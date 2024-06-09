Греф попал в скандал, беспилотники впервые атаковали Северную Осетию: новости за 8 июня

Фото обломков из Северной Осетии Источник: BAZA / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июня.



Атаки ВСУ

8 июня в ЛНР объявили днем траура по погибшим в результате недавнего удара ВСУ. Известно о шести погибших и 53 пострадавших. Разрушен дом, на месте продолжают работать спасатели.



Источник: РИА Новости / T.me

Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что три украинских БПЛА были сбиты в районе Моздока — их целью был военный аэродром. Пострадавших и погибших нет.

Обломки БПЛА Источник: BAZA / T.me











В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли 22 человека. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.



— В результате обстрела <...> села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек (позднее число погибших выросло. — Прим. ред.), еще пятеро ранены, — написал Сальдо.

Фото из села Садового Источник: Владимир Сальдо / T.me











Спасли детей

На Урале нашли двух пропавших в лесу детей. Вика и Гриша пропали еще 4 июня, когда пошли на рыбалку со своим дедушкой. Сотни волонтеров искали их несколько дней — и наконец нашли живыми!

Главное об этой истории собрали в одном видео.

Источник: 72.RU

Скандал с Грефом

В Сети опубликовали видео конфликта, снятого, предположительно, около аэропорта в Республике Алтай. На кадрах мужчина, представившийся бизнесменом Германом Грефом, отчитывает водителей такси. Он спрашивает, почему люди там собрались, а также заявляет — таксистам надо сделать отдельное место.



Другие участники видео соглашаются с собеседником. Во время разговора Греф называет собравшихся «какой-то бандой» и, показывая на одного из стоящих в шортах людей, заявляет, что никогда не сядет в его машину.



— Ради бога, я вас и не посажу, — сказал другой участник разговора.



— А ты здесь больше работать не будешь, понял? Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? — спрашивает бизнесмен — Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет никого.

Видео конфликта Источник: Бийск 22 / «ВКонтакте»

СК спустя 33 года завершил расследование убийства Игоря Талькова

Главное следственное управление СКР по Петербургу отчиталось о завершении расследования убийства Игоря Талькова. Обвиняемый в гибели певца — его концертный директор Валерий Шляфман. Сыщики установили, что именно он смертельно ранил артиста



Игорь Тальков был убит перед концертом в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года. Изначально планировалось, что Тальков выйдет на сцену после певицы Азизы, но перед началом концерта очередность поменялась, из-за чего начался конфликт между командами двух артистов. Завязалась потасовка, в ходе которой охранник Азизы — Игорь Малахов — достал пистолет. В хаотичной перестрелке Тальков был смертельно ранен.



Источник: Следственный комитет России

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