Путин во Вьетнаме, Отар Кушанашвили — в реанимации, Lada Largus — снова в продаже: новости за 20 июня

Церемония официальной встречи Владимира Путина президентом Вьетнама То Ламом Источник: Kremlin.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 июня.

Путин во Вьетнаме

Владимир Путин посетил Вьетнам с официальным визитом. По итогам встречи лидеры стран договорились о сотрудничестве в разных областях — от экономики, образования и туризма до обороны.

Президенты отметили востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию. В том числе речь шла о добыче и переработке полезных ископаемых, промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении и энергетике. Во Вьетнаме ускорят строительство Центра ядерной науки и технологии, Россия делится с Вьетнамом технологиями, также Вьетнаму передадут научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский».

Наконец, в ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве в области высшего образования. Предполагается популяризировать изучение русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в России, передает «РИА Новости».



Для развития туризма страны намерены увеличить количество прямых регулярных и чартерных авиарейсов между собой. Наконец, Россия оценила «взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису». По ситуации на Ближнем Востоке обе стороны выступили за создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Пресс-конференция Путина

Путин в Ханое выступил перед журналистами. Трансляцию пресс-конференции вело ТАСС. Главные тезисы:

Россия готова ответить на предложение о переговорах по Украине хоть завтра — неважно, где они могут состояться, предложения России лежат на столе;

если Украина связывает ведение переговоров с выводом российских войск, то этого никогда не случится;

Вооруженные силы России готовятся ко всем вариантам развития ситуации, ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии боеготовности;

об ударах противника по российской территории: «близко к агрессии», отражать эти удары — важнейшая задача;

Запад поменяет Зеленского в первой половине следующего года, а перед этим на него повесят все непопулярные решения.

Все тезисы президента мы собрали отдельно.



Отар Кушанашвили попал в реанимацию

Телеведущего Отара Кушанашвили положили в подмосковную больницу. По данным Baza, речь может идти о раковой опухоли, однако на данный момент диагноз не подтвержден.

Продюсер Кушанашвили рассказал, что в последнее время Отар плохо себя чувствовал, но отказывался обращаться к врачам. Только через неделю друзья смогли уговорить его показаться медикам, в больницу его везли два продюсера. А врачи, оценив состояние Отара, срочно отправили его в реанимацию.



Массовое отравление

Почти 200 тонн опасной продукции, ставшей причиной ботулизма, изъято из оборота после волны массовых отравлений. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Минздрав добавил, что в больницах страны с диагнозом «ботулизм» лежит 301 человек. Из них 43 пациента находятся под ИВЛ, сообщают «РИА Новости».

15 человек выписали из больниц. Сейчас специалисты ведут эпидемиологическое расследование. Горячая линия для обращений пострадавших покупателей — 8 800 555-49-43.

Мы рассказывали, как десятки россиян попали в больницы из-за салата с фасолью.

Трагедия в Мекке

Число паломников, погибших во время хаджа в Саудовскую Аравию, превысило 1000 человек. В большинстве случаев причиной смерти стала экстремальная жара. Температура воздуха в Мекке в эти дни достигала более +50 градусов по Цельсию.



За помощью обратились 2764 паломника в связи с тепловыми ударами, сообщало Министерство здравоохранения Саудовской Аравии 16 июня. В Минздраве уточнили, что они не соблюдали рекомендации властей.



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