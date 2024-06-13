«Если удастся, он станет знаменитостью в России»! Смотрите, как в Баренцевом море спасают кита Станислава

Кит Станислав опутан сетями, которые впиваются в его тело Источник: Елена Вахрушева

В Териберке Мурманской области спасают краснокнижного горбатого кита Станислава. Бедное животное опутано рыбацкими сетями, из-за которых не может открыть рот. А еще Стасик растет, из-за этого «оковы» всё глубже впиваются ему в тело. Беду заметили туристы, а Росприроднадзор создал целый штаб по спасению кита. Привлекли опытнейших экспертов и задействовали невероятные ресурсы — это первая такая операция в России по спасению китообразных, которые всё чаще попадают в беду из-за людей. Как она проходит — смотрите в видео выше.



По информации Росприроднадзора, в мире ежегодно погибают тысячи китов из-за травм, полученных в результате запутывания в рыбацких сетях.



— Кит-горбач обнаружен нами в Баренцевом море, в районе Териберки, на его пасть была накинута рыбацкая сеть и покрывала почти всю его верхнюю часть, — комментирует руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова. — Мы его обнаружили вместе со своим сородичами. Сейчас он активно кормится и растет. И сеть эта всё глубже проникает в само тело животного. Надеемся, что те эксперты, которых мы вместе с компанией «Норникель» привезли из Южно-Сахалинска, на катерах подойдут поближе к животному. Дальше будет пересадка на надувные лодки. И специальным приспособлением — острым ножом — будут срезаны эти сети.

В России это первая такая операция, и она уникальная: мы никогда не проводили подобных по спасению китообразных. Светлана Родионова, руководитель Росприроднадзора

На старте операции Светлана Родионова отметила, что шансы на успех высоки.



— Мы сможем освободить кита от сетей, и он вместе со своими сородичами продолжит вольную жизнь в акватории моря.

Как сообщили 11 июня в Минприроды Мурманской области, кит ведет себя естественно, никакой агрессии не проявляет.

— Надеемся, что он отнесется к своим спасателям благосклонно и позволит нам в кратчайшие сроки его освободить, — отметила глава регионального Минприроды Зинаида Середа.

12 июня руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что спасатели всё пытаются срезать сети с кита. Не всё идет гладко и просто, однако специалисты намерены довести дело до конца.

— Мы действительно даем имена китам. Если удастся эта операция, если она закончится удачно для всех, то кит станет большой знаменитостью в России и будет зваться Станиславом, — комментирует морской биолог Анастасия Куница, которая сейчас участвует в спасении животного.