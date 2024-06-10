Угрюмые люди, недоступные девушки и плохие авто: 27-летний китаец честно рассказал о впечатлениях от России

Джексон приехал в Россию впервые и многие вещи его удивили Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











27-летний бизнесмен из Гонконга Джексон прилетел в Москву несколько дней назад. Раньше по делам он уже ездил в США, Германию, Францию и Турцию, но Россия — страна особенная. Тем более если ты здесь оказываешься впервые. Мы поговорили с китайцем и узнали, что его удивило больше всего. Публикуем его рассказ.

«Угрюмые лица россиян»

Люди в России ходят с мрачными лицами, и кажется, что лучше к ним не приближаться. Это бросается в глаза сразу, как только выходишь из самолета. Но на самом деле русские, как правило, хорошие и добрые. Это становится понятно, если с кем-то поговорить. В общем, здесь люди холодные только снаружи, но страстные внутри. И готовые помогать.



Когда я только прилетел и посмотрел в навигатор, понял, что до Москвы нужно ехать на аэроэкспрессе. Но не знал, как купить на него билет, потому что у меня еще не было российских денег. Вокруг стояли люди с угрюмыми лицами. Я аккуратно подошел к одному, а он оказался хорошим человеком и даже купил мне билет за свой счет. Я решил дать ему 100 юаней (по курсу Центробанка это чуть более 1200 рублей. — Прим. ред.), и после этого мне пришлось убежать, потому что он пытался отдать мне деньги обратно.

Потом я долго не мог попасть в гостиницу, и таксист по имени Владимир возил меня долго от одной к другой. Когда он понял, что у меня проблемы, то отключил счетчик, потом отвез в магазин за едой и продолжил вместе со мной ездить по городу в поисках отеля. Но он говорил очень серьезно и с холодным лицом, поэтому сначала я подумал, что он — плохой парень. Но оказалось, что нет. Он даже пригласил меня к себе в гости на чай.

Встретился мне в Москве, правда, и плохой человек. Но как мне объяснили, он был не русский, а приезжий.

Приключения в России у Джексона начались сразу, как он приземлился во Внуково Источник: Джексон











«Везде просят наличные»

Про гостиницы — отдельная история. Дело в том, что была ночь. И оказалось, что в Москве после полуночи нельзя заказать себе номер и заселиться в него. Это что-то странное. В Китае, например, это можно делать в любое время. А здесь лишь в одном отеле администратор выслушал меня и согласился зарезервировать номер.

Еще непривычно пользоваться бумажными деньгами. В Китае я их не видел давно, потому что у нас уже все расплачиваются телефоном (по QR-коду. — Прим. ред.) или лицом. Но в России так можно не везде, поэтому приходится носить с собой купюры.

Удивило и то, что, когда ты покупаешь сигареты или идешь в бар, нужно брать с собой удостоверение личности. Каждый раз продавцы в магазине требуют показать паспорт.

А еще я заметил, что цены в Москве высокие. Продукты в Гонконге стоят подешевле, чем здесь.

Посидеть в кафе в Москве дороже, чем в Гонконге, еще и паспорт постоянно спрашивают Источник: Джексон











«Русская еда очень простая»

Перед тем как приехать в Россию, я знал, что это большая страна с нефтью, золотом, лесом и другими ресурсами, а также... что здесь люди много пьют и пьяные веселятся. Но пока все, кто мне попадался в Москве, оказались малопьющими. В Китае мои знакомые употребляют больше алкоголя.

Зато здесь любят поесть. Но еда в России не самая лучшая. Я пробовал блюда в разных странах и считаю, что китайская кухня — самая лучшая: она разнообразна и имеет более острый и кислый вкус. Ваши супы, макароны, хлеб, сыр и так далее очень просты. Хотя есть и достойные блюда.

Заходил я в Москве и в ресторан китайской кухни. Здесь делают наши блюда приятными, но более сладкими и неострыми. А в Китае любят, когда еда острая и даже сильно острая. А еще мы любим добавлять в еду субпродукты животных и не только, а вообще все — даже глаза.

Джексон заглядывает в разные заведения и пробует и русскую кухню, и местную китайскую Источник: Джексон











«Сложно найти подругу»

Я не женат, поэтому сразу обратил внимание на то, что в России очень красивые девушки. Но пообщаться с ними очень сложно. Во-первых, если ночью выйти на улицу, то их практически нет, поэтому не с кем познакомиться. Во-вторых, здесь многие девушки выходят замуж очень рано — многие становятся невестами уже в 18–20 лет.



А в России не принято замужней женщине или девушке, у которой есть молодой человек, ходить в кафе и поболтать с другим парнем. Даже если он давний друг. У нас в Гонконге такое считается нормальным: любая девушка может выпить кофе или чай со своим знакомым или коллегой.



Родной город Джексона — Гонконг, он же Сянган. Это специальный административный район Китая, бывшая опиумная столица Восточной Азии, а теперь — мировой финансовый центр, торговые ворота Китая и один из четырех «азиатских тигров» наряду с Сингапуром, Тайванем и Южной Кореей.



Кажется, многие девушки в России не хотят как-то развиваться в карьере, а ищут себе жениха побогаче. В моей стране девушки тоже любят деньги, но большинство предпочитает зарабатывать их самостоятельно, добиваться успехов в карьере, а уже потом думать о свадьбе. Возможности женщин в Китае в последние годы сильно улучшились.

Джексон говорит, что в Москве ночью на улицах почти нет людей Источник: Джексон











«Машины из прошлого»

Я заметил, что на улицах Москвы много относительно новых, но далеко не самых лучших, китайских автомобилей, но также много более старых из Германии и Японии, а также русских «Лада» и даже «Москвич». Всё это плохие и устаревшие машины, которые работают на традиционном топливе. Хорошие тоже есть, но они очень редки.

В Китае сейчас в основном покупают электрические машины, которые в нашей же стране и производят. У них есть много удобных современных функций, в том числе автоматическое управление. В ближайшем будущем это будет очень удобно.

Есть, конечно, и у нас автомобили западного производства. Но это когда речь идет о предметах роскоши, например Rolls-Royce. Их покупают для статуса, а для удобного вождения и комфортных поездок есть китайский автопром.

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