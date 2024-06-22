В Москве начали судить генералов МВД, мужчину заживо сожгли из-за порчи Корана: новости за 21 июня

Сергея Умнова и еще двух генералов петербургского МВД подозревают в получении взяток на 65 миллионов Источник: пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 июня.



Массовая атака беспилотников

Ночью 21 июня ВСУ массированно атаковали Россию беспилотниками и безэкипажными катерами. Сначала они запустили 117 БПЛА по югу России, прилеты зафиксировали на Кубани и в Крыму. В результате пострадали люди, дома, нефтеперерабатывающий завод, автовокзал, котельная. С утра с территории Украины запустили новую атаку, на этот раз по Белгородской области.

Самые сильные последствия от атаки ощутил Краснодарский край. В Ильском пострадали два работника НПЗ, в Краснодаре — четверо жителей. Также в МЧС сообщили о травмах у двух пожарных. Уже утром власти сообщили о погибшем сотруднике котельной в крайцентре недалеко от автовокзала «Южный». Всего, по данным Минобороны, в крае сбили 43 аппарата.

Жители засняли, как БПЛА летели, а затем произошел взрыв Источник: prikubansky / vk.com

Ночная атака коснулась и соседней Адыгеи. Прилеты были в ауле Козет, поселке Новом и Яблоновском. Жители рассказали, что в Яблоновке из-за атаки БПЛА произошел пожар в частном доме.



По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, во время атаки была повреждена крыша жилого дома. Семье обещали оказать помощь. Пострадавших нет.

Источник: NewsOboz / Vk.com

В Краснодаре в районе Яблоновского моста во время прилета выбило стекла в одном автобусе. По данным властей, оказались повреждены автовокзал Южный и рядом стоящая котельная, туда попали обломки БПЛА.



Губернатор сообщил о четырех пострадавших, но уже к 07:30 стало известно об одном погибшем. Он был сотрудником котельной. Его семье будет оказана помощь.

Так после атаки выглядел местный автовокзал Источник: krasnodar_kray / Vk.com











Новости о ЧП собирали в онлайн-трансляции.



Прокуратура увидела уголовные дела в действиях Монеточки*, Эйдельман* и Трояновой*

На екатеринбургскую певицу Лизу Монеточку* (Елизавета Гырдымова) завели уголовное дело. Об этом сообщила прокуратура Москвы.



— Гырдымова, признанная иноагентом и дважды в течение года привлекавшаяся к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), продолжила распространение в социальной сети сообщений и материалов без указания на то, что они созданы физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, — говорится в сообщении ведомства.



Уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).



Также в прокуратуре заявили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела против екатеринбургской актрисы Яны Трояновой*. По пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия).

Источник: телеканал ТВ-3











— Иноагент Яна Троянова* в интервью для одного из каналов сделала публичное заявление, содержащее высказывания, выражающие враждебно-ненавистническое отношение к русским. Направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности. Впоследствии видеозапись интервью была размещена на видеохостинге в публичном доступе для демонстрации неограниченному кругу лиц, — подчеркнули в прокуратуре.



Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Яны Трояновой.



Историка Тамару Эйдельман могут обвинить в реабилитации нацизма. Прокуратура заметила «явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества» в ее словах, произнесенных в одной из авторских программ на YouTube. Материалы проверки «направлены для решения вопроса об уголовном преследовании по статье 354.1 УК РФ».



— Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы, — добавили в ведомстве.



* Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.



В Москве начали судить генералов МВД

Хамовнический суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении генералов петербургского ГУ МВД Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семенова, передает РИА Новости из зала суда.



Они обвиняются в получении 11 взяток на общую сумму около 65 миллионов рублей. Подсудимые, которые обвиняются в даче взяток, — петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова, пишет «Коммерсантъ».



Как писала «Фонтанка», бывших помощника министра МВД, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова, его заместителя Ивана Абакумова, а также начальника ГИБДД Петербурга и Ленобласти Алексея Семенова и полковника Елену Копьеву арестовали в июле 2022 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распределении пожертвований в Фонд содействия программ ГУВД. Затем им вменили и взятки.



Гендиректора WorldSkills Russia отправили в СИЗО

В Москве задержали гендиректора WorldSkills Russia Роберта Уразова, сообщает РИА Новости.

Роберта Уразова арестовали на два месяца Источник: moscowcourts / T.me

По данным следствия, Уразов и другие сотрудники WorldSkills направляли в Роструд ложные сведения о срочных договорах. Уразова и руководителя аппарата WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — часть 4 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.

WorldSkills — международная некоммерческая организация, задача которой — популяризация и повышение стандартов профподготовки рабочих профессий, организация чемпионатов по всему миру.



В августе 2019 года на стадион «Казань Арена», где проходила церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, приехал президент Путин. А в ноябре он поручил правительству создать автономную некоммерческую организацию по развитию движения WorldSkills в России на основе Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».



В Приамурье упал вертолет. Четыре человека погибли

Вертолет Robinson R-66 потерпел крушение в Тындинском районе Амурской области. На борту находились пилот и три пассажира. Все они погибли, возбуждено уголовное дело.

Источник: ENews112 / T.me











Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, вертолет вылетел накануне с площадки лесоперерабатывающего комбината до точки, расположенной у реки Джелтула. Рухнувшую машину нашли в ходе поисковых работ.



По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, во время полета связь с пилотом была потеряна, до назначенного места вертолет так и не долетел, передает ТАСС. В результате крушения все четыре человека, находящиеся на борту, погибли на месте.



Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 263 УК РФ).

В Туве воспитательница ясельной группы заболела туберкулезом и никому не сказала. Заразились девять малышей

Девять маленьких детей заболели туберкулезом в ясельках в Туве. Их могла заразить воспитательница, которая сама им болела. 30-летняя местная жительница обвиняется по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает прокуратура республики.



По предварительным данным, в селе Чаа-Холь воспитательница ясельной группы детского сада «Солнышко» заразилась туберкулезом в период с августа 2022-го по февраль 2023 года. При этом, по данным прокуратуры, женщина продолжила работать с детьми, никому не сказав о своей болезни, «создав угрозу жизни и здоровью своих малолетних воспитанников». После этого девять малышей заболели туберкулезом.



— В результате преступных действий воспитателя в детском саду произошло распространение инфекционного заболевания «туберкулез» с последующим заражением этой болезнью девяти малолетних воспитанников, — уточнили в ведомстве.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Чаа-Хольский районный суд Тувы.



Стало известно, когда начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз

Переговоры с Украиной и Молдавией по поводу вступления в Евросоюз начнутся 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Дату начала переговоров утвердили все 27 стран объединения.

— Дату начала переговоров согласовали министры финансов ЕС на встрече в Люксембурге, тем самым подтвердив договоренности, достигнутые послами стран объединения, — пишет Agence France-Presse.



В начале июня Европейская комиссия рекомендовала ЕС открыть переговоры с Украиной и Молдавией. В ЕК посчитали, что страны готовы для вступления в Евросоюз. Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление в ЕС. Летом того же года на саммите в Брюсселе страны одобрили Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в блок.

Симптомы ботулизма выявили еще у 94 человек в Москве. Подозрительные продукты сжигают

Еще 94 человека с симптомами ботулизма выявили в Москве. Подробности сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.



Пострадавших установили во время обзвона более 1,5 тысячи москвичей. Симптомы зафиксировали у 94 горожан, 11 поступили в больницы, остальных взяли под меднаблюдение.



На сегодняшний день специалисты изъяли в Москве более 85 тонн продукции, из которых свыше 44 тонн сожгли.



Массовые отравления салатами из доставки еды начались в Москве 14 июня. За первые сутки в столичные больницы госпитализировали более 120 человек. Затем случаи отравления выявили в Нижнем Новгороде и Казани. Всего в российских больницах с диагнозом «ботулизм» находятся более 300 человек, минимум 43 пациента находятся под ИВЛ.



Эта вспышка ботулизма стала крупнейшей в России за последние 30 лет.

В Пакистане разъяренная толпа заживо сожгла мужчину, осквернившего Коран

Жители Пакистана устроили самосуд над мужчиной по имени Сулейман, осквернившим Коран. Разъяренная толпа заживо сожгла подозреваемого в богохульстве.

Источник: Pakistantoday.com











Как сообщает издание Pakistantoday, Сулеймана доставили в полицию в северо-западной провинции Пакистана. О подозрении в богохульстве сообщили по громкоговорителям, установленным на мечетях. В скором времени толпа местных жителей осадила полицейский участок, в котором находился задержанный. Правоохранители стреляли в воздух, чтобы разогнать обезумевших, но это не помогло. Участок был взят штурмом. Сулеймана выхватили из рук полицейских, вытащили на улицу и заживо сожгли. В чём именно заключалось осквернение Священного писания, не уточняется.

