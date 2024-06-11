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Страна и мир Правительству предложили разрешить россиянам не платить проценты по кредитам. Но повезет не всем

Правительству предложили разрешить россиянам не платить проценты по кредитам. Но повезет не всем

Если Мишустин согласится, отменят еще и налоги

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Семьи участников СВО могут получить новые льготы

Участников спецоперации на Украине нужно освободить от выплат процентов по кредитам. С такой рекомендацией к правительству РФ обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Правительству проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам, — заявила Москалькова в своем ежегодном докладе. Помимо этого, она предложила отменить налог на имущество для членов их семей.

В докладе уполномоченного также предлагается упростить процедуру получения страховых выплат для участников СВО. Еще, по ее мнению, необходимо дать возможность совершеннолетним детям погибших получать единовременную выплату.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит заключать брак с участниками спецоперации «задним числом», после их смерти. Такая мера позволит получать льготы и выплаты. Суд может признать брак, если мужчина и женщина проживали вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет. Если же у пары родился совместный ребенок, то достаточно года совместного проживания.

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Льгота Кредит Налог СВО Татьяна Москалькова
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