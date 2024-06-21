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Страна и мир истории Признали живым по ошибке. Как родные пытались найти погибшего при штурме бойца — видео

Признали живым по ошибке. Как родные пытались найти погибшего при штурме бойца — видео

Больше полугода его сестра добивалась от военных ответа о судьбе брата

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Больше полугода жительница Тюменской области Оксана Баракина билась в закрытые двери и пыталась узнать, что произошло с ее братом Станиславом Гезенко, который подписал контракт и ушел на СВО. Связь с ним внезапно оборвалась еще осенью 2023 года. За несколько месяцев бесконечных поисков женщина не получила ни одного ответа на свои вопросы. Надежду на то, что родной человек жив, в нее вселило одно письмо от военных.

— Мне приходит ответ задним числом от Министерства обороны о том, что брат числится в списке военнослужащих, удерживаемых украинской стороной, включен в список на обмен. Я не ожидала, что всё так быстро, моментально, так просто оказывается, — удивляется Оксана.

После такого письма Оксана стала искать брата в плену, а самое главное — ждала его возвращения домой живым. Но 24 апреля Оксана узнала, что брат погиб еще в октябре 2023 года. Лишь сейчас его тело смогли эвакуировать.

В видео выше наши коллеги из 72.RU рассказывают, как так получилось, что Станислава признали живым по ошибке.

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