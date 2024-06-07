«У меня уже стадия разрушения костей»: как раненый на СВО мобилизованный почти год добивается операции в Москве

Максим Маслов передвигается с большим трудом, но от него требуют срочно вернуться в Луганск Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Получивший ранение в зоне специальной военной операции 32-летний мобилизованный житель Якутии Максим Маслов уже несколько месяцев находится в Волгограде, пытаясь добиться необходимой ему операции. Но, несмотря на несросшийся перелом и требуемое эндопротезирование поврежденного сустава, командование требует от передвигающегося с палочкой бойца вернуться в Луганск. Подробности — в материале V1.RU.

«Я был мобилизован уже с переломом»

Как рассказал корреспонденту V1.RU житель Якутии Максим Маслов, он был мобилизован в сентябре 2022 года, несмотря на имевшуюся у него серьезную травму таза.



— Я работал инженером. В 2020 году я упал с 15-метровой высоты, — рассказывает Максим Маслов, — Заработал Т-образный перелом таза. Когда началась мобилизация, я пытался объяснить, что у меня диагноз серьезный. Но, так получилось, что меня никто не хотел слышать.

Наличие у Максима Маслова тяжелой травмы, последствия которой не были устранены до сих пор, подтверждается медицинскими документами, в том числе и в официальной справке Министерства обороны России.



— Застарелый несросшийся внутрисуставной перелом костей правой вертлужной впадины, — цитируют диагноз в документе от Южного военного округа. — Не удаленные металлоконструкции костей таза. Посттравматический коксартроз 2-й стадии с выраженным болевым синдромом.



«Попал под обстрел. Взрывной волной отбросило»

Максим опасается, что в Луганске его вновь отправят к линии соприкосновения Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











После мобилизации Максима Маслова, по его словам, направили в относившийся к Волгограду инженерно-саперный полк и вскоре перебросили к линии соприкосновения.



— Нас забросили в Луганск. Служба проходила нормально. Было много обстрелов и боевых вылазок. Будучи травмирован, я всё равно выполнял свои задачи. Но со временем из-за нагрузок у меня начались осложнения. А через семь месяцев я попал под обстрел, — рассказывает Максим Маслов.

Полученная младшим сержантом травма подтверждается документально. В медицинских документах пишется: «При исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО попал под обстрел, взрывной волной отбросило в сторону, почувствовал резкую боль в правом бедре. Лечился стационарно и амбулаторно».

— Я был эвакуирован из Луганска. Возили по больницам, а затем отправили сюда, в Волгоград, — рассказывает младший сержант Маслов. — Я стал добиваться того, чтобы меня отправили в госпиталь Бурденко, где специализируются в том числе и на лечении последствий подобных травм. Мне должны были удалить кость и провести эндопротезирование. В итоге такое направление я в госпитале получил.

В официальном письме от 30 января 2024 года, начальник волгоградского военного госпиталя просит военно-медицинское управление Южного военного округа госпитализировать младшего сержанта Маслова для операции в главный военный клинический госпиталь имени Бурденко в Москве.

Подтверждали необходимость лечения и в самой части, ссылаясь на полученные им последствия травмы.

— Состояние военнослужащего в данное время не позволяет исполнять служебные обязанности в полном объеме, — говорится в выданной воинской частью медицинской характеристике.

«У меня стадия разрушения костей»

Но, несмотря на собранные Максимом Масловым многочисленные документы и подтверждения, добиться госпитализации в главный военный госпиталь и операции ему так и не удалось. Уже несколько месяцев он живет вместе с супругой на съёмной квартире. Ходит отец двух несовершеннолетних детей с большим трудом, тяжело опираясь на трость. По словам Маслова, из-за боли он уже давно не может нормально спать и регулярно вызывает скорую.

— Мой сустав полностью разрушился, я могу остаться инвалидом. Уже девять месяцев сижу в Волгограде с этой проблемой, — признается Максим. — Пару дней назад я прибыл опять в военный госпиталь. Они всё знают о моей травме. Сказали, что у меня уже идет стадия разрушения костей. Да, мне по-прежнему не дают поехать на операцию в Москву. Теперь требуют отправляться обратно в Луганск — служить.

В теле мобилизованного младшего сержанта до сих пор остались неудаленные металлоконструкции Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











«Приезжай в Луганск, окажем помощь»

По словам Максима Маслова, сейчас командование начало требовать от него возвращения в Луганск, постоянно звонят и уже пугают уголовным делом. Он показывает переписку в мессенджере с неким Арфой — якобы офицером-замполитом его части. В ответ на присланные медицинские документы Арфа обещает не отправлять его на «выполнение задач»:

— Езжай в Луганск, окажут помощь, — отвечает Максиму Арфа. — Естественно, тебя в строй не поставят. Выполнять задачи ты всё равно не сможешь. Где-нибудь пристроим, в штабе к примеру.



Редакция V1.RU направила официальный запрос в пресс-службу Южного военного округа с просьбой внести ясность в ситуацию, сложившуюся с Максимом Масловым. И, к счастью, ситуация стала меняться.

Как рассказала корреспонденту V1.RU супруга Максима, Екатерина Чиркина, все кардинально изменилось после того, как история получила общественный резонанс. Уже на следующий день после публикации на V1.RU боец получил долгожданное направление на госпитализацию.



— Максиму позвонил полковник из Москвы и сказал собираться с вещами, — рассказывает супруга мобилизованного Екатерина Чиркина. — Все суетятся и просят больше не писать в СМИ. Вот только если бы не СМИ, ничего бы так и не сдвинулось. На днях его транспортируют в госпиталь имени Бурденко и наконец проведут эндопротезирование разрушенного сустава.



Мы следим за ситуацией.