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Страна и мир обзор У школьника остановилось сердце во время ЕГЭ, Путин подписал новые законы: новости за 22 июня

У школьника остановилось сердце во время ЕГЭ, Путин подписал новые законы: новости за 22 июня

Главные события уходящего дня

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Школьнику, которому стало плохо на экзамене, успели помочь

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 22 июня.

Остановка сердца на ЕГЭ

Серьезный инцидент произошел во время сдачи ЕГЭ в Дагестане. Подросток остался жив.

Как сообщает депутат Госдумы Султан Хамзаев, в Дербенте в школе № 8 у одного из учеников, писавших ЕГЭ, остановилось сердце. В этот момент в школе находился врач-нефролог Магомед-Мухтар Исмаилов, координатор наблюдателей за ходом ЕГЭ в Дагестане. Он оказал первую помощь, затем подростка доставили в стационар. Его удалось спасти.

Глава Дербента наградил Исмаилова благодарностью.

Атаки ВСУ

  • Вечером 21 июня украинский дрон-камикадзе атаковал село Муром. Один мужчина получил рану грудной клетки и осколочное ранение шеи.

  • Атакам подверглись Борисовский район и Грайворонский округ в Белгородской области. У одного из местных жителей контузия.

  • Белгородскую область продолжали атаковать весь день. В селе Салтыково погиб мужчина. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, это было прямое попадание снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия.

  • Под обстрелами также Донецк и Горловка. Погибли три человека (сотрудники строительной фирмы в Донецке) и четыре получили ранения, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

  • Российские силы ПВО уничтожили два дрона над Смоленской областью, два над Брянской областью и один над Азовским морем.

В списке — только несколько атак, их сегодня было гораздо больше. На фото — последствия атаки БПЛА по Белгородчине

Икону «Троица» Рублева установили в подмосковном храме

Икону «Троица» Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. Там ее установили в храме на солее (возвышении пола перед иконостасом. — Прим. ред.) рядом с царскими вратами.

Святыня хранилась в Троицком соборе несколько веков до 1917 года. Власти изъяли ее у церкви в 1929 году и передали в Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть ее.

Теперь образ постоянно будет в монастыре, все необходимые для хранения древнерусского достояния условия созданы, уверяют в РПЦ.

В церемонии участвовали патриарх Кирилл, игумен и насельники обители

Новые законы

Владимир Путин подписал закон, который запрещает приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Согласно тексту документа, исключениями могут стать объекты, относящиеся к памятникам истории и культуры, и культовые здания и сооружения. К ним относятся церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома.

Еще один новый закон ограничивает применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям. Выдавать потребительские кредиты с переменной ставкой можно будет только в двух случаях:

  1. Если обычный потребительский кредит выдан на сумму в 200 раз выше среднемесячной зарплаты (ограничений по сроку кредита и изменению ставки нет);

  2. Если ипотечный заем выдан на срок до 20 лет и на сумму от 200 до 1000 среднемесячных зарплат (ставка может быть изменена максимум на треть, максимум на 4 процентных пункта).

Фигурантам уголовных дел стали предлагать контракты с Минобороны

Подозреваемые и обвиняемые в преступлениях легкой и средней тяжести могут заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО, чтобы добиться прекращения уголовного преследования. Сейчас с такой инициативой по соглашению с военкоматами к фигурантам уголовных дел стали приходить следователи, дознаватели или оперативные сотрудники самых разных силовых органов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как работает система отбора на службу, кто не пройдет и как получить освобождение от ответственности — мы разобрались в отдельном материале.

Другие новости

Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемония прошла в день годовщины начала Великой Отечественной войны. В ней принял участие глава Минобороны Андрей Белоусов, ветераны боевых действий, военнослужащие и выпускники военных вузов.

  • США закрывают оба отделения визового центра России в стране. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, это увеличит нагрузку на российских дипломатов и консулов, но они продолжат работать в стране.

— В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ, — передает ТАСС комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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ЕГЭ Путин Законы Троица Рублев
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