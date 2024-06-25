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Страна и мир Спецоперация на Украине проблема «Переживаем не только потерю, но и унижение»: взрослые дети погибших участников СВО просят назначить им еще две выплаты

«Переживаем не только потерю, но и унижение»: взрослые дети погибших участников СВО просят назначить им еще две выплаты

В группу активистов объединились полсотни человек со всей страны

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Совершеннолетние дети до недавнего времени вообще не могли претендовать на выплаты за смерть родителей в СВО, теперь им платят частично

В апреле совершеннолетних детей участников СВО внесли в перечень тех, кто может получить единовременно 5 млн рублей в случае смерти родителя. На некоторых территориях они могут претендовать на деньги от региона. Но есть еще две страховые выплаты в общей сложности почти на 8,2 миллиона рублей, которые взрослым детям погибших военных до сих пор не начисляют. Они не понимают, почему по российским законам после 18 лет перестали быть семьей для своих отцов. Сейчас группа активистов со всей страны обращается во все возможные инстанции, чтобы восстановить справедливость. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

С буквы закона

Одной из таких взрослых дочерей, оставшихся без выплат, стала жительница Троицка Челябинской области Евгения Манакова. В ноябре 2022 года она в один день похоронила отчима и родного папу. Девушка была единственной наследницей своего отца, но из всех выплат официально получила лишь миллион от региона за орден Мужества, который военному вручили посмертно. При этом сестре погибшего тогда выплатили 5 миллионов. Благо тетя поделилась с племянницей, но не у всех взрослых детей погибших участников СВО есть другие родственники, которые могли бы получить выплаты и уж тем более поделиться ими. Такие истории мы уже рассказывали ранее.

Отца Евгении мобилизовали в октябре 2022 года, менее чем через месяц он погиб

Отчасти проблему эту решили в апреле, когда внесли поправки в указ президента РФ от 5 марта 2022 г. № 98, теперь совершеннолетние дети могут получить выплату, если у погибшего нет других членов семьи. Но претендовать на выплаты от страховой они не могут до сих пор.

В апреле в указ президента внесли поправки — совершеннолетних детей включили в число возможных получателей выплат

По закону членам семей погибших участников СВО положено сразу два страховых начисления: единовременное пособие в размере 4,9 миллиона рублей и страховая выплата — почти 3,3 миллиона. В общей сложности это почти 8,2 миллиона рублей.

— Получить эти выплаты мы не можем, так как в получателях нет совершеннолетних детей, — говорит Евгения.

В ФЗ № 306 взрослых детей (если они не обучаются очно) не включили

Журналист 74.RU направил запрос в АО «Согаз» с просьбой прокомментировать, почему совершеннолетних детей участников СВО не включили в число получателей.

— АО «Согаз» осуществляет выплаты в соответствии с федеральными законами от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ и от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ, а также указом президента РФ от 3 августа 2023 г. № 582. Согласно действующему законодательству, право на получение единовременного пособия и страховой суммы в случае смерти военнослужащего или добровольца имеют только те категории получателей, которые прописаны в этих нормативных документах, — прокомментировали в пресс-службе компании, осуществляющей страховые выплаты военным и их родственникам по всей стране.

Другими словами, чтобы включить совершеннолетних детей в число получателей, нужны поправки в законы, а это уже вопрос к федеральным властям.

Похожая история с ФЗ № 52 и указом президента № 582

«Оставили наедине с болью и несправедливостью»

Более 50 жителей разных регионов страны, потерявших отцов в СВО и не получивших выплаты, объединились и составили коллективное обращение.

— Наши отцы и матери ценой жизни исполнили воинский долг за Родину и за будущее своих детей, а их детей оставили без внимания и поддержки, наедине с болью и несправедливостью, — говорится в их письме. — Сложившаяся ситуация несправедлива не только по отношению к совершеннолетним детям, но в первую очередь к бойцам, которые отдали свои жизни в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО. Независимо от возраста, дети для своих родителей всегда и при любых обстоятельствах остаются семьей. Согласно законам, мы остались без поддержки от государства. И, что самое важное, без родного родителя. Уходя защищать Родину, наши отцы и матери были уверены, что государство нас не бросит. Однако нам приходится пережить не только потерю самого близкого человека в жизни каждого, но и несправедливость и унижение.

— Мы везде сейчас обращаемся — в различные партии, в страховую, в Минобороны, к уполномоченному по правам человека, в Кремль готовим обращения, чтобы в получателей страховых выплат включили и нас, но пока получаем лишь отписки и отказы, — говорит Евгения.

Так, например, депутат Госдумы Андрей Картаполов ответил, что внесение изменений в нормативные акты президента РФ не относится к компетенции Госдумы РФ.

Это ответ депутата Андрея Картаполова на просьбу в содействии при внесении поправок в действующие законы

Наследники погибших военных очень надеются, что их всё-таки услышат и донесут проблему, в том числе до президента.

Почитайте истории взрослых детей, которые после смерти отцов остались без помощи государства.

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Выплаты Участник СВО Страховая выплата Законы
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