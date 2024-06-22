У SHAMAN'а появилась конкурентка. Пока Ярослав Дронов «встает», Татьяна Куртукова подбадривает «Матушку»

Новое лицо российской эстрады — Татьяна Куртукова всё больше у людей на слуху Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











С недавних пор имя исполнительницы народных песен 30-летней Татьяны Куртуковой у многих на слуху. Песня «Матушка» стала главным патриотическим хитом начала года. Татьяна записывает композиции и выкладывает их в интернет с 2018 года, но популярность обрушилась на нее только сейчас. Правда, певице не очень нравится то, что ее решили сравнивать, пожалуй, с самым популярным певцом — SHAMAN'ом, мол, что может подвинуть его на главном патриотическом пьедестале. Впрочем, обо всём по порядку в материале MSK1.RU.



Источник: Городские порталы

Определилась с профессией в детстве

Татьяна Куртукова родилась на Дальнем Востоке. И именно в родном Хабаровске увлеклась музыкой в четыре года. Она считает, что вокальные данные передались ей от прабабушки Ганнушки, которая пела в церковном хоре. Родители же певицы с творчеством никак не связаны: мама — политолог, папа — инженер, а сейчас они продают сладости.



В детстве Татьяна вместе с родителями переехала в Пензу, где окончила музыкальную школу. Девочка сама попросила ее туда отвести. Играть на пианино обожала. После обучалась в Москве в музыкально-педагогическом институте Ипполитова-Иванова, а затем — в Пензенском госуниверситете на факультете «Психология и педагогика». По окончании учебного заведения пошла преподавать в Пензенский колледж искусств.



Сейчас Татьяна прочно обосновалась в Москве. Совмещает карьеру певицы с работой в фолк-группе Plamen’ и в театре «Револьвер», а также обучает вокальному искусству и музыкальным дисциплинам. Преподавать для нее важно. Она даже готова делать это бесплатно. На ее страницах в соцсетях можно увидеть немало фотографий с учениками и коллегами Татьяны.



Татьяна Куртукова с автором песни «Матушка» Петром Андреевым Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Что касается музыкальной карьеры, народница Куртукова становилась лучшей на многочисленных вокальных конкурсах и фольклорных фестивалях. Голос у нее сильный и звонкий. Она талантлива и предана национальным традициям. Исполнять именно народные песни, по ее словам, стала по зову сердца.



SHAMAN оценил вокал Куртуковой

Популярность Татьяны Куртуковой растет с каждым днем. Ее уже вовсю сравнивают с такими звездами, как Пелагея, Надежда Бабкина, Надежда Кадышева... Но как исполнительница патриотических песен, она, по мнению многих, сильнее давно признанных звезд.



В Сети разгораются жаркие споры — подвинет Куртукова SHAMAN'a — автора хита «Я русский», для которого тема патриотизма на первом месте, или нет? Кто-то считает, что нужно давать дорогу новым артистам, SHAMAN уже поднадоел, а другие уверены, что дотянуться до такого певца непросто и ни о какой конкуренции не может быть и речи — свое место он не уступит никому. Как говорится, поживем — увидим.



На программе Андрея Малахова «Песни от всей души» Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кстати, Куртукова и SHAMAN уже успели познакомиться. Случилось это на съемках программы Андрея Малахова «Песни от всей души», где Татьяна исполнила свой хит «Матушка». SHAMAN был среди гостей и аплодировал конкурентке вместе со всеми. Он оценил вокал Куртуковой, а она назвала SHAMAN'а талантливым артистом с красивым голосом и важным то, что слова и музыку пишет сам. Татьяна считает, что SHAMAN оправданно имеет миллионы поклонников.



Но Татьяне очень не нравится то, что их сравнивают. Она согласна лишь с тем, что темы песен у них похожие, но энергетика ведь абсолютно разная. А о том, чтобы записать дуэт с SHAMAN'ом, Куртукова никогда не думала.



Татьяна не согласна, что ее сравнивают с SHAMAN'ом Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Я — русский» или «Матушка»?

Композицию «Матушка» некоторые называют одной из сильнейших последнего времени. Ее даже стали сравнивать с легендарной «Катюшей», которая вдохновляла бойцов на подвиги во время войны и популярна по сей день.



По словам Татьяны, «Матушка» лишь на первый взгляд может показаться простой, а на самом деле поражает глубиной. Ее называют песней победы, она о любви к России, о ее исторически сложившемся образе и положении. Многие считают, что «Матушка» по уровню символизма объемнее, чем композиция SHAMAN'a «Я — русский». Сегодня хит Куртуковой находится в многочисленных чартах, прослушали его миллионы.



Татьяна очень рада, что «Матушку» полюбил народ. Она считает, что сейчас такое время, когда люди стали искать связь с корнями и она будет стараться популяризировать народную культуру. Куртукова говорит также о том, что никогда и ни за что не станет исполнять песни, которые ей не по душе. А тем авторам, которые для нее пишут, порой бывает несладко — проходят цензуру.



Коллекционирует народные костюмы

Татьяна в образе Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Куртукова всегда выходит на сцену в русских народных сарафанах. В них она чувствует себя комфортно. Еще со студенчества певица ездит в фольклорные экспедиции, путешествует по российским деревням и селам, где общается с населением, собирает и коллекционирует русские народные костюмы. Многие из них она получила в подарок от местных жительниц. Одна из бабушек подарила Татьяне уникальный древнейший сарафан. Ему около ста лет. Наряд певице очень идет.



В коллекции народницы в основном традиционные наряды крестьян сел Пензенской области — Канаевки, Красной дубравы, Ушинки и других.



Роман по переписке

Счастливый брак Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Татьяна счастлива в браке. Свободное время обожает проводить в семье, но не любит рассказывать о личной жизни и выкладывать в социальных сетях семейные фото.



Муж Никита к славе жены относится спокойно, не ревнует и всегда готов поддержать и помочь.



Татьяна знакома с Никитой со школьной скамьи. Но тогда они почти не общались. Лишь спустя десять лет после окончания школы певица увидела сообщение в соцсети с предложением встретиться. Так и начался роман — по переписке.



Никита с творчеством не связан, он — юрист-международник. Какое-то время учился в Англии, и Татьяна к нему летала. Влюбленным там нравилось, но они никогда не планировали оставаться жить в этой стране. По словам певицы, ей комфортно лишь на родине еще и потому, что любит бывать в храмах.



Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Супруги хотят стать многодетными родителями и постепенно реализуют мечту. Осенью 2023 года Татьяна родила девочку. Супруг присутствовал на родах. Дочку назвали необычным именем Евника. По словам Куртуковой, это редкое христианское имя, которое созвучно с именем мужа. В переводе с греческого имя дочки означает «Славная победа».



Нет никакой связи с SHAMAN'oм

Певица-народница Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Музыкальный критик Сергей Соседов назвал народницу Татьяну Куртукову певицей традиционной, стилизованно-русской.



— Татьяна, конечно, это не Людмила Зыкина и не Людмила Рюмина, но поет вполне достойно, мягко, душевно. Не могу сказать, что голос у нее мембранный, но он звонкий. Видно, что она прошла хорошую школу и плюс у нее приятный облик, — сказал MSK1.RU Сергей Соседов. — Единственное, я бы смягчил аранжировки песен. Они какие-то мужские, грубые, тяжелые. Больше подходят для мальчиковых бендов. Ясно, что аранжировки делали мужчины, но надо понимать, что поет женщина. Важно, чтобы всё соответствовало ее голосу и образу. Здесь я пока вижу перекос.



Сергей Соседов посоветовал каким-то образом совместить народную манеру исполнения Куртуковой с модными аранжировками.



— И, мне кажется, для ее песен не нужны аранжировки попсовые, как у зарубежных групп конца 80-х — начала 90-х, таких как Modern Talking или Depeche Mode. У Татьяны они должны быть более народные, аутентичные, — считает музыкальный критик. — И нужно, чтобы звучали живые народные инструменты: гармошки, балалайки, домбры, гусли... Вспомните, как пела Зыкина с оркестром русских народных инструментов. Хотя содержать такой коллектив очень дорого. Такое можно было себе позволить только в Советском Союзе.



Что касается сравнения Татьяны Куртуковой с певцом SHAMAN'ом, Сергей Соседов никакой связи между ними не видит.



— Причем не вижу от слова совсем. Куртукова к SHAMAN'у не имеет никакого отношения и ничем на него не похожа, глупо ее к нему привязывать. Они никак не соприкасаются. Манера исполнения у Татьяны совершенно другая — гораздо легче, чем у SHAMAN'a. У него мужская энергетика, с большим нервом и он работает в другом направлении, — сказал Сергей Соседов. — И если уж ее и сравнивать, то разве что с Пелагеей или Мариной Девятовой.



Таня разрушает стереотипы

Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Композитор, продюсер и клипмейкер Вячеслав Тюрин тоже уверен, что народницу Куртукову не стоит сравнивать ни с кем. Он считает, что ни одна из певиц еще не сделала того, что сделала Татьяна — положила традиционное русское пение на современные звуки.



— Секрет ее успеха и в этом. Она дала всем понять, что можно спеть русскую песню на модном бите. Это прикольно, но при этом остается русским. Думаю, что современная молодежь готова слушать ее песни. Вопрос в другом — как до них это донести, — сказал MSK1.RU Вячеслав Тюрин. — Она — большая молодец! Ее надо любить и жаловать.

— Что касается вокала, Татьяна поет открытым голосом, и он у нее очень хороший. А ее песни я не могу назвать совсем уж патриотичными. Такие композиции есть у SHAMAN'a, и они у него взрослые. А у Тани — девичьи. Девушка поет о России-матушке, о любви к ней, к российской природе. Просто констатирует факт, получается у нее это здорово, подает пример всем.

С маленькой дочкой Источник: ts_makeeva / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кто поет лучше? Татьяна Куртукова SHAMAN Обожаю обоих Ни одну, ни второго на дух не переношу