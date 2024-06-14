«Мегаливень» затопил метро и накрыл интернет в Москве, депутат Госдумы устроил ДТП: новости 13 июня

В некоторых районах Москвы водители вынуждены покидать авто, потому что проехать невозможно — машины тонут Источник: Александр Капков











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июня.



На Москву обрушился мощный ливень

Москву и область накрыл «мегаливень». В некоторых местах дождь настолько сильный, что начал перекрывать интернет. Движение на Филевской линии московского метро парализовало, топит дома и паркинги.

Источник: Москва с огоньком / T.me

Источник: Фили Давыдково. Соседи / T.me

На Клязьминской улице перекрыли движение из-за затопленного автобуса. Когда люди выходили из него, вода многим доходила до пояса.



Источник: Новости Москвы / T.me

Журналисты MSK1.RU следят за происходящим в столице в режиме онлайн.



Санкции США и ситуация на Мосбирже

На днях США ввели новые санкции против России. Под удар попали Московская биржа и входящий в ее состав Национальный клиринговый центр (НКЦ). Из-за этого Мосбиржа отказалась проводить операции с долларом и евро с 13 июня. Сразу после банки начали устанавливать собственный курс, который теперь сильно отличается от места к месту.

Источник: 72.RU

Эксперты предполагают, что в ближайшие несколько месяцев курс валют будет меняться быстрее, чем раньше. В целом ожидается рост. Самая главная опасность — рынок в такой ситуации больше подвержен манипуляциям, курс доллара и евро будет активно двигаться и искажаться.



После введения санкций брокеры стали объявлять о введении ограничений на ввод, вывод и продажу иностранной валюты, пишут «Ведомости».



В публикации перечисляются брокеры Райффайзенбанка, БКС, «Финам», «Т-инвестиции» (ранее «Тинькофф инвестиции»), Сбербанка. Представитель Мосбиржи прокомментировал, что в случае наличия на брокерском счете иностранной валюты клиент должен обратиться к своему брокеру для получения разъяснений по обслуживанию.



Великобритания также присоединилась к санкциям США в отношении Мосбиржи. Помимо этого под ограничения попали Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Также персональные санкции ввели в отношении председателя правления Московской биржи Юрия Денисова. Ранее он под ограничения каких-либо государств не подпадал. Кроме того, в санкционном списке Великобритании теперь СПб Биржа, «Русхимальянс», страховая компания «Ингосстрах», бенефициар инвестиционной группы «Инсайт» Авет Миракян, основатель компании Kismet Capital Group Иван Таврин, совладелец группы S8 Capital Армен Саркисян, совладелец «Группы Астра» Денис Флоров.

После введения санкций против Мосбиржи Центробанк впервые установил курсы доллара и евро без биржевых торгов. Официальный курс доллара США на 14 июня составляет 88,2 рубля, а евро — 94,8 рубля, следует из сообщения регулятора. В последний день организованных торгов 11 июня 2024 года доллар стоил на Мосбирже 89,10 рубля, а евро — 95,62 рубля.

Канада ввела санкции против Екатерины Мизулиной и российских СМИ

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении новых антироссийских санкций. Сообщение об этом появилось на официальном сайте канадского МИДа.



Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц, якобы причастных к дезинформации и пропаганде — в список попали глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов. Среди компаний, в отношении которых вводятся санкции, — авиакомпания «Победа», Новороссийское морское пароходство, АО «Электроавтоматика».



В числе российских СМИ, попавших под действие новых санкций, — «Российская газета», телеканал «Санкт-Петербург», «Таврия» и «Мариуполь-24».



Генерал Шамарин не признает вину в получении взятки в 36 миллионов рублей

Заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин не признает вину в получении взятки в 36 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Игоря Дюкина.

Источник: Минобороны России











Дюкин отметил, что вину по предъявленным обвинениям генерал не признает. Четыре свидетеля дали признательные показания по уголовному делу Шамарина. В деле есть свидетельские показания четырех человек, которые осуждены за мошенничество и дали признательные показания, уточнил адвокат.



Генерал-лейтенанта Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. О его задержании стало известно утром 23 мая. Тогда у генерала прошел обыск.

В период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции и общее покровительство, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Силовики задержали подозреваемого в стрельбе у Оптиной пустыни

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в районе мужского монастыря Оптина пустынь под Калугой, задержан на дороге недалеко от монастыря. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: RosgvardOfficial / T.me











По ее словам, правоохранители вели розыск по горячим следам. Подозреваемый — 31-летний житель города Сосенский. У него изъяли автомат и задержали. Возбуждено дело о разбое по части 2 статьи 162 УК РФ.

Источник: RosgvardOfficial / T.me











Минувшим вечером на дороге Козельск — Оптина пустынь, как писала «Фонтанка», человек в неадекватном состоянии остановил автомобиль и начал стрелять в воздух и землю. От выстрела в землю откололся кусок асфальта и рикошетом попал в женщину, она получила легкую травму.

По данным источника РИА Новости, он хотел ограбить людей в машине. Пострадавшая женщина — иконописец, пишет иконы для обители, рассказал агентству наместник Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь епископ Можайский Иосиф (Королев). Он также отметил, что в самом Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь не было ни стрельбы, ни пострадавших.



Минэкономразвития предложило изменить визовую политику в России

В Минэкономразвития предложили ввести многократные визы в Россию и возможность оформлять документ по прибытии в страну, а также изменить их сроки и стоимость. Об этом в ходе российского туристического форума «Путешествуй!» рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.



По словам Вахрукова, такая мера может положительно сказаться на турпотоке. В ведомстве предлагают сделать такие визы со сроком действия 15 месяцев или 2 года, передает РИА Новости.



Помимо этого, в министерстве предлагают рассмотреть возможность оформления виз уже по прибытии в Россию. Еще одним важным решением Вахруков назвал снятие запрета на одностороннее упрощение визовых требований. Таким образом, Россия сможет в одностороннем порядке сделать безвизовый въезд для отдельных стран.

Кроме того, министерство обсуждает с другими ведомствами возможность снижения стоимости туристических виз в Россию, увеличение срока пребывания в стране и срока действия единой электронной визы. По части сроков предлагают ориентироваться на сезонность и время отпусков в целевых странах, передает «Интерфакс».

Депутат Госдумы устроил ДТП, выехав на встречку

Депутат Госдумы Алексей Езубов попал ДТП с двумя пострадавшими, сообщает «Рен ТВ». Всё произошло в Московской области (деревня Обушково), депутат, управляя Mercedes-Benz, выехал на встречку и врезался в Land Rover, передает телеканал. Вторым автомобилем управлял пенсионер.

Источник: партия «Единая Россия»











— Езубова и второго водителя доставили в больницу. У пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы, — сообщил телеканал со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Пострадавших отпустили на стационарное лечение.

К участию в Олимпиаде допустили всех российских теннисистов из заявки

Международная федерация тенниса (ITF) разрешила всем российским теннисистам, заявленным на Олимпиаду, участвовать в соревнованиях. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в эфире телеканала «Матч ТВ».



— ITF прислала ответ, что все наши теннисисты допущены до Олимпийских игр. К нашим игрокам не возникло никаких вопросов, — сказал Тарпищев.



Таким образом, в теннисном турнире на Олимпийских играх примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, а среди женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.



Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.



МВД РФ объявило в розыск Татьяну Лазареву*

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск актрису и телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иностранным агентом). Информация появилась в базе ведомства.

Из сообщения следует, что Татьяна Юрьевна Лазарева* разыскивается по статье УК. При этом сама статья не указывается.