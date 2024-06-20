Мигрант задул свечи в церкви — его задержали: новости за 19 июня

Суд арестовал гражданина Таджикистана до 18 августа Источник: moscowcourts / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 июня.



Встреча Путина и Ким Чен Ына

Владимир Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в Пхеньяне. Перед этим на площади Ким Ир Сена прошла официальная церемония встречи глав двух стран.

После торжества они вместе уехали на переговоры на открытом «Мерседесе», передает канал «Вы слушали Маяк».

В Северной Корее Путина встретили с портретом и цветами Источник: youlistenedmayak / T.me











Ким Чен Ын назвал Россию «самым честным другом и соратником», а Путина — «самым дорогим другом корейского народа» Источник: youlistenedmayak / T.me











Источник: youlistenedmayak / T.me











Итоги переговоров:

1. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве



— Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора, — передает ТАСС слова президента РФ.



Путин также обратил внимание на заявления США и других натовских стран о поставках ряда техники и высокоточных систем вооружений для нанесения ударов по РФ.

— Это не только заявление, это уже происходит и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств, — подчеркнул президент.

Путин заверил, что Москва и Пхеньян продолжат противодействовать «привычной Западу практике санкционного удушения». Северокорейский лидер отметил, что договор с РФ «носит миролюбивый и оборонительный характер».

2. В отпуск в Северную Корею

Россия и КНДР будут развивать сотрудничество в сфере туризма, заявил Путин во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает ТАСС.



Теперь российские туристы будут загорать на берегах Желтого и Японского морей. Первые группы уже отправляются на северокорейские курорты.



— Налажено сотрудничество в сфере спорта. Начинается развитие туризма. На летний сезон формируются тургруппы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах, — сказал Путин.

3. Строительство автомобильного моста

Россия и КНДР подписали соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Пропавшую в Кузбассе школьницу нашли убитой в колодце

В кузбасском городе Топки обнаружили мертвой пропавшую 18 июня 12-летнюю девочку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ, передает NGS42.RU.



По данным пресс-службы, тело школьницы со следами насильственной смерти нашли в колодце у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью Топок.



— На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК, проводится осмотр, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в ведомстве.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Кузбассу

Через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого в убийстве ребенка. Это 49-летний ранее осужденный местный житель. Ожидается, что в ближайшее время ему предъявят обвинение, после чего изберут меру пресечения. СК уже сообщил, что будет ходатайствовать о заключении кузбассовца в СИЗО.



По информации телеграм-канала Mash Siberia, утром 18 июня девочка отправилась в пришкольный лагерь, в час дети стали расходиться по домам. Школьница зашла в магазин, где ее зафиксировали камеры наблюдения, а потом отправилась домой, срезав часть пути по тропинке рядом с недостроем. Там ее и схватил подозреваемый.



Как пишет Mash Siberia, он привязал ребенка к дереву, раздел и глядя на нее попытался самоудовлетвориться, но у него ничего не вышло. Тогда он задушил жертву ее же брюками и ушел с места преступления. Но утром 19 июня вернулся и несколько раз ударил тело в грудь шампуром и сбросил в колодец.



В тот момент девочку, которая не вернулась домой, уже искали волонтеры, силовики и близкие. Позже тело ребенка было найдено в колодце со следами насильственной смерти.



РИА Новости со ссылкой на источник сообщает, что подозреваемый побывал на СВО. В зону боевых действий он отправился из колонии, попал в плен и вышел оттуда. Как подозреваемый попал в Топки, не уточняется.

— Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел, — сказал источник.



В аварии с микроавтобусом погибли четыре человека

В Красноярском крае на трассе «Сибирь» разбился минивэн. Четыре человека скончались, трое получили травмы. По предварительной версии, микроавтобус «Тойота Эстима» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ГАЗ. Машину выкинуло далеко в кювет.

Источник: МВД 24

В «Тойоте» находились восемь человек. Как сообщает NGS24.RU, там были иностранные граждане. Остались невредимы только один пассажир «Тойоты» и 61-летний водитель ГАЗа.



По предварительным данным, водитель «Тойоты» вез людей нелегально, и пассажиров у него было больше, чем предусмотренных мест. Погибшие (четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет) и пострадавшие пассажиры 39 и 56 лет не были пристегнуты ремнями безопасности.



На 36-летнего водителя «Тойоты» возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД по статье 264, часть 5, УК РФ, сообщает региональная полиция.



Задержан первый обвиняемый по уголовному делу о массовом отравлении

В Москве задержали первого из четырех обвиняемых по уголовному делу о массовом отравлении людей. Это повар компании-производителя фасоли «Савон-К», гражданин Таджикистана Карим Норматов, сообщает СК.



Источник: moscowcourts / T.me

По данным следствия, повар готовил и фасовал продукт с нарушениями. А делал он это по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина. Цель — минимальные финансовые затраты. Фасоль в вакуумной упаковке хранилась на складе «Локалкитчен».



Норматову предъявлено обвинение по статье 238, пункт «а» части 2, УК РФ («Производство продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие собирается ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы, всем четверым фигурантам.



Остальные трое фигурантов дела — гендиректор компании «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества «Локалкитчен» Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Их обвиняют в производстве и сбыте продукции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Источником заражения, как предполагается, стал салат «Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Пострадавшие заказывали его через сервис доставки «Самокат».



Вспышка ботулизма стала крупнейшей в стране за последние 30 лет.

Продолжается эпидемиологическое расследование. Московский Роспотребнадзор изъял более 60 тонн опасной продукции, которая может вызывать ботулизм, сообщили в пресс-службе ведомства.



Мигрант задул свечи в церкви — его задержали

В Москве задержали молодого человека, который задул свечи в церкви и стал выяснять отношения. Возбуждено уголовное дело.

Источник: skmoscowgsu / T.me

По данным следствия, днём 18 июня в церкви на юго-западе столицы 20-летний мигрант потушил свечи, а затем «применил насилие в отношении прихожанки данного храма». Сделал он это, как говорится, «с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих». Следователи СК задержали парня, возбуждено уголовное дело по статье 148, пункт «б» части 4, УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).

Известно, что парень — гражданин Таджикистана. Суд решил арестовать его до 18 августа.

Источник: skmoscowgsu / T.me

Главному обвин

яемому в убийстве Арсена «Моторолы» дали пожизненный срок

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, сообщает ТАСС.



Именно Погорелов в октябре 2016 года заминировал лифт в доме, где жил Павлов, следует из материалов дела. В последнем слове Погорелов заявил, что не признает вину, ранее оговорил себя под пытками и не совершал убийства Моторолы.



Более 500 человек умерли из-за жары во время паломничества в Саудовскую Аравию

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатов. Температура воздуха там достигает +51 градуса по Цельсию.

Источник: bazabazon / T.me

Ранее сообщалось о смерти 76 паломников — 41 из Иордании и 35 из Туниса. По словам дипломатов из арабских стран, как минимум 323 погибших — из Египта. Один из источников сообщил, что все они (кроме одного человека, погибшего во время небольшой давки) умерли от болезней, вызванных жарой. Кроме того, погибли по меньшей мере 60 иорданцев.

Общее число смертей, о которых сообщили несколько стран, достигло 577. Как передает AFP, число погибших египтян увеличилось из-за большого количества незарегистрированных паломников.



«Почту России» оштрафовали на 100 миллионов рублей

Такое решение принял мировой суд в Москве, сообщает ТАСС. Причина — срыв сроков ремонта почтовых отделений в сельской местности.



— Суд постановил признать <...> Акционерное общество «Почта России» — виновным в совершении административного правонарушения <...> и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 000 рублей 00 копеек, — цитирует агентство решение судьи столичного судебного участка.

Москалькова призвала вернуться к закону о домашнем насилии

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости вернуться к обсуждению закона о домашнем насилии. Об этом сообщила «Парламентская газета» по итогам выступления омбудсмена в Совете Федерации.



— Мы в прошлом году получили больше обращений по данному поводу, чем в 2022 году, — это, конечно, не сотни, несколько десятков жалоб. По каждому нам приходилось работать достаточно сложно, — сказала Москалькова в ответ на вопрос сенатора Людмилы Нарусовой о том, нужен ли России закон о домашнем насилии.



Она рассказала, что представители ее аппарата ходили в центры помощи пострадавшим от домашнего насилия — и они переполнены. В Москве таких центров всего два, в каждом из которых находятся порядка ста человек. Москалькова предложила открыть больше таких центров, оказывать системную помощь жертвам насилия и заниматься его предотвращением.

