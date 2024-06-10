Его мечтал сыграть Ди Каприо: реальная история Билли Миллигана и его 24 личностей

Миллиган стал известен во время судебного процесса в 1977 году. 22-летнего Билли обвиняли в грабежах, изнасилованиях и похищениях девушек. Все улики указывали на него, но он стал первым, кто избежал тюремного срока из-за диагноза «множественная личность». Во время психологической экспертизы у Билли выявили 10 личностей. Все разного возраста, с разным IQ, характером и талантами. Психиатры, обследовавшие его, описывали сознание Билли как некую комнату с лучом света в центре. Чтобы «получить слово», личность должна была войти в этот свет. Якобы можно было четко уловить момент, когда одна из личностей Билли сменяла другую, — вот он сутулится, ведет себя скромно — и вдруг его осанка меняется, а сам он начинает говорить с акцентом.

