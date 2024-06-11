Не прошло и года после крушения «Титана»: миллиардер из США собрался на батискафе погрузиться к «Титанику»

Не дает покоя легендарный «Титаник» миллиардерам. Прошло чуть меньше года после крушения батискафа Titan, где погибли пять человек, а к обломкам затонувшего лайнера собирается спуститься еще один бизнесмен с состоянием в 2 миллиарда долларов — 74-летний Ларри Коннор из США. Мужчина полон решимости доказать всему миру, что такие подводные экспедиции безопасны.
— Это была ужасная катастрофа, но, по нашему мнению, ее можно было избежать. Если всё будет сделано правильно, мы сможем продемонстрировать всему миру, что такие экспедиции на батискафах безопасны, — заявил миллиардер.
Погружаться Коннор собирается с товарищем Патриком Лэхи, который и разрабатывает новый двухместный батискаф Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью в 20 миллионов долларов.
Напомним, батискаф Titan перестал выходить на связь при погружении 18 июня 2023 года. На борту субмарины было пять человек: гендиректор Oceangate, разработавший Titan, Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд. Как оказалось, батискаф не выдержал давления воды, от имплозии все, кто был на борту, мгновенно погибли.