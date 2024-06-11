Не прошло и года после крушения «Титана»: миллиардер из США собрался на батискафе погрузиться к «Титанику»

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Не дает покоя легендарный «Титаник» миллиардерам. Прошло чуть меньше года после крушения батискафа Titan, где погибли пять человек, а к обломкам затонувшего лайнера собирается спуститься еще один бизнесмен с состоянием в 2 миллиарда долларов — 74-летний Ларри Коннор из США. Мужчина полон решимости доказать всему миру, что такие подводные экспедиции безопасны.



— Это была ужасная катастрофа, но, по нашему мнению, ее можно было избежать. Если всё будет сделано правильно, мы сможем продемонстрировать всему миру, что такие экспедиции на батискафах безопасны, — заявил миллиардер.



Погружаться Коннор собирается с товарищем Патриком Лэхи, который и разрабатывает новый двухместный батискаф Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью в 20 миллионов долларов.

