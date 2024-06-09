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Страна и мир обзор Греф попал в скандал, беспилотники впервые атаковали Северную Осетию: новости за 8 июня

Греф попал в скандал, беспилотники впервые атаковали Северную Осетию: новости за 8 июня

Главные события уходящего дня

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Фото обломков из Северной Осетии

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июня.

Атаки ВСУ

8 июня в ЛНР объявили днем траура по погибшим в результате недавнего удара ВСУ. Известно о шести погибших и 53 пострадавших. Разрушен дом, на месте продолжают работать спасатели.

Беспилотники впервые атаковали Северную Осетию. Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что три украинских БПЛА были сбиты в районе Моздока — их целью был военный аэродром. Пострадавших и погибших нет.

Обломки БПЛА

В Херсонской области при обстреле ВСУ погибли 22 человека. Об этом рассказал губернатор Владимир Сальдо.

— В результате обстрела <...> села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Погибло 19 человек (позднее число погибших выросло. — Прим. ред.), еще пятеро ранены, — написал Сальдо.

Фото из села Садового

Спасли детей

На Урале нашли двух пропавших в лесу детей. Вика и Гриша пропали еще 4 июня, когда пошли на рыбалку со своим дедушкой. Сотни волонтеров искали их несколько дней — и наконец нашли живыми!

Главное об этой истории собрали в одном видео.

Скандал с Грефом

В Сети опубликовали видео конфликта, снятого, предположительно, около аэропорта в Республике Алтай. На кадрах мужчина, представившийся бизнесменом Германом Грефом, отчитывает водителей такси. Он спрашивает, почему люди там собрались, а также заявляет — таксистам надо сделать отдельное место.

Другие участники видео соглашаются с собеседником. Во время разговора Греф называет собравшихся «какой-то бандой» и, показывая на одного из стоящих в шортах людей, заявляет, что никогда не сядет в его машину.

— Ради бога, я вас и не посажу, — сказал другой участник разговора.

— А ты здесь больше работать не будешь, понял? Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? — спрашивает бизнесмен — Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет никого.

Видео конфликта

СК спустя 33 года завершил расследование убийства Игоря Талькова

Главное следственное управление СКР по Петербургу отчиталось о завершении расследования убийства Игоря Талькова. Обвиняемый в гибели певца — его концертный директор Валерий Шляфман. Сыщики установили, что именно он смертельно ранил артиста

Игорь Тальков был убит перед концертом в петербургском Дворце спорта «Юбилейный» в октябре 1991 года. Изначально планировалось, что Тальков выйдет на сцену после певицы Азизы, но перед началом концерта очередность поменялась, из-за чего начался конфликт между командами двух артистов. Завязалась потасовка, в ходе которой охранник Азизы — Игорь Малахов — достал пистолет. В хаотичной перестрелке Тальков был смертельно ранен.

Другие новости

ТАСС: Роскомнадзор передал в Следственный комитет России информацию о 45 иноагентах, «систематически нарушавших требования о маркировке материалов», из них в отношении 25 возбуждены уголовные дела. За первые полгода 2024 года были составлены 180 протоколов за отсутствие маркировки, сумма назначенных штрафов превысила семь миллионов рублей.

Экс-глава кабмина Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск по уголовной статье, это следует из базы розыска МВД России. Подробности пока неизвестны.

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