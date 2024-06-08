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Страна и мир Их очень много. Все безвизовые страны для россиян — 2024. Куда слетать дешевле всего

Их очень много. Все безвизовые страны для россиян — 2024. Куда слетать дешевле всего

Смотрим направления для летнего отдыха и цены

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Вариантов куда поехать — почти сотня

В какие страны россияне могут слетать без визы этим летом? И во сколько обойдутся билеты в одну сторону? Вариантов — почти сотня. Наши коллеги из «Фонтанки» рассказывают, из чего можно выбрать и сколько денег приготовить для путешествия.

Европа

В какие страны Европы не нужна виза россиянам: Белоруссия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Дешевле всего слетать в Белоруссию. Стоимость прямых авиабилетов в Минск из Москвы начинается от 3300 рублей. В остальные страны лететь ощутимо дороже. Например, добраться до Черногории будет стоить как минимум 30 тысяч рублей.

Билеты в Минск туристов не разорят

Северная Америка

В какие страны Северной Америки не нужна виза россиянам: Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, Ямайка. Стоимость билетов из Москвы, например, на Кубу начинается от 80 тысяч рублей в одну сторону.

Куба

Помните, что в некоторых странах Северной Америки высокий уровень преступности. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

Южная Америка

В какие страны Южной Америки не нужна виза россиянам: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. Билет в Венесуэлу из Москвы стоит от 61 тысячи рублей в одну сторону.

Мачу-Пикчу

Помните, что в некоторых странах Южной Америки высокий уровень преступности. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

Ближний Восток

Список стран Ближнего Востока, куда не нужно заранее получать визу: Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Катар, Ливан, ОАЭ, Оман, Турция. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилете — прямо в аэропорту. Дешевле всего выйдет перелет в ОАЭ. Цена авиабилетов в одну сторону из Москвы начинается от 9 тысяч рублей. В остальные страны летать тоже сравнительно недорого: можно поймать билеты до 25 тысяч рублей.

ОАЭ

Помните, что в некоторых странах Ближнего востока — вооруженные конфликты. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

Центральная Азия

В какие страны Центральной Азии не нужна виза: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. Самые недорогие билеты — в Узбекистан. Из Москвы туда можно добраться за 8,5–10 тысяч рублей в одну сторону.

Узбекистан

Южная Азия

Список стран Южной Азии, куда не нужно заранее получать визу: Бангладеш, Мальдивы, Непал. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилете в аэропорту. Цена билета в одну сторону из Москвы на Мальдивы начинается от 23,5 тысячи рублей.

Мальдивы

Восточная и Юго-Восточная Азия

Список стран Восточной и Юго-Восточной Азии, куда не нужно заранее получать визу: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Монголия, Таиланд. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилете в аэропорту. Минимальная цена на билет из Москвы в Монголию этим летом — 20 тысячи рублей. Следом идет Вьетнам — добраться до страны можно минимум за 25 тысяч.

Таиланд

Помните, что на территории Мьянмы — гражданская война. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

Океания

Список стран Океании, куда не нужно заранее получать визу: Федеративные штаты Микронезии, Фиджи, Маршалловы острова, Науру, Палау, Самоа, Тонга, Вануату. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилете в аэропорту. Минимальная цена авиабилета из Москвы на Фиджи — 63 тысячи рублей.

Острова Палау

Африка

Список стран Африки, куда не нужно заранее получать визу: Ангола, Ботсвана, Гамбия, Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Коморские острова, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Марокко, Намибия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова, Танзания, Того, Тунис, Эфиопия. В некоторых из перечисленных государств визы туристам оформляют по прилете в аэропорту. Из Москвы в Тунис можно найти билет за 30 тысяч рублей в одну сторону.

Помните, что в некоторых странах Африки — вооруженные конфликты. Изучите новости и официальную информацию, прежде чем отправляться в зарубежную страну.

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