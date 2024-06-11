Правительству предложили разрешить россиянам не платить проценты по кредитам. Но повезет не всем

Семьи участников СВО могут получить новые льготы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Участников спецоперации на Украине нужно освободить от выплат процентов по кредитам. С такой рекомендацией к правительству РФ обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.



— Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам, — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе. Помимо этого, она предложила отменить налог на имущество для членов их семей.



В докладе уполномоченного также предлагается упростить процедуру получения страховых выплат для участников СВО. Еще, по ее мнению, необходимо дать возможность совершеннолетним детям погибших получать единовременную выплату.

