Что сейчас происходит в Анапе, где толпы туристов штурмуют Черное море, — фоторепортаж

Так выглядели пляжи Анапы днем Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











В этом году сотни тысяч туристов приехали на курорты Краснодарского края. Из-за такого потока людей у многих возникают проблемы при покупке билетов на поезд — аэропорты Кубани закрыты с февраля 2022 года (кроме Сочи). Чтобы лучше понимать обстановку на курортах Черноморского побережья, наши краснодарские коллеги из 93.RU собрали для вас фотографии Анапы за один день, 19 июня. Вот, как выглядит жизнь на курорте.



Первые снимки фотограф по имени Марианна сделала около 07:00 — пляжи были полупустыми, но и море немного штормило.

Утром море было прозрачным Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Волны пока довольно большие Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Ближе к 09:00 люди начали массово стекаться на пляжи. При этом на берегу еще было относительно свободно: все медленно прогуливались, останавливались на завтрак в кафе.

Утром люди постепенно начали выходить к морю Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











На пляж шли целыми семьями Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Ажиотаж начался ближе к полудню, хотя считается, что это время самое опасное для отдыха на солнце. Судя по фотографиям, туристов жара +35 °С не пугает. Но радует, что на кадрах многие в головных уборах

Отдыхающих становилось всё больше Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Вода была достаточно чистой Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











На пляже устраивали игры Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Днем в воде были толпы людей Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me











Ближе к вечеру людей по-прежнему было много, хотя часть из них начинала расходиться. Море к тому моменту уже успокоилось. Судя по кадрам, вечером туристы предпочитали отдыхать на берегу, а не в воде.

Видео с пляжа 19 июня Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me

Берег по-прежнему усеян людьми Источник: Анапа. Анапа в фотографиях и видеозарисовках / T.me









