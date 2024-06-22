«Это наша первая поездка за пять лет»: семью развернули в аэропорту из-за ошибки в загранпаспорте

Несмотря на ошибку в загранпаспорте, Пивоваровым все-таки удалось отдохнуть. Новый документ Ольге сделали в течение пары часов, но сутки были потеряны Источник: читатель 74.RU











Ольга Пивоварова из Челябинска впервые за пять лет полетела в отпуск с супругом в Дубай, но пограничный контроль в аэропорту Кольцово развернул ее из-за ошибки в загранпаспорте. Документ изъяли. Женщине в этот же день сделали новый документ, но она уверена, что в ГУ МВД региона должны возместить ей расходы на повторно купленные билеты. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.



«Взяли дополнительный кредит, потеряли сутки отдыха»

— Мне ничего не объяснили, на контроле спросили, с кем лечу, на сколько, где получила паспорт. И всё. А потом: «Вернитесь в холл перед паспортным контролем и ожидайте». Со мной было еще два-три человека, мы сидели и гадали, что не так, — рассказала Ольга 74.RU. — Потом вышел один из сотрудников, я у него спросила, в чем дело, и он сказал: «Вы точно никуда не летите, оформляем изъятие паспорта, ждите». Уже при подписании акта нам сказали, что ошибка в машинном коде.

В этот же день Ольга с мужем вернулись из Екатеринбурга в Челябинск, поехали в УФМС, оформили новый паспорт и купили билеты в Дубай.

— Согласовали с туроператором остатки тура, взяли дополнительный кредит, купили билеты и полетели, потеряв сутки отдыха. Затраты в деньгах получились около 75 тысяч рублей. А сколько нервов и седых волос — не пересчитать, — вздыхает Ольга. — У нас двое детей, я в декрете со вторым. С 2019 года это первая наша поездка за границу. Решили с мужем съездить, с огромным трудом оставили детей (младшему год). Когда получала паспорт, то всё, что от меня зависит, я проверила. Но я попросту не знала, как формируется машинный код!

В машинописной строке отсутствует буква, обозначающая пол Источник: читатель 74.RU











После приезда из отпуска Ольга обратилась в ГУ МВД области с досудебной претензией, однако ей ответили, что вины сотрудников в ошибке нет — код формирует машина.



— Для разрешения вопроса о компенсации убытков необходимо установить факт незаконных виновных действий должностных лиц, ответственных за изготовление и выдачу паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории РФ, а также причинно-следственную связь между незаконными виновными действиями должностных лиц и причиненными убытками, — говорится в ответе на досудебную претензию Пивоваровой.

Мы направили дополнительно запрос в ГУ МВД по Челябинской области. На момент публикации ответ не поступил.

Есть ли шанс вернуть деньги

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов со скепсисом отнесся к вопросу о возмещении убытков, так как, по его словам, сложно доказать, кто виноват в ошибке.

— С точки зрения права, можно подать исковое заявление о взыскании убытков с органа, выдавшего загранпаспорт и чей сотрудник допустил ошибку. Причинно-следственная связь выстраивается просто: отказали в вылете — есть допущенная ошибка, — объяснил юрист Николай Попов. — Сложность в том, что официально неясна причина отказа в вылете. Если скажут, что проблема именно в этой ошибке, то это тоже не 100% гарантия, что убытки взыщут. Суд может занять позицию, что помимо сотрудника органа, выдавшего загранпаспорт, вы сами не проявили достаточную добросовестность и пользовались документом с ошибкой, не предприняли все меры, чтобы исправить ее. Однозначного ответа не будет — это предмет судебного спора.

Требования к паспорту стали строже

Поправки в закон о порядке выезда за границу были подписаны президентом еще в июне 2023 года, а в декабре они вступили в силу. В декабре же было опубликовано постановление правительства, которое уточняет порядок изъятия загранпаспорта на границе. Изъять документ могут в случае, если человек не сдал его на хранение, когда должен был это сделать (например, в связи с призывом на военную службу). Также изъять паспорт на границе могут, если он имеет «признаки недействительности».



Проблемы с вылетом из-за ошибок в загранпаспорте в Сети обсуждают с конца прошлого года. Дело в том, что в декабре вступили в силу новые правила, которые позволяют изъять документ прямо на границе, если служащие заметят, что он не соответствует установленным нормам. Из-за подозрительного загранпаспорта или допущенных ошибок в нём развернуть на границе могли и раньше, но теперь все стало строже.



Мы не раз рассказывали о подобных историях. Например, семья Мазуниных из Челябинска осталась без отпуска в Египте из-за ошибки в загранпаспорте, убытки они оценили в полмиллиона рублей. Челябинка Дамира Халилова собиралась с мужем и двумя детьми в гости к родным в Узбекистан, но из-за пропущенной буквы в загранпаспорте ее не пустили в самолет, хотя раньше по этому документу она спокойно путешествовала.

Какой загранпаспорт могут признать недействительным?

В постановлении правительства и приложениях к нему перечислены все признаки загранпаспорта, на которые нужно обратить внимание, чтобы определить, действителен он или нет. Критериев масса. В первую очередь, это отличие формы бланка паспорта от образцов подлинных документов — по размеру, цвету, форме, количеству листов, форме их крепления (вплоть до способа кручения нитей), качеству бумаги, элементам защиты. К последним относятся, например, водяные знаки и типографический шрифт. Также изъять загранпаспорт могут, если в нём будут указаны неправильные сведения о владельце и выдаче документа или они будут указаны правильные, но не в установленной форме (например, не напечатаны, а написаны).



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Как проверить, что всё правильно?

Правильность фото и написания имени вы спокойно можете оценить визуально, как и общее состояние паспорта. Если документ у вас не поддельный, в хорошем состоянии, все буквы и цифры в нём на месте и фотография правильная, никаких вопросов возникнуть не должно. В последние недели распространяется информация, что из-за сбоя в системе в 2023-м и начале 2024 года некоторым гражданам выдали неправильно оформленные паспорта. Ошибка якобы закралась в шрифт и отличить «правильный» паспорт от «неправильного» можно по цифрам 7 и 1 — семерка должна быть с изгибом, а единичка — без палочки снизу.



Официально сбой в системе пока никто не подтверждал, однако требования к шрифтам действительно есть. Они установлены приказом МВД в 2021 году.



— При заполнении данных МЧЗ (машиночитаемая запись. — Прим. ред.) используется машиночитаемый шрифт OCR-B, размера 1, с постоянной шириной штриха и пробелом между знаками 2,54 мм, — говорится в документе.



Мы проверили — цифра 7 в этом шрифте действительно с изгибом, а единица — без нижнего подчеркивания. Если вас беспокоят какие-либо еще знаки и символы в вашем паспорте, то можете свериться с образцом.



Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Мы уже задавали вопрос об ошибках в заграничном паспорте представителям миграционного подразделения, которое занимается выдачей документов. Там посоветовали внимательно изучить полученный паспорт на предмет ошибок. Его можно оперативно поменять и не платить пошлину. Однако если ошибка обнаружена в аэропорту другого города за несколько часов до вылета — остается только откладывать вылет.



— При получении паспорта сотрудник ОВМ предлагает заявителю проверить правильность заполнения заграничного паспорта и отсутствие технических ошибок при его заполнении. ФИО, дата и место рождения, пол, дата выдачи и дата окончания срока действия паспорта. Необходимо проверить и заполнение машиночитаемой записи, в которой также отражены сведения о владельце паспорта, — перечислили в пресс-службе полиции области. — В случае выявления ошибок (опечаток) в документах необходимо незамедлительно обратиться в территориальные подразделения МВД России по месту их выдачи. При себе гражданину необходимо иметь фотографию размером 35х45 мм, паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт, в котором допущена ошибка. Если в паспорт внесены сведения о детях, также необходима фотография ребенка, вписанного в паспорт. Заявителем заполняется заявление об исправлении допущенных ошибок. Государственная пошлина в этом случае не оплачивается. Паспорт изготавливается в максимально возможные короткие сроки.



В ГУ МВД предлагают владельцам загранпаспортов самостоятельно проверить правильность документа. Помимо ФИО и даты рождения, места рождения, проверьте машиночитаемую зону, которая состоит из двух строк по 44 символа в каждой, всего 88 символов, читается слева направо. В первой строке содержится информация о типе документа, государстве, осуществившем его выдачу, фамилии и имени гражданина, отдельно отмечаем, что отчество в ней не указывается. Во второй строке указывается серия и номер паспорта, гражданство лица (RUS), дата рождения (шестью знаками в формате год, месяц, день — изложенных справа налево), пол (М или F, М — мужской, F — женский), дата окончания срока действия паспорта (шестью знаками в формате год, месяц, день — изложенных справа налево), личный код (если кода нет, то символы).