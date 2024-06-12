Экс-чиновники Минобороны получили сроки за взятки: новости за 11 июня

В столичном суде провозгласили приговор экс-начальнику филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны и его заместителю Источник: moscowcourts / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 июня.



Генерала Попова могут отправить на СВО

Арестованный по статье о мошенничестве генерал Иван Попов может оказаться на спецоперации, если соответствующее ходатайство в Следственный комитет направит командующий Южным военным округом — эта норма в РФ еще не применялась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского.



В мае этого года Попова арестовали по уголовному делу о мошенничестве. Следствие полагает, что генерал причастен к хищению более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Источник: Ric.mil.ru











— Попов — действующий военнослужащий, у него заключен контракт с Минобороны. У командующего воинской части есть право подать ходатайство в СК или Бастрыкину Александру Ивановичу, — заявил Сергей Буйновский.



По его словам, данные изменения в Уголовно-процессуальном кодексе действуют с мая 2024 года, но пока на практике еще не применялись.



Адвокат пояснил, что такое ходатайство может направить вышестоящий командир Ивана Попова — вплоть до начальника Генштаба ВС РФ. На данном этапе защита готовит документы для отправки Попова в зону боевых действий.



Глава ФСБ заявил о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что военная разведка Украины причастна к теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Это удалось установить российским спецслужбам, сообщил Бортников. Подробности приводит пресс-служба НАК.

— Украинские и западные спецслужбы расширяют круг возможных исполнителей, вербуемых для совершения в России резонансных преступлений, оказывают содействие в их подготовке и оснащении международным террористическим организациям, — подчеркнул Бортников в ходе заседания.



По его словам, показательным примером преступной деятельности является «установленная российскими подразделениями причастность военной разведки Украины к теракту в "Крокусе"».



Экс-мэр Купянска умер после покушения

Бывший мэр Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора умер после совершенного на него покушения. Об этом сообщила мать Геннадия в соцсетях.

— Любимый сын, муж и отец. Гена всю жизнь жил для людей, редко думал о себе, — написала Людмила Мацегора.

Источник: соцсети











На бывшего мэра напали 9 июня в городе Старом Осколе Белгородской области, сообщило РИА Новости. Украинские спецслужбы подозревали его в госизмене.

Мацегора в последнее время занимал пост директора спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.



Бывший чиновник Минобороны РФ получил 9 лет колонии за взятку, его зам — 8 лет

Бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны РФ Сергея Харитонова и его заместителя Романа Митюрева осудили по делу о получении взятки на сумму 65 миллионов рублей. Решение вынес Преображенский районный суд Москвы.

Источник: moscowcourts / T.me

Харитонову назначили наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Его бывший заместитель получил восемь лет.



Помимо этого, Харитонову и Митюреву запретили работать в госорганах и органах местного самоуправления на пять лет и четыре года соответственно.



— Судом также взыскана в доход государства сумма полученной взятки в размере 30 миллионов рублей, — сообщили в суде.



Как сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела, двое фигурантов получили серию взяток от гендиректора ООО «Инсистем» Александра Никишина за общее покровительство при заключении контракта ЦЖКУ. При обыске в квартире последнего нашли не только доказательную базу, но и запрещенные вещества. После этого обвиняемый дал показания на двух сообщников и стал свидетелем.



Бывший игрок «Что? Где? Когда?» и адвокат Новиков* получил 8,5 года по делу о фейках о ВС РФ

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор иноагенту Илье Новикову, обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Ему назначили реальный срок с запретом на работу адвокатом.

Источник: Chgk.tvigra.ru











Новикова приговорили заочно к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщили в пресс-службе столичных судов. Кроме того, его на четыре года лишили права на работу адвокатом и на тот же срок запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.



— Срок лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Новикова на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации, — уточнили в суде.



Илья Новиков — бывший игрок программы «Что? Где? Когда?», последние несколько лет живет и работает в Киеве. В качестве адвоката защищал интересы экс-президента Украины Петра Порошенко. В России защищал Надежду Савченко, правозащитника Оюба Титиева, участвовал в деле «Мемориала»** и был лишен адвокатского статуса.



* Включен Минюстом в список физических лиц — иностранных агентов.



** Признан Минюстом РФ иноагентом и ликвидирован по решению суда.



Гендиректора ЧЭМК задержали по подозрению в педофилии

По подозрению в интимной связи с несовершеннолетними задержан генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщают наши коллеги из 74.RU.

Павлу Ходоровскому 72 года. Он управляет ЧЭМК с 2001 года Источник: пресс-служба правительства Челябинской области











— В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, — сообщили в региональном СК.

Там уточнили, что Ходоровский задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.



На Аяза Шабутдинова возбудили еще пять уголовных дел

Следствие возбудило еще пять уголовных дел в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, сообщает ТАСС.

— Шабутдинов <...> обвиняется в совершении 75 корыстных тяжких преступлений, а также возбуждены еще пять уголовных дел, за которые предусмотрено наказание на срок до десяти лет, — цитирует агентство позицию следствия.

Источник: moscowcourts / T.me











Арест Шабутдинова продлили до середины августа.



Напомним, блогеру, основателю и совладельцу бизнес-школы «Like Центр» Шабутдинову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Его дело связано с продажей бизнес-тренингов.



Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила освободить участников спецоперации от процентов по кредитам. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена в 2023 году. Предложение направили правительству РФ.



— Проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество, — говорится в докладе.



В докладе уполномоченного также предлагается упростить процедуру получения страховых выплат для участников СВО. Еще, по ее мнению, необходимо дать возможность совершеннолетним детям погибших получать единовременную выплату.

Также Москалькова предложила ввести коэффициент для регионов, находящихся под обстрелами. Это касается времени действия военного положения. По словам омбудсмена, несмотря на обстрелы со стороны Украины, местные жители продолжают работать и обеспечивать функционирование социальных объектов.



— Представляется необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников указанных регионов на время действия военного положения, — уточняется в докладе Москальковой.



Также омбудсмен предложила наказывать иностранцев за русофобию так же, как за экстремизм.

— Заслуживает обсуждения идея о создании эффективных юридических механизмов, которые позволят привлекать иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма, а также усилить наказания за эти деяния, — указано в докладе.



В Северной Осетии разбился истребитель Су-34

В Северной Осетии потерпел крушение российский самолет Су-34. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что экипаж погиб. Предварительной причиной называется техническая неисправность. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.



По данным телеграм-канала 112, Су-34 упал в районе села Горный Дзуарикау. На борту находились два пилота, сообщили ТАСС в оперативных службах республики. ЧП произошло в безлюдной местности. На место крушения вылетела комиссия ВКС РФ.



Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Самолет вице-президента Саулоса Чилимы вылетел из аэропорта столицы Лилонгве в 09:17 (10:17 мск). Чилима летел в другой город страны — Мзузу — на похороны юриста Ральфа Касамбара.