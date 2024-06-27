Что сейчас происходит в Анапе, где толпы туристов штурмуют Черное море, — фоторепортаж

В этом году сотни тысяч туристов приехали на курорты Краснодарского края. Из-за такого потока людей у многих возникают проблемы при покупке билетов на поезд — аэропорты Кубани закрыты с февраля 2022 года (кроме Сочи). Чтобы лучше понимать обстановку на курортах Черноморского побережья, наши краснодарские коллеги из 93.RU собрали для вас фотографии Анапы за один день, 19 июня. Вот, как выглядит жизнь на курорте.
Первые снимки фотограф по имени Марианна сделала около 07:00 — пляжи были полупустыми, но и море немного штормило.
Ближе к 09:00 люди начали массово стекаться на пляжи. При этом на берегу еще было относительно свободно: все медленно прогуливались, останавливались на завтрак в кафе.
Ажиотаж начался ближе к полудню, хотя считается, что это время самое опасное для отдыха на солнце. Судя по фотографиям, туристов жара +35 °С не пугает. Но радует, что на кадрах многие в головных уборах
Ближе к вечеру людей по-прежнему было много, хотя часть из них начинала расходиться. Море к тому моменту уже успокоилось. Судя по кадрам, вечером туристы предпочитали отдыхать на берегу, а не в воде.