии Хосе Уилсон Санчес Веласкес призвал военных, выступивших против правительства, вернуться в казармы.
После того, как военные покинули площадь, Арсе выступил на балконе дома правительства и поблагодарил людей за то, что они вышли на улицы и выступили против госпереворота.
ЕС, Аргентина, Куба, Перу, Венесуэла, Мексика, Колумбия, Бразилия, Никарагуа, Гватемала, Панама, Иран осудили попытку госпереворота. Организация американских государств заявила, что структура будет поддерживать власти Боливии.
Беспорядки на площади Ла-Паса продлились около трех часов, президент в это время находился во дворце.