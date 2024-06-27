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Страна и мир Что сейчас происходит в Анапе, где толпы туристов штурмуют Черное море, — фоторепортаж

Что сейчас происходит в Анапе, где толпы туристов штурмуют Черное море, — фоторепортаж

На курорт прибывают отдыхающие, поэтому лучше всего ходить на пляж ранним утром

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Так выглядели пляжи Анапы днем

В этом году сотни тысяч туристов приехали на курорты Краснодарского края. Из-за такого потока людей у многих возникают проблемы при покупке билетов на поезд — аэропорты Кубани закрыты с февраля 2022 года (кроме Сочи). Чтобы лучше понимать обстановку на курортах Черноморского побережья, наши краснодарские коллеги из 93.RU собрали для вас фотографии Анапы за один день, 19 июня. Вот, как выглядит жизнь на курорте.

Первые снимки фотограф по имени Марианна сделала около 07:00 — пляжи были полупустыми, но и море немного штормило.

Утром море было прозрачным
Волны пока довольно большие

Ближе к 09:00 люди начали массово стекаться на пляжи. При этом на берегу еще было относительно свободно: все медленно прогуливались, останавливались на завтрак в кафе.

Утром люди постепенно начали выходить к морю
На пляж шли целыми семьями

Ажиотаж начался ближе к полудню, хотя считается, что это время самое опасное для отдыха на солнце. Судя по фотографиям, туристов жара +35 °С не пугает. Но радует, что на кадрах многие в головных уборах

Отдыхающих становилось всё больше
Вода была достаточно чистой
На пляже устраивали игры
Днем в воде были толпы людей

Ближе к вечеру людей по-прежнему было много, хотя часть из них начинала расходиться. Море к тому моменту уже успокоилось. Судя по кадрам, вечером туристы предпочитали отдыхать на берегу, а не в воде.

Видео с пляжа 19 июня
Берег по-прежнему усеян людьми
Конечно же, на закат тоже лучше смотреть у моря

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Комментарии
2
Гость
27 июня 2024, 13:03
Вода такая же что и в обском, зачем переться вдаль?
Гость
27 июня 2024, 13:02
Жесть!
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