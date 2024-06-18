«При мне два человека заснули в горах навсегда». Как россиянин покорил Эверест, потратив 6 миллионов рублей

Константин говорит, что специальной подготовки к восхождению у него не было Источник: из личного архива Константина Симона











Барнаулец Константин потратил на восхождение на Эверест шесть миллионов рублей, полтора месяца и столько сил, что о следующей экспедиции пока не думает. Завораживающие кадры и удивительный рассказ — в материале наших коллег из NGS22.RU.



«И больше без гор жить не смог»

Константину Симону 48 лет. 18 из них он занимается альпинизмом. Начинал с небольших высот в Киргизии, познакомился с коллегами, получил первый разряд (из шести).



— С тех пор я каждый год ходил в небольшие горы, потом стал выбирать побольше: пик Хан-Тенгри на границе Казахстана и Кыргызстана (почти 7 тысяч метров). Пик Ленина в Таджикистане — 7,1 тысячи метров, — буднично перечисляет Константин.



В средней Азии Константин покорил одну из самых больших вершин — пик Исмоила Сомони (или пик Коммунизма) в Таджикистане. Ее высота — почти 7,5 тысячи метров.



О страхе он, кажется, и не думал: «Я просто попробовал — понравилось. И больше без гор жить не смог».



Спустя почти 20 лет восхождений, получив третий разряд по альпинизму, он решил, что пора на Эверест.



Высота Эвереста — почти девять тысяч метров Источник: из личного архива Константина Симона











— После пика Коммунизма я как раз пришел к мысли, что могу попробовать и выше. Это ведь очень серьезная гора. Так что к Эвересту шел долго. Не было такого, что ни с того ни с сего думаю: «А не забраться ли на Джомолунгму».



52 километра пешком — и это только начало

Первое небольшое испытание настигло Константина еще в Барнауле.



— Не могу сказать, что я так легко уехал в экспедицию. Семью пришлось уговаривать, рассказывать, убеждать. В итоге получилось — близкие меня отпустили, хоть и очень переживали. К счастью, в базовом лагере был довольно хороший интернет. Мессенджеры работали, я отправлял фото и видео.



Дома альпиниста ждали супруга и трое дочерей, младшей — десять лет.



Константин говорит, что особенно к восхождению не готовился: катался на лыжах и тренировался в зале. С финансовой точки зрения всё гораздо сложнее. Константин руководит строительной организацией. Всего на свою мечту он потратил около 6 миллионов рублей, из них 1,5 миллиона стоил пермит — разрешение на подъем в гору.



Путь Константина начался с путешествия в столицу Непала Источник: из личного архива Константина Симона











— Логистикой и организационными вещами я сам не занимался. Заключил договор с туристической фирмой, которая специализируется на восхождениях. У них много программ, в том числе на Эверест. Группу сопровождают гиды, которые поднимались на такую высоту не один раз.



О экипировке, которая нужна покорителям, ходят легенды, что на всё необходимое уходит целое состояние. Наш собеседник с этим не спорит: на специальный комбинезон и обувь потратил около 200 тысяч рублей. Остальное — палатка, ледоруб, веревки, страховочные устройства и так далее — остались с предыдущих восхождений.



Первым делом Константин прилетел в Катманду — столицу Непала. Путь туда тоже нелегкий: из Барнаула в Москву, затем в Дубай, оттуда уже в Катманду и наконец — в Луклу.



Альпинизмом Константин занимается почти 20 лет Источник: из личного архива Константина Симона











С этого небольшого города в Непале и началось восхождение. До базового лагеря Константин вместе с группой из пяти человек шел 52 километра в гору. Такое расстояние он преодолел за десять дней.



В базовом лагере, вспоминает спортсмен, были почти отельные условия: электричество, интернет и даже душ.



— Вокруг столько снега, что проблем с тем, чтобы помыться, ни разу не было. В любой момент можно растопить и пойти в специальную палатку, она так и называлась — душевая.



В Непале спортсмен наблюдал за бытом шерпов — коренного народа Источник: из личного архива Константина Симона

Спали альпинисты также в палатках — из такой ледяной постели с утра можно встать без будильника. Группа постепенно брала высоты — сначала шесть, потом семь тысяч метров.



После каждого подъема — несколько дней отдыха, чтобы организм привык к перепадам давления. Отдохнуть в такой «гостинице» все-таки сложно: мучает головная боль, учащенное сердцебиение.



— В целом маршрут стандартный, классический. Его каждый год проходят от 400 до 700 человек, в зависимости от погодных условий, — комментирует Константин.



До базового лагеря альпинист шел 52 километра в гору Источник: из личного архива Константина Симона











Справка



Эверест (или Джомолунгма) считается самой высокой горой в мире — 8,8 тысячи метров. Восхождение на «крышу мира» считается одним из самых опасных. Всего на Эвересте погибло около 300 человек. Тела многих из них так и не смогли спустить. Только в 2023-м из экспедиции не вернулись 18 человек, следует из данных The Himalayan Database.



Часто причиной гибели становится горная болезнь. Иными словами, острая нехватка кислорода. На большой высоте в воздухе его намного меньше, чем необходимо. Поэтому один из самых важных пунктов в списке вещей для восхождения — кислородные баллоны.



Весь путь покорителей гор сопровождали местные жители Непала — шерпы. Их численность составляет примерно 155 тысяч человек. Как рассказывает альпинист, шерпы — крайне бедный народ, который зарабатывает в основном сопровождением туристов в горах. Из-за особенностей климата это лишь сезонный заработок.



— По пути в базовый лагерь мы видели деревни шерпов. Живут они действительно очень скромно, мягко говоря. Все грузы носят на себе, вплоть до стройматериалов. Нет никакой механизации. Когда некого водить в горы, шерпы трудятся в отелях. Больше работы для них нет.



Константин говорит, что на высоте ему не было слишком страшно — он был готов к трудностям Источник: из личного архива Константина Симона











Источник: из личного архива Константина Симона

Сквозь ветер, в полной темноте

Экспедиция Константина Симона заняла чуть больше месяца: 13 апреля он прилетел в Луклу, а 17 мая — покорил Эверест. На высоте восемь тысяч метров, вспоминает он, «было немножко страшно». А до этого — не очень.



Кислородными баллонами Константин воспользовался незадолго до вершины.



— С восьми тысяч метров почти все идут с кислородными баллонами. Единицы могут без них. Иногда тошнило, болела голова. Но в целом никаких более тяжелых симптомов горной болезни у меня не было. Шел я тоже сам. По пути видел двоих человек, которые заснули в горах навсегда. Но я знал, что это сложная гора, и был готов морально. А вообще, восхождение — это всегда страшно.

На экипировку альпинист потратил 200 тысяч рублей — это только на пуховик и обувь Источник: из личного архива Константина Симона











На «крышу мира» спортсмен поднимался ночью. Еще сложнее было из-за сильного ветра.



— Ты идешь по проложенной веревке, в сопровождении шерпов и гида. Путь виден не слишком — лишь несколько метров, и то благодаря фонарику. Чем выше, тем больше надо беречь кислород и пользоваться им реже. Ведь впереди спуск. Если кто-то не мог идти дальше, мы делали привал. И в целом отдыхали каждые десять минут.



Два человека из группы Симона так и не дошли до вершины. Один заболел, второй отказался, не выдержав моральной и физической нагрузки. Этих людей на тросах спускали шерпы.



Больше в этом году Константин восхождений не планирует Источник: из личного архива Константина Симона

— Я понимал, что такой вариант возможен, и в нем нет ничего страшного. Но если бы у меня не получилось, я бы сильно расстроился: столько времени, сил и денег потрачено. Но, думаю, попробовал бы еще раз.



После покорения высочайшей горы на земле, Константин живет как прежде: вернулся к работе, усиленно питается — за время экспедиции потерял несколько килограммов.

