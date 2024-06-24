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Страна и мир обзор Теракт в Дагестане, трагедия в Крыму и перестрелка в Абхазии. Новости за 23 июня

Теракт в Дагестане, трагедия в Крыму и перестрелка в Абхазии. Новости за 23 июня

Главные события уходящего дня

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Кадр горящей синагоги в Дагестне

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 июня.

Теракт в Дагестане

Вечером 23 июня боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Завязалась перестрелка. 6 полицейских погибли, 12 были ранены. Боевики зарезали священника. Вскоре двух нападавших ликвидировали.

СК России по Республике Дагестан возбудил уголовные дела по статье 205 УК РФ (террористический акт). При этом перестрелка продолжилась. Местные жители сообщали о звуках стрельбы со стороны пляжа и в районе горящей синагоги.

Мы собрали главное о нападении в одном тексте. А за всем, что происходит в Дагестане сейчас, следим в режиме онлайн.

Очевидцы сняли, как неизвестные в черном стреляют на улицах Дербента

Атака на Крым

ВСУ атаковали Севастополь ракетами ATACMS. Их сбили над акваторией. Осколки снарядов упали в прибрежную зону, в том числе в районе Учкуевки и Любимовки — популярных местах пляжного отдыха. Глава региона назвал ситуацию там тяжелой.

Момент прилета попал на видео

— В настоящий момент 124 пострадавших, из них трое погибших детей и двое погибших взрослых. Пять детей находятся в реанимации, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Он отметил, что мобилизована вся городская система здравоохранения, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах, развернуты операционные.

По данным Минобороны РФ, около 12:15 Украина начала обстрел гражданской инфраструктуры ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, еще одна отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.

СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

В результате обстрела Севастополя за медицинской помощью обратились 144 человека, 82 из них госпитализированы, сообщили в Минздраве РФ.

Перестрелка в Абхазии

В Гагрском районе Абхазии, вблизи границы с Россией, завязалась перестрелка. Один человек погиб, трое были ранены.

— По предварительной информации, неустановленные лица открыли стрельбу по машине и скрылись. В результате один мужчина убит, трое пострадали, все — местные жители. Других подробностей пока нет, проводятся мероприятия по установлению личностей стрелявших и их задержанию, — сообщил источник ТАСС.

Он отметил, что ситуация на границе стабильная. Инцидент на перемещение людей через нее не повлиял.

Ядерная доктрина может измениться

В России могут внести изменения в ядерную доктрину. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Изменения могут коснуться времени для принятия решения о применении ядерного оружия. Картаполов пояснил, что доктрина отражает реакцию на то, что происходит «вокруг нашей страны», так что возможные перемены будут зависеть от военно-политической обстановки.

— Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение, — заявил Картаполов и добавил, что пока «рано говорить об этом».

Ранее изменения в ядерной доктрине допустил президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР он заявил, что изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, однако России «пока» не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Изменения в ядерной доктрине обсуждались и на ПМЭФ. Тогда Владимир Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации в мире не дойдет до ядерной войны.

ПО ТЕМЕ
Крым Абхазия Дагестан Теракт
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