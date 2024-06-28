Топ-менеджер украл у Минобороны 240 миллионов — его отправили за решетку. Новости за 27 июня

Министерство обороны РФ подало в суд на генерального директора АО «Звезда-Стрела» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июня.



При съезде поезда в Коми погибли три человека

Авария произошла на перегоне Инта-1 — Угольный 26 июня около 18:12 по московскому времени. Состав направлялся из Воркуты в Новороссийск. С путей сошли девять вагонов. Всего в поезде находилось 232 пассажира. Почти весь следующий день сотрудники МЧС работали на месте происшествия.

Источник: Кадр из видео Северо-Западной транспортной прокуратуры











При осмотре места происшествия под одним из опрокинувшихся вагонов следователи нашли два тела. А позже обнаружили пропавшую на месте 16-летнюю девочку.

Источник: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры











Ее тело оказалось под 10-м вагоном поезда Воркута — Новороссийск, в котором она ехала. Подросток была в поезде без сопровождения. Ее семья переехала в новый город, Пензу. Девушка осталась, чтобы получить аттестат. После этого она поехала на поезде к ним. Ее провожали близкие, а проводник вагона был знакомым ее семьи. Родители ждали Арину, чтобы начать выбирать ей новую школу в преддверии учебного года. В сентябре она пошла бы в 10-й класс.

Пятерых пострадавших при ЧП с поездом отправляют в Сыктывкар на вертолете. Об этом сообщил 27 июня губернатор региона Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Источник: VladimirUyba / T.me

Самые серьёзные травмы — у 14-летней девочки, её состояние оценивается как крайне тяжелое. С ней полетят её родители, они в удовлетворительном состоянии. Также на вертолете транспортируют мужчину с компрессионным переломом позвоночника (двух грудных позвонков), его состояние удовлетворительное. Подробностей о пятом пациенте Уйба не рассказал.



Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура











Законы

Банки обяжут возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам

В июле в России вступает в силу ряд новых законов: о них в своем телеграм-канале напомнил председатель Государственной думы Вячеславв Володин.



Несколько категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, будут освобождены от банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ, а Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере, которая будет запущена с 1 июля, упростит получение помощи. Среди тех, кому власти снизят «финансовую нагрузку», — ветераны труда, пострадавшие от радиации лица, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны Великой Отечественной войны.



Банки начиная с июля должны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан не попадали к мошенникам, а тем кредитным организациям, которые пренебрегут своими обязанностями, придётся компенсировать людям потерянные деньги. Закон о возврате переведенных мошенникам денег начнет действовать с 25 июля.



В России готовятся запретить «идеологию чайлдфри». Законопроект уже в разработке

В России активно готовится законопроект по недопущению распространения child-free. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).



По словам замминистра, чайлдфри — одна из «идеологий экстремистской направленности», которых «сегодня много». В качестве примера подобного экстремизма он привел случай, «когда кто-то говорит, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей».



Законопроекты, по заявлению Вуколова, подготовлены и будут прорабатываться с экспертным сообществом. Законодательная система, которая была бы создана с их помощью, «противостояла бы этим течениям на территории России и тех стран, которые разделяют российские ценности».



— Эти законы должны продвигаться и быть инструментами для того, чтобы защитить наши ценности, — обозначил основную задачу Вуколов.



Минюст растолкует понятие «традиционные ценности» и закрепит его в нормативном словаре русского языка

Понятию «традиционные ценности» планируется дать определение, которое будет закреплено в толковом словаре русского языка. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).



По словам Вуколова, движение в сторону закрепления понятия «традиционных ценностей» в нормативном словаре государственного языка уже идет — осталось «определиться с понятиями». Также движется работа над проектом соответствующего указа президента. К процессу привлечены специалисты научной сферы.



Бастрыкин назвал парламент «Государственной дурой»: депутаты оскорбились

Глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал «Государственной дурой» нижнюю палату российского парламента. Депутаты сочли его речь за оскорбление.



Источник: Росконгресс

Бастрыкин в ходе выступления на сессии о миграционной политике на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЭФ-2024) обратился к парламентариям.



— Здесь нет депутатов Госдумы? О, будьте добры, если можно так, с ходу. Вы депутат? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме? Там вообще заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? — обратился глава СК РФ к откликнувшейся на призыв депутату от партии «Новые люди» Сардане Авксентьевой.



Она ответила, что решение проблемы ее интересует, а затем предложила поговорить с главой СК лично, но уже после мероприятия.



— Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура. Извините, — сказал Бастрыкин



После этого глава СК РФ объяснил, откуда взял термин «Госдура».



— После приема в Котельниках, который я провел, «Царьград» разместил информацию <...> Там пошли комментарии. И там написано: Бастрыкин, конечно, молодец, но Госдура <...> ничего сделать не сможет, — сообщил он.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что глава СК РФ Бастрыкин «оскорбил народ».



— Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ, — заявил Володин.



Следственный комитет дал официальный ответ и объяснил слова главы ведомства.



— Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого председатель Следственного комитета России процитировал один из многочисленных комментариев в социальных сетях. Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



Бастрыкин — о мигрантах

Помимо скандального высказывания Александр Бастрыкин сделал еще ряд заявлений. Глава СК РФ сообщил, что десять тысяч мигрантов, получивших российское гражданство, были направлены в зону спецоперации. Бастрыкин рассказал, что в октябре прошлого года в Следственном комитете создали специальную группу.

— В результате приложенных усилий поставлены на воинский учет более 30 тысяч так называемых новых россиян. 10 тысяч мигрантов направлены в зону проведения СВО, — уточнил председатель СК России.



Глава Следственного комитета также отметил, что важно одновременно с выдачей паспорта РФ ставить новоиспеченных россиян на воинский учет.



Выступая на ПМЮФ, Бастрыкин также заявил, что в России нет миграционной политики. По его словам, нам надо не иностранную рабочую силу в страну завозить, а развивать внутреннюю трудовую миграцию. Например, в Псковской области много рабочей силы, а работы мало.

— Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была.



В своем выступлении Александр Бастрыкин привел статистику правонарушений, совершенных «иностранными специалистами».



— В 2023 году число преступлений, совершённых иностранными гражданами и лицами без гражданства, я так мягко говорю, составило 38 936 — на три процента меньше в сравнении с предыдущим годом. Эти данные не учитывают преступления, совершенные недавно получившими гражданство РФ — с правовой точки зрения они не являются мигрантами, — сообщил глава Следкома.



Топ-менеджера осудили за хищение 240 миллионов у Минобороны

Городской суд в Таганроге признал генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского виновным по делу о хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области.



Следствие установило, что в период с 15 января 2016 года по 31 января 2023 года Владимир Масленский украл из государственного бюджета 420 миллионов рублей. В связи с этим в отношении генерального директора возбудили дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



Согласно решению суда, генерального директора приговорили к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. После освобождения из колонии Масленскому в течение года будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.



Также суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ, обязав ответчика возместить материальный ущерб в размере более 404 миллинов рублей.



Ранены девять человек, задержаны генералы: что известно о попытке переворота в Боливии

26 июня в фактической столице Боливии городе Ла-Пасе группа военных заняла площадь перед зданием правительства. Несмотря на то, что президент страны Луис Арсе призвал вооруженные силы «чтить демократию», затем военные вошли в президентский дворец, на территорию въехал бронеавтомобиль.



При попытке государственного переворота были ранены как минимум девять человек, сообщил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо. По данным Минобороны, сейчас ситуация в вооруженных силах находится под контролем.



Полиция задержала генералов, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота, в том числе также генерала ВВС Марсело Хавьеру Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора. Задержан и поднявший мятеж Хуан Хосе Суньига, он обвиняется в терроризме. Под подозрением еще несколько человек.



Источник: Осторожно, новости / T.me

Президент Боливии Луис Арсе привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новый командующий армии Хосе Уилсон Санчес Веласкес призвал военных, выступивших против правительства, вернуться в казармы.



После того, как военные покинули площадь, Арсе выступил на балконе дома правительства и поблагодарил людей за то, что они вышли на улицы и выступили против госпереворота.



ЕС, Аргентина, Куба, Перу, Венесуэла, Мексика, Колумбия, Бразилия, Никарагуа, Гватемала, Панама, Иран осудили попытку госпереворота. Организация американских государств заявила, что структура будет поддерживать власти Боливии.

