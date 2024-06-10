«Это всё намного страшнее»: адвокат ангарского маньяка — о тех, кто пугает его больше серийных убийц

Даже безжалостным убийцам нужен защитник, считает адвокат Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











От одной мысли о злодеяниях маньяков бросает в дрожь. Но есть и те, кому приходится не только регулярно общаться с убийцами, но и защищать преступников в суде — адвокаты выбрали своей работой постоянные встречи с теми, от кого у всех остальных кровь стынет в жилах. Владимир Лухтин, защищавший ангарского маньяка, рассказал о том, с какими ужасными случаями сталкивался в работе и кто пугает его намного сильнее, чем безжалостные душегубы.



От маньяка до людоеда

Владимир Лухтин защищает людей в суде вот уже 20 лет. Адвокат признается, что не мечтал в детстве восстанавливать справедливость, но после школы перебрался в Иркутск и поступил на юридический факультет. А сразу после получения диплома ему стали отправлять работать в самые отдаленные уголки России.



— Туда, где адвокатов не хватало, — это наши крайние севера. Можно долететь только самолетом — в прямом смысле нет дорог, — рассказал Владимир Лухтин.

Источник: Спектр / YouTube.com











Но мужчину не смущала тяжелая работа — напротив, ему нравилось помогать людям, от которых зачастую все уже отвернулись.



— Я, как говорится, работал с душой — признался Владимир Лухтин, — эмпатия нужна, помогать тем, кто не имеет возможности обратиться к адвокату за деньги.

У меня были вообще все. Начиная от маньяка и заканчивая людоедом. Владимир Лухтин, адвокат

В том числе Владимиру Лухтину довелось защищать одного из самых страшных российских убийц — ангарского маньяка, убившего более 80 человек. Но, по мнению адвоката, серийные убийцы это не самое страшное, с чем он сталкивался в своей карьере.



«Это все намного страшнее»

Владимир Лухтин считает, что куда страшнее маньяков убийства, которые происходят просто так, без какой-либо видимой причины.



— Я считаю, что самое страшное — это именно бытовое немотивированное насилие, всевозможные формы бытового убийства, — заявил адвокат.



В подтверждение своих слов мужчина вспомнил несколько самых жутких случаев из своей практики. Один из них произошел в 2005–2006 годах. Всё начиналось как обычное застолье: компания распивала спиртное, и, когда алкоголь кончился, мужчина отправился за добавкой и пропал. Спустя часа полтора один из собутыльников пошел узнать, куда пропал его приятель.



— Пошел к нему домой, заходит, стучит в дверь. Жена открывает, говорит, он спит, — рассказал адвокат.



Собутыльник принялся беседовать с женой спящего мужчины: среди прочего спросил, почему она продолжает жить с мужем-пьяницей.



Как оказалось, приятель вовсе не спал, а слушал разговор за стенкой. Разозлившись на слова собутыльника, он молча встал, подошел к сейфу и достал дробовик.

Источник: Спектр / YouTube.com











— Заряжает 12-й калибр, выходит — а она стоит с ним разговаривает. Кладет ей на плечо ствол и стреляет, — рассказал Владимир Лухтин, — люди вообще никогда не были преступниками, не имея преступных намерений, в данной ситуации три судьбы разлетаются.



Иногда защищать приходится и вовсе подростков, которые за один день испортили себе жизнь. Такой случай произошел в маленьком северном городе — 14-летняя девочка решила отдохнуть вместе с подругой. Выпив пива, девушки познакомились с мужчиной лет шестидесяти. И, когда он предложил им продолжить отдых у него в квартире, с радостью согласились.



— Они там пиво пьют, и в итоге на кухне у этой девочки возникает какой-то конфликт, — рассказал Владимир Лухтин. — С ее слов, он начал к ней приставать.



Школьница попыталась оттолкнуть мужчину, но тот не унимался и продолжал приставать к ней. В итоге девушка схватила нож и одним ударом убила мужчину, вонзив лезвие прямо в сердце.



Но самое странное, что вместо того, чтобы сдаться полиции, девушки решили ограбить убитого мужчину.



— Ну и в итоге они с этой второй подружкой забирают у него какое-то золото, какую-то аппаратуру, получает семь или восемь лет, 14 лет ей, — вспоминает Владимир Лухтин. — Вы хотели услышать какую-то историю про Попкова (ангарского маньяка. — Прим. ред.), да?

Попков Попковым, но вот это всё намного страшнее, мне кажется. Владимир Лухтин, адвокат

«Я нормально сплю»

За 20 лет практики Владимиру Лухтину постоянно приходилось сталкиваться с жестокими делами и защищать в суде убийц, от которых все давно отвернулись. Но адвокат не жалуется, ведь мужчина уверен, что делает важное и полезное дело.



— Ну, как-то справляюсь. Я нормально сплю, если в плане этого, — отмечает Владимир Лухтин. — Я считаю, что честно делаю свое дело.

Владимир Лухтин, защищавший ангарского маньяка уверен, что каждый человек заслуживает адвоката в суде Источник: Даниил Конин / «ИрСити»











По мнению мужчины, каждый имеет право на адвоката. В суде он защищает не столько конкретного преступника, сколько его права — ведь именно адвокат следит, чтобы и допрос проходил без насилия, и следствие велось честно, и слова обвиняемого никто не перевирал.



— Ну давайте начнем кидать в клетку к гиенам или линчевать. Кто-то будет хлопать в ладоши, но мы же в рамках находимся правового государства, — считает Владимир Лухтин.

Сегодня мы будем кидать маньяков, а дальше к чему перейдем? Владимир Лухтин, адвокат