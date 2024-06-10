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Страна и мир Его мечтал сыграть Ди Каприо: реальная история Билли Миллигана и его 24 личностей

Его мечтал сыграть Ди Каприо: реальная история Билли Миллигана и его 24 личностей

Он стал самым известным пациентом с диагнозом «множественная личность»

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Билли Миллиган — человек, в котором существовали 24 личности. По его истории написаны книги, сняты фильмы и сериалы, а сыграть его когда-то мечтал Леонардо Ди Каприо.

Миллиган стал известен во время судебного процесса в 1977 году. 22-летнего Билли обвиняли в грабежах, изнасилованиях и похищениях девушек. Все улики указывали на него, но он стал первым, кто избежал тюремного срока из-за диагноза «множественная личность». Во время психологической экспертизы у Билли выявили 10 личностей. Все разного возраста, с разным IQ, характером и талантами. Психиатры, обследовавшие его, описывали сознание Билли как некую комнату с лучом света в центре. Чтобы «получить слово», личность должна была войти в этот свет. Якобы можно было четко уловить момент, когда одна из личностей Билли сменяла другую, — вот он сутулится, ведет себя скромно — и вдруг его осанка меняется, а сам он начинает говорить с акцентом.

Билли Миллигана отправили на лечение, где у него обнаружили еще 13 альтер эго, многие из которых не подозревали о существовании друг друга. Но во время пребывания в клинике появилась еще одна личность — учитель. Только у него был доступ ко всем воспоминаниям других альтер эго Билли Миллигана.

Удалось ли врачам сделать Билли целостной личностью, откуда взялись альтер эго и какими они были — смотрите в видео выше.

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