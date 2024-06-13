Сутенер по делу о педофилии с участием миллиардера признала вину: новости за 12 июня

Генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский, которого обвиняют в педофилии Источник: пресс-служба правительства Челябинской области











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июня.

Дело Галкина

Брат юмориста Максима Галкина*, Дмитрий Галкин, попал под следствие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В доме Дмитрия идут следственные действия. Дмитрий Галкин — соучредитель компании, производящей боеприпасы. Известно, что уголовное дело, в рамках которого произошел визит следователей к Дмитрию, никак не связано с его братом Максимом*.

* Внесен минюстом РФ в реестр иноагентов.

Новые санкции

В новый санкционный список США попали «Движение первых», «Арктик СПГ» и СОГАЗ. А также более 30 физлиц (среди них глава Гагаузии Евгения Гуцул) и не менее 200 компаний (в том числе китайских).



Также под ограничения попала Мосбиржа. Уже 13 июня на площадке прекратят торговлю долларами и евро. При этом Центробанк пообещал, что через российские банки будет по-прежнему возможно покупать и продавать валюту. Сделки с долларом США продолжат совершаться на «внебиржевом рынке».

Что это значит для простых россиян, мы разобрались вместе с экономистом.



Путин в День России

Президент присвоил 87 генеральских званий одним указом. Повышение коснулось военнослужащих, росгвардейцев, полицейских, сотрудников таможенной службы и юстиции. Восемь адмиральских званий достались представителям ВМФ России.

Отдельным указом Путин включил министра обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности. В тот же день в Кремле провели традиционную для 12 июня церемонию награждения лауреатов государственных наград.

Также пресс-служба Кремля сообщила, что накануне вечером президент встретился с Белоусовым и начальником Генштаба. Отмечается, что глава государства заслушал доклад о ходе спецоперации. Кроме того, обсуждались планы по продолжению военных действий. После общей встречи Владимир Путин отдельно говорил с рядом участников мероприятия.

— Они профессионалы, отдают себе отчет в том, что делают и будут делать завтра, — сказал Путин по итогам встречи.

Внешняя политика

Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

— Личный состав, вооружение и техника миротворческого контингента полностью покинули нашу территорию, — сказано в сообщении военных.



По информации ТАСС, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ.

О приостановке членства Армении Пашинян заявил в конце февраля 2024 года. Тогда он выразил мнение о том, что договор в отношении Армении не выполняется, и добавил: страна не может оставить ситуацию без внимания, потому участие было приостановлено.



Однако чуть позже глава МИД Армении объявил, что слова Пашиняна поняли неверно. По словам Арарата Мирзояна, премьер-министр лишь говорил, что Армения не вернется в объединение в случае выхода из него. Глава МИД подчеркнул, что «если кто-то утверждает, что Пашинян хотел сказать, что Армения выходит из ОДКБ, то он ошибается».

Лидеры «Большой семерки» призовут Китай прекратить помогать России. Об этом пишет Bloomberg.

Другие новости

В администрации президента появились пять новых управлений. Новую структуру своей администрации утвердил президент.

Начальником управления по вопросам национальной морской политики назначили Сергея Вахрукова, управление по госполитике в сфере ОПК возглавит Виктор Евтухов. Вопросами формирования и деятельности Госсовета в новом управлении займется Владимир Симоненко. Управлять госполитикой в гуманитарной сфере будет Инна Биленкина. Управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов возглавит Александр Харичев.



Управление по обеспечению деятельности Государственного совета тем же указом президента упразднили.



Выплата в 450 тысяч рублей многодетным на погашение ипотеки продлена на 7 лет (до 2031 года). Это следует из указа Путина. Также президент подписал указ, согласно которому теперь за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта должностных лиц будут штрафовать до 30 тысяч рублей;

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании в этом году запустят прямые рейсы в Танзанию, Кувейт, Индонезию и Саудовскую Аравию;