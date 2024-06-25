Звезду «Пиратов Карибского моря» убила акула: новости за 24 июня

На фото — погибший Тамайо Перри Источник: Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», 2011 г., реж. Роб Маршалл











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 июня.



Звезду «Пиратов Карибского моря» убила акула

Актёр Тамайо Перри, прославившийся ролью в фильме «Пираты Карибского моря», трагически погиб на Гавайях во время серфинга. На него напала акула, об этом пишет «Би-Би-Си».



Тело Перри без руки и ноги вынесло на берег, после чего мужчину обнаружили местные серферы. Попытки откачать Тамайо, к сожалению, не увенчались успехом.



Актёр участвовал в съёмках фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах», четвёртой части франшизы. Кроме того, он снимался в таких сериалах, как «Lost», «Hawaii Five-0» и «Blue Crush».



Теракт в Дагестане

В Дагестане снят режим контртеррористической операции, введенный после перестрелок в Махачкале и Дербенте. В уличных боях погибли более 15 полицейских, в регионе объявили траур. Всех погибших силовиков представят к госнаградам.



Общее число пострадавших (включая силовиков) — 46 человек. Погибли — 20. По сообщению Минздрава Дагестана, выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь; состояние семи раненых расценивается как тяжелое.

Главное о трагедии мы собрали в одном тексте.



Массовое отравление

Из-за массового отравления ботулизмом в российских больницах остаются 218 человек. По информации Минздрава, иногие из них — на ИВЛ. Один человек умер: это 21-летний житель Костромы.

— К сожалению, спасти молодого человека не удалось. Причиной этому, в том числе, послужил тот факт, что еще при первых признаках недомогания он не обратился сразу за медицинской помощью, — приводит ТАСС слова пресс-службы костромской администрации.

Пожар в Москве

В НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино вспыхнул крупный пожар. По предварительным данным, в здании заблокированы девять человек.



Возгорание охватило 5–7-й этажи здания. На месте работают 8 расчетов МЧС.



Как сообщала Baza, людей пытаются спасти с помощью пожарных лестниц. Они не могут выбраться самостоятельно. Чтобы не задохнуться от угарного газа, сотрудники выбивают окна, видно на кадрах от очевидцев.



Источник: Baza / T.me

Ситуация сложилась критическая. Площадь пожара достигла 5000 квадратных метров. Уже известно о двух погибших.



Деньги для Украины

Евросоюз использует около 1,4 миллиарда евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок оружия на Украину. Это решили министры иностранных дел стран ЕС. Сообщил о решении Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

По словам венгерского министра, власти ЕС продолжают «военную истерию», игнорируя «волю своих граждан». Направление денег на оружие он назвал «пересечением красных линий» (цитата по ТАСС). Венгрия, как утверждает Сийярто, «была исключена из процесса принятия решения о выделении денег».



В начале июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что предоставит Украине 1,5 миллиарда евро доходов от замороженных активов РФ. Это случится в июле 2024 года, 90% из них пойдут на оружие.



Удар по Севастополю

Итоговое число пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь составило 153 человека, погибли четверо. Об этом сообщил 24 июня губернатор города Михаил Развожаев. В больницах остаются 27 раненых детей. Шестеро из них — в реанимации.



— Среди погибших в результате ракетной атаки — два ребенка, 2 и 9 лет. Это невосполнимая утрата для родных и близких, — написала Мария Львова-Белова, уполномоченная по права ребенка.

После атаки раненых забирали 30 бригад скорой помощи. Все пострадавшие получат выплаты, передаёт ТАСС.



— Причастность США к этому преступлению никаких сомнений не вызывает, — заявили в МИД РФ. — Ответ на это преступление обязательно последует.



Также под сильный обстрел днем попал город Грайворон. В городе много повреждений, ранены восемь человек.



Комментарии Путина

Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял своих родных в Крыму в результате ракетной атаки, а также родственникам и близким погибших в Дагестане. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил РИА Новости.

Глава государства «постоянно получал доклады и давал поручения в связи с произошедшим», добавил Песков и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

— Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х годов на фоне нападения террористов в Дагестане, — добавил пресс-секретарь.

Причина в том, что «Россия сейчас уже другая»: «общество консолидировано», подобные преступные террористические проявления, как в Дагестане, не поддерживаются в обществе, ни в стране в целом, ни в отдельных регионах. На данный момент какое-либо специальное обращение президента к гражданам не планируется.



Драка «Пацанок»

Участницы шоу «Пацанки» устроили драку в центре Москвы. Очевидцы заметили дерущихся Беллу Кузнецову и Костью Купер.

По словам очевидцев, девушки отдыхали в компании трех друзей. Перед закрытием заведения между ними и одним из посетителей произошла драка. Как сообщают СМИ, на «пацанок» напал мужчина.



В распоряжении редакции MSK1.RU есть видео, на котором звезды телешоу выясняют отношения с обидчиком на улице. На кадрах видно, как Костья Купер (в черной футболке, с темными, коротко остриженными волосами) стоит в центре толпы и кого-то держит. Люди пытаются разнять «пацанку» и ее обидчика. Следом — момент, где Купер помогает подняться Белле Кузнецовой (в белой футболке с красным сердцем): девушка упала рядом с мусорным баком и уличным баннером.



Драка произошла на Покровском бульваре, под окнами ресторана Dizengof99 Источник: Читатель MSK1

После драки Беллу Кузнецову увезли в больницу с гематомой на голове, а компанию ее друзей — в полицейский участок. Другие подробности выяснили наши коллеги из MSK1.RU.

Другие новости

Владимир Путин распорядился подписать договор о выдаче преступников между Россией и Таиландом

В Петербурге умер актер, режиссер и художник Олег Огий. Он известен своими ролями в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».



В 14-й пакет санкций Евросоюза попали 47 компаний. Среди них крупнейшая судоходная российская компания, а также лидер морской транспортировки энергоносителей «Совкомфлот». А также детский лагерь «Артек», общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова и российские артисты (Гагарина, Шаман, Охлобыстин и другие).

Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля, вместо него назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

Президент Турции Эрдоган планирует встретитсья с Путиным в Астане. Это случится в ближайшие дни, Путину в связи с этим передано послание Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине.

Суд изъял 1,4 млрд рублей со счетов Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева по иску Генпрокуратуры — в счет возмещения непогашенного ущерба.

Генпрокуратура РФ просила обратить в пользу государства с экс-совладельцев компании почти миллиард рублей и более 1,8 миллиона долларов. Указанные средства находились на 12 счетах ряда компаний. Подробнее — в материале «Фонтанки».



* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Прокуратура Москвы завела уголовное делоп против Моргенштерна*. Проблема в том, что рэпера дважды за год штрафовали за «нарушение порядка деятельности иноагента», однако он продолжил публиковать свои сообщения без маркировки иноагенита.