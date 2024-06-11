Правительству предложили разрешить россиянам не платить проценты по кредитам. Но повезет не всем

Участников спецоперации на Украине нужно освободить от выплат процентов по кредитам. С такой рекомендацией к правительству РФ обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
— Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам, — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе. Помимо этого, она предложила отменить налог на имущество для членов их семей.
В докладе уполномоченного также предлагается упростить процедуру получения страховых выплат для участников СВО. Еще, по ее мнению, необходимо дать возможность совершеннолетним детям погибших получать единовременную выплату.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Такая мера позволит получать льготы и выплаты. Суд может признать брак, если мужчина и женщина проживали вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет. Если же у пары родился совместный ребенок, то достаточно года совместного проживания.