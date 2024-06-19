«Дошел до больших долгов». В Нижнем Новгороде двух юных хоккеистов из одной команды сбили поезда — связаны ли трагедии

Юноши погибли с разницей в месяц Источник: nofh52/vk.com











Неделю назад в Нижегородской области при странных и трагических обстоятельствах погиб молодой хоккеист. Парень собирался поступать в вуз и мечтал стать тренером, но всё перечеркнула его внезапная гибель.



При этом накануне в Cети появился странный пост, похожий на предсмертную записку. А месяцем ранее под поезд попал еще один мальчик, занимавшийся в том же хоккейном клубе. Наши коллеги из NN.RU связались с близкими погибших и узнал, могут ли быть связаны эти трагедии между собой.



Роману Зырянову на момент гибели было всего 18 лет. Хоккеист занимался в ХК «Заречье», был добрым и дружелюбным. Парень готовился к поступлению в вуз и на днях у него должен был состояться финальный экзамен ЕГЭ. Да и в университете его уже ждали в местную хоккейную команду. Но рано утром 10 июня его сбил поезд на станции Орловка. При этом незадолго до гибели в Cети появляется публикация, подписанная Романом и очень похожая на предсмертную записку. В ней парень просит прощения у родных и близких и объясняет страшный поступок наличием долгов, которые он накопил, чтобы отыграться на спортивных ставках.



Родные в эту версию не верят, да и судебная медэкспертиза признала трагедию несчастным случаем. Однако друзья Романа говорят, что у него действительно были проблемы со ставками и он мог свести счеты с жизнью. Мы пообщались с лучшим другом парня Кириллом (имя изм. — Прим. ред.), и он рассказал нам свою версию событий.



По словам Кирилла, увлекаться ставками Роман начал в прошлом декабре. Начиналось всё безобидно и с маленьких сумм. Более того, парень не хотел ставить бездумно — он смотрел обучающие ролики в Сети, изучал тактику команд и прогнозы экспертов.



— Это был декабрь, потому что ему тогда исполнилось 18 лет и он смог там зарегистрироваться уже официально. Постепенно начал выходить на какие-то суммы, они копились на депозите. Конечно, это были небольшие деньги, но он с этого выигрывал. Ему хотелось приобрести что-то крупное самостоятельно, не опираясь родителей. Он тогда уже в доставке работал и неплохо зарабатывал, но много времени на это тратил, ставки были, скорее, возможностью дополнительного заработка для него, — вспоминает Кирилл.



Бытует мнение, что в среде спортсменов многие увлекаются ставками. Однако, как отмечает собеседник, это не так. По словам парня, Роман нередко хвастался товарищам выигрышами, но ребята это не поддерживали. Однако лучший друг парня отмечает, что в последнее время поведение Романа было странным, говорит, что не видел в нем тяги к жизни.



— Он начал ставить на очень какие-то рискованные, странные матчи, денег это не приносило, он проигрывал всё больше и больше, а по итогу дошел до больших долгов. Он как-то за выходные 100 тысяч выиграл, и это был для него первый большой выигрыш. Поэтому я не верю в то, что он мог деньги проиграть просто потому, что он не умел это делать. Нет, это скорее следствие, а не причина. Наверное, то, что появились такие долги, это тоже сыграло свою роль впоследствии, но явно не было основной проблемой человека, — рассуждает Кирилл.



Кирилл считает, что у друга было неспокойно на душе, и виной тому могла быть травма, которую тот получил несколько лет назад. Роман с детства занимался хоккеем и любил его всей душой. Но в один момент у него начались проблемы с ногами, которые потребовали даже оперативного вмешательства. Кирилл отмечает, что эта проблема подкосила друга, ведь на тот момент он играл в «Торпедо», но результативность и эффективность после травмы и операции показать уже не мог. Как итог — парня «попросили на выход».



— Это сильно по нему ударило, потому что он с детства играл в хоккей, он старался как-то в этом развиваться, хотел очень многого достичь. Но, к сожалению, не получилось пробиться дальше. Он пытался и в другие команды пойти, но из-за того, что у него не было должной результативности, из-за того, что он достаточно сильно потерял форму из-за травмы, ему сложно было как-то дальше развиваться в этом плане. Это очень сильно по нему ударило.



Друзья знали о накопившихся долгах Романа и предлагали ему помощь. По словам Кирилла, нужную сумму в 200 тысяч по знакомым они могли насобирать буквально за один вечер. Но от помощи тогда парень отказался.



По странному стечению обстоятельств, за месяц до смерти Романа на ж/д путях погиб еще один хоккеист из ХК «Заречье». 15 мая неподалеку от станции Ройка поезд сбил 14-летнего мальчика. Он был чемпионом области этого сезона среди юношей 2009–2010 г. р. и подавал большие надежды в спорте. Мы поговорили с близкой знакомой семьи, чтобы выяснить, могли ли быть связаны эти трагедии между собой.



По словам Ирины (имя изменено — Прим. ред.), мальчик был близким другом ее сына. Женщина вспоминает подростка как невероятно мудрого и взрослого для своих лет. Говорит, из-за роста ему не всегда легко было маневрировать в хоккее, но из-за упорства и боевого духа команда дала ему прозвище Маленький тигр.



То же самое вспоминают о юноше и его знакомые.



— Очень жаль мальчишку, ещё вся жизнь была впереди, все спортивные успехи. Сочувствую этой утрате как человек и как спортсмен, — говорит знакомый подростка по имени Иван.



— Он был мне хорошим другом, жизнерадостным и очень веселым, с ним было легко найти общий язык, всегда был готов прийти на помощь, он очень ценил своих друзей и близких, был талантливым хоккеистом и еще любил играть в футбол, — вспоминает подруга по имени Алина.



Однако знавшие подростка люди считают, что связи между этими двумя трагедиями нет — это роковое стечение обстоятельств и трагическое совпадение.



— То, что он мог сделать это сам, — вообще не про него. Он любил жизнь, ждал лета и каникул. Я думаю, это произошло из-за плохого обзора путей в месте трагедии. Там, где он переходил дорогу, много зелени к лету выросло, и он мог просто не увидеть поезд. Участок этот очень опасный. Дети пути каждый день переходят, когда в школу идут. Связывать его гибель с трагедией Романа нельзя, ведь мальчик ставками не увлекался, долгов никаких у него не было. Просто несчастный случай, — говорит Ирина.

