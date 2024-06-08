«Можешь купить пистолет, так, между делом». Россиянка дважды съездила пожить в Америку — плюсы и минусы

Россиянка побывала в Америке и делится своими впечатлениями Источник: Дмитрий Гладышев / 72.RU











Зоя Неджефова из Тюмени около двух лет прожила в Америке. Поехала она туда работать в самом известном цирке «Дю Солей». Позже она перевезла семью. Зоя честно рассказала о цене на жилье в США, сколько нужно денег на обычную жизнь и стоит ли ехать за мечтой в другую страну. Ниже — ее колонка от первого лица для портала 72.RU.

Источник: Надежда Александрова

Поиск жилья и коммуналка

Мы с супругом и детьми просто хотели посмотреть другую жизнь, отличную от России. До этого мы ездили в Америку как туристы, немного поработали, но не ощущали полного погружения в ту среду. Захотелось попробовать что-то новое и пожить там. Тем более что мне предложили поработать в Cirque du Soleil, который находится в Лас-Вегасе.

Мы дважды были в Америке. В первый раз с арендой дома нам повезло. Знакомые, тоже работники цирка, уезжали в тур, они нам просто предложили его снять. Мы заочно посмотрели фото и видео, нас всё устроило. Договорились об оплате, всех коммунальных платежах и просто заехали. Во второй раз, в 2017 году, там жили другие люди, поэтому пришлось искать другой вариант.



Хорошо, что цирк предоставляет право жить 30 дней в гостинице и оплачивает апартаменты. В это время можно спокойно найти себе квартиру или арендовать дом. В Америке в принципе большой рынок арендного жилья — как в высотках, так и в каких-то комьюнити (это огороженный участок земли с домами, въезд в который строго контролируется. — Прим. ред.).



Зоя Неджефова жила в Лас-Вегасе, крупном туристическом городе Источник: Зоя Неджефова











Если хочется жить в комьюнити, то есть несколько условий. Должна быть кредитная история, оплаченные счета без долгов, дебетовая карта. Плюсом — письмо от работодателя, что вы действительно работаете, обязуетесь все счета оплачивать — и только после этого с вами заключают договор. Если нет кредитной истории, то жилье выходит дороже. Хорошо, что у нас с мужем она была и ее было видно по первому дому, который мы снимали раньше. К примеру: стоимость аренды — 1500 долларов, но если бы у нас не было кредитной истории, мы бы платили 1800–1900. И только после полугода проживания в доме стоимость аренды начинает снижаться.

В Америке аренда жилья и коммуналка оплачиваются отдельно. Коммуналка получается из расчета потребления ресурсов. Вода в Америке дорогая, мы платили больше 60 долларов в месяц. Сама аренда, когда снимали в первый раз у друзей, была около 1500 долларов. Плюс электричество, плюс газ — в среднем выходило около 2000 долларов в месяц. Но стоит учитывать, что это был 2017 год.



Жизнь в Вегасе

Первое, что бросилось в глаза в Вегасе, — отсутствие общественного транспорта. Автобусы ездили только по центральной улице. В другие районы города — только на такси. На улицах было мало пешеходов. Особенно если уехать подальше от главной улицы. Как нам потом объяснили, если пешеход идет где-то по дороге, то может остановиться полиция и спросить, почему он идет на своих двоих.

Посещала различные места. В том числе и знаменитый Beverly Hills Источник: Зоя Неджефова











То есть там нет такой культуры, как у нас — выйти и прогуляться. Американцы могут выйти и походить между магазинов, на центральной улице Вегаса (она называется Strip, там же расположены все крупные казино и магазины. — Прим. ред.). То есть это и есть пешеходная зона. Всё остальное для машин. Когда ты идешь полкилометра, условно, до кафе, на тебя косо смотрят и говорят, почему ты не едешь, тут же 500 метров. Целых 500!



Еще удивило количество бездомных. Их очень много. Они даже умудряются заселяться в комьюнити. Есть какие-то места, где они проползают под забором, раскладывают палатки. Организаторы комьюнити не могут ничего с этим поделать. Да, вызывают полицию, те их выгоняют. Через некоторое время бездомные там появляются снова.



Безопасность и полиция там тоже своеобразные. Расскажу две истории. В Америке тонкие стены. Когда мы жили в доме во второй поездке, под нами жила, так скажем, не очень здравомыслящая женщина. Она пожаловалась в полицию на моих детей. Причем они не бесились, просто ходили из комнаты в комнату и там мячом играли. И она вызвала полицию.



Я на работе, мне звонит супруг и говорит, что сейчас приедет полиция. А он не очень знает язык, на троечку, так сказать. А когда они приходят, им надо дать какой-то документ, подтверждающий личность. Слава богу, с помощью переводчика он объяснил, что хотел. Они приехали, посмотрели, что всё нормально, и уехали. А женщине, которая их вызвала, выписали штраф за ложный вызов.

Россиянка работала в самом известном цирке в мире — «Цирке дю Солей» Источник: Зоя Неджефова











Причем по поводу безопасности — полиция ходит всегда с оружием, у них рука всегда на нем. Было также, как показывают в фильмах — один стучит в дверь, второй стоит в пяти метрах с заряженным оружием. Я думаю, то их так учат, это их безопасность.



Второй случай, когда я столкнулась с полицией. Я училась на водительское удостоверение. А там нет таких тестов, там только свод правил. Одно из правил, когда останавливает полиция машину, ты должен руки положить на руль и ждать указаний полиции. Не двигаться. Как только ты двинешься, они имеют право открыть огонь. Меня остановили прямо на Лас-Вегас-бульваре. У меня, естественно, паника. Человек вышел, взял пистолет и идет ко мне. Второй стоит возле машины тоже с пистолетом. Они действовали не так, как наши — подошли, со стороны водителя постучались в окошечко. Нет, они сначала просветили всю машину, обошли в круг, постучали со стороны пассажира, попросили опустить окно. Убедились, что я одна, и только потом он дал мне добро достать документы. Я в этот момент сидела, держалась за руль и просто не могла пошевелиться, потому что я не знаю, как они среагируют.

Если в Вегасе выйти без машины, то могут подойти полицейские и спросить, всё ли хорошо Источник: Disneyland











Почему у них так строго — однажды мы увидели в Walmart (крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли. — Прим. ред.) оружие в свободном доступе. Там был большой выбор, начиная от охотничьего и заканчивая пневматическим. То есть словно ты зашел за продуктами и можешь купить пистолет, так, между делом, положить его в карман и пойти гулять. Это было удивительно, и я не считаю всё это безопасным.

Продукты и одежда

В Америке в 2017 году меня удивили цены на продукты. Помидоры стоят 40 центов. Да, низкая цена. Но там продают не в килограммах, а в поинтах. Поинт — это 400 граммов. То есть, когда насчитываешь, стоимость одной позиции увеличивается вдвое, второе. Плюс много продуктов, для выращивания которых используют ГМО, и они очень долго не портятся.



Условно хлеб, который квадратный, для сэндвичей, может храниться открытым месяц и не засыхать. Для меня это тоже было в новинку, когда я забыла закрыть пакет, ушла на работу и потом уже вспомнила, что у меня незакрытый хлеб. Пришла, а он мягкий. Решила поставить эксперимент, положила его на стол на неделю. Он даже не заплесневел, не зачерствел. То есть он просто месяц хранился в хорошем состоянии.



Привыкать к продуктам, которые продаются в Америке, первое время русскому человеку тяжело. Спасибо русским магазинам, которые существуют в Америке. Там мы покупали много продуктов, потому что в США нет творога, кефира и другой кисломолочки. Ну, может быть, кроме йогуртов, молока. Гречки тоже нет.



Получается, что неделя начиналась с того, что ты сначала едешь в американский магазин и покупаешь хоть что-то съедобное, а на следующий день едешь в русский и докупаешься на неделю. Еда, которую там продают, ничем не отличается от нашей. Замороженные продукты, колбасы привозят из России и Беларуси.

В Америке привыкли закупать еду на неделю. В России, как мне кажется, тоже постепенно привыкают к такому — закупать продукты на неделю и уже не тратить время на это.



Дороги и автомобили

В Америке дороги немного посвободнее. У нас много двухполосных, а там есть хайвэй, фривэй (скоростные дороги. — Прим. ред.), на которых пять полос только в одну сторону. Поэтому там тебя не подрежут, ну если только не вспомнят, что могут пропустить поворот. Скоростные режимы там тоже другие. Например, на том же фривэе разрешается разгоняться до 110 километров в час. Прямо в городе.



По качестве дорог не могу сказать про все регионы. Конкретно в Неваде, Лас-Вегасе у них на дороге лежит не асфальт, а бетон — дело всё в том, что там очень жарко. Как правило, бетон трескается и сделан такими небольшими ребрышками — при поездках создается шум не очень приятный.



Но никуда от этого не деться, добираться всем надо. И там также на какое-то время перекрывают дороги для ремонта. Сравнить дороги сложно, но качество сопоставимо. Опять же — сделаны они из разных материалов.



Ремонтировать автомобиль в Америке дорого — мне об этом рассказывали друзья, у которых были машины подержанные, не из салона и не по гарантии. Да и страховка тоже дорогая — у нас, например, могут сделать за 140 тысяч и на год, а там у меня первая была 170 долларов (чуть больше 15 тысяч рублей по нынешнему курсу. — Прим. ред.). На месяц. И то она не покрывает расходы на повреждения твоего автомобиля, а только на ремонт машины, в которую ты въехал.



Дорогущие страховки

Поскольку я работала артисткой цирка, то мы в первый же день оформили страховку. У нас были скидки, потому что страховались много людей, большая компания. Надо было делать страховку на всю семью, иначе бы детей не пустили ни в школу, ни в садик, никуда. Ну и меня бы работать не допустили. Мы поговорили с мужчиной из Армении, у него страховка на семью вышла в 800 долларов, а у нас 400. Скидка в 50 процентов получилась. Она покрывала стоматолога, прививки для детей и посещение врачей как минимум.



У меня ребенок в садике упал на велосипед, разбил губу. Мы приехали к русскому доктору. Она нам предложила лучше съездить в госпиталь и зашить. Приехали в неотложную, прождали больше часа. Заплатили еще до того, как вышел доктор. Даже несмотря на то, что у нас есть страховка, нам пришлось выложить 200 долларов просто за то, что пришел врач. Он поставил анестезию, сделал швы, и всё. После окончания процедур они приносят отчетность. Всё вместе нам это обошлось в 1000 долларов, но благо покрыла всё страховая. Кроме этих 200 долларов, которые мы отдали наличкой.



К слову, о врачах. В Америке, например, скорую помощь вызывают только в смертельном случае. То есть, если ты уверен, что ты не можешь оказать своему близкому помощь, ты вызываешь скорую. Почему? Потому что если ты приехал, а у человека температура 37 градусов, то они выпишут штраф 5000 долларов. Просто за то, что ты побеспокоил скорую службу, а у них есть дела поважнее. Нет, таблетку они дадут, а еще выпишут чек на пять тысяч.



Развлечения

Естественно, что мы в Америке ходили в разные места для развлечений. В плане кафе там такая же история, как в России. Единственное отличие: там каждый из гостей платит сам за себя. Исключение — какие-то праздники. Но и там есть такая тенденция: мы ходили на день рождения к друзьям в дом, и у них небольшое требование. Надо принести небольшое угощение, например салатик оливье.



Работа у меня была в основном вечером, поэтому с утра можно было посвятить время семье. Например, сходить в парк. Вот мы привыкли, что у нас строится какой-нибудь жилищный комплекс, то там должна быть детская зона, площадка. То есть ты можешь прийти в соседний двор и погулять. В Америке не так.



На машине можно было добраться до каньонов Источник: Зоя Неджефова











Парки там стоят отдельно. Детские зоны там небольшие, например, 2−3 горочки, стоит фонтанчик, газоны. Хочешь побольше пространства и развлечений? Едешь в другой район километров за 20, где есть другой парк. Хочешь побольше зелени, в третий парк едешь. То есть чтобы просто пойти с ребенком на площадку, надо сесть в машину и поехать, а не просто выйти во двор.



Еще из развлечений в Вегасе был аквапарк. Тоже отличается от нашего. Там слишком много свободы — возможно, потому что есть страховки плюс много спасателей. Да и кататься можно почти на любых аттракционах, очень мало ограничений. Совершенно другая там система оплаты. Зимой можно купить безлимитный абонемент на сезон, который начинается в апреле и заканчивается в сентябре. Он стоил около 200 долларов на человека, дети до семи лет могли ходить бесплатно.



В итоге наши стабильные траты составляли примерно 4500 долларов в месяц. Это если прям тютелька в тютельку, никаких лишних поездок, Диснейлендов. Просто закрыть нужды, без лишних плюшек. Отложить у нас там не получилось, мы даже брали для жизни деньги, заработанные раньше. Но опять же, у нас была другая идея: мы хотели попробовать, насколько возможно жить в Америке.

Побывала Зоя и в знаменитом Disneyland Источник: Зоя Неджефова











Плюсы и минусы жизни в Америке

Мы хотели посмотреть страну и сделали это. Мы хотели увидеть, насколько они от нас отличаются, что в США есть сверхъестественного, чего нет в России. Чем отличается жизнь? В Америке, наверное, чуть больше комфорта. Пойдем по элементарным вещам: пространство между стеллажами в магазине чуть шире, есть необычные приспособления — например, самокаты для людей, которые сломали ногу. Какого-то рода это тоже свобода. У них нет каких-то ограничений по детским развлечениям. Вот сюда не лезь, там высоко и страшно. Хочешь лезь, не хочешь — не лезь. А у нас как бабушки с детьми, например, общаются в этом плане? Детей там спокойно кормят фастфудом и есть выбор из еды для них.

А так это очень финансово затратная страна. Там огромная пропаганда потребления. Постоянно говорят: вам нужна новая кофточка от Louis Vuitton, и iPhone новый вышел, а еще купите телевизор. Бросайте всё и покупайте в кредит. Если вышел пятнадцатый iPhone, а у тебя 13-й, то ты так себе человек.



Нет у американцев и заначек, как у нас. Вероятно, потому что там дорого жить. Как нам объяснили, четыре кредитки на человека в Штатах — это нормально. То есть в Америке ты постоянно живешь в долгах, ты постоянно должен стране, банкам, государству. Это меня оттолкнуло, что словно там всё ненастоящее.



Еще удивила некоторая нечестность американцев. Они могут улыбаться тебе в лицо, говорить, какой ты хороший, а потом пойти к начальству и рассказывать, какой ты плохой. Опять же, в любой стране есть как хорошие, так и плохие люди, поэтому я не могу назвать всех американцев такими.

Стоит ли ехать или жить в Америке?

У нас много каких-то заложено паттернов, что в Америке очень хорошо. И те, кто хотят в США, пускай едут. Мы не можем, сколько бы мы ни объясняли людям, что в Америке может быть плохо, может быть где-то хорошо. Люди всё равно не поверят, пока не потрогают это своими руками.



Один момент — приехать туда туристами, заложить себе бюджет и вернуться в Россию. Второй — если поехать туда с другой целью — пожить, посотрудничать, организовать какой-то бизнес. Это всё можно попробовать. Не могу рекомендовать, ехать или не ехать, в любом случае. Мы с семьей решили вернуться в Россию.

Да, есть там свои какие-то классные вещи, есть какие-то классные развлечения, которых у нас нет. И да, можно приехать, можно это всё потрогать, попробовать. И тогда вы сможете осознать, насколько там хорошо или плохо. То есть мы одинаково вместе будем есть хлеб. Вам понравится, а мне нет. Поэтому то же самое и с Америкой, и с любой другой страной.



Бывали ли вы в Америке? Да, понравилось Да, не понравилось Нет, хотелось бы там побывать Нет, и не хочу Напишу ответ в комментариях