Признали живым по ошибке. Как родные пытались найти погибшего при штурме бойца — видео

Источник: Семен Громов, Ксения Беляева / 72.RU

Больше полугода жительница Тюменской области Оксана Баракина билась в закрытые двери и пыталась узнать, что произошло с ее братом Станиславом Гезенко, который подписал контракт и ушел на СВО. Связь с ним внезапно оборвалась еще осенью 2023 года. За несколько месяцев бесконечных поисков женщина не получила ни одного ответа на свои вопросы. Надежду на то, что родной человек жив, в нее вселило одно письмо от военных.



— Мне приходит ответ задним числом от Министерства обороны о том, что брат числится в списке военнослужащих, удерживаемых украинской стороной, включен в список на обмен. Я не ожидала, что всё так быстро, моментально, так просто оказывается, — удивляется Оксана.

После такого письма Оксана стала искать брата в плену, а самое главное — ждала его возвращения домой живым. Но 24 апреля Оксана узнала, что брат погиб еще в октябре 2023 года. Лишь сейчас его тело смогли эвакуировать.

