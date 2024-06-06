Иностранцев решили делать гражданами России за службу в армии: новости за 5 июня

Инострацам и их семьям дадут граждастно РФ при условии заключения контракта Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 июня.



В Санкт-Петербурге стартовал ПМЭФ

Сегодня в Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Источник: MSK1.RU

Там, в частности, представили макет первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Посетителям показали маршрут, по которому будут курсировать новые поезда, а также указали их расстояния и время в пути.

Общая протяженность сети скоростных ж/д трасс — 4 тысячи 671 километр. ВСМ свяжут Москву с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.



Источник: Мария Романова / Городские порталы











Также на форуме «АвтоВАЗ» презентовал новую модель Lada Iskra. Как сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, стоимость новой Lada Iskra в самом бюджетном варианте оценивается в 1–1,2 млн рублей.

Lada Iskra — это автомобиль класса B. В линейку будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»











Новый автомобиль займёт нишу между LADA-Granta и LADA-Vesta











Старт производства в Тольятти запланирован на начало 2025 года. Продажи ожидаются весной, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.



А еще на ПМЭФ показали родословную Путина. Схема родственных связей президента стала фишкой стенда дома семейных традиций «Кристиан». Это московская компания, которая занимается генеалогическими исследованиями на заказ. Родословную Путина компания решила показать впервые.

По словам представителей дома «Кристиан», исследование им заказал троюродный брат президента. На схеме представлена родословная только по мужской линии Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU











Специалисты рассказывают, что род Путиных уходит корнями к крестьянским семьям, жившим в Твери Источник: Анна Мотовилова / «Фонтанка.ру»











Арест экс-заместителя главы Росприроднадзора

В Москве арестовали бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС. Решение вынес Преображенский суд.

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Долматову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 июля. Он обвиняется по статье 159 УК РФ (мошенничество) и 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями)», — передали в пресс-службе.

Олег Долматов работал заместителем руководителя Росприроднадзора в 2011–2017 годах. В последнее время он занимал должность директора по экологии и природоохранной деятельности ПАО «Мечел».



Иностранцев, заключивших контракт с Минобороны, сделают гражданами РФ

Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Также гражданство выдадут и членам семей военнослужащих.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/











Диверсантов, принуждавших школьников устраивать поджоги на железной дороге, отправили в тюрьму

Диверсантов Кирилла Горького и Евгения Заичкина, которые вынуждали школьников поджигать релейные шкафы на киевском направлении Московской железной дороги, отправят в тюрьму, пишет ТАСС. Второй Западный окружной военный суд приговорил Горького к 22 годам и трем месяцам колонии, Заичкина — к 17 годам. Подобное уголовное дело в России рассматривали впервые, отмечает агентство.

Судья в своем приговоре указал, что, помимо срока, Горькову назначен штраф в размере 200 тысяч рублей, Заичкину — 250 тысяч. Согласно решению суда, Горьков должен провести первые пять лет в тюрьме, а Заичкин — первые три года. После этого обоим предстоит отбывать оставшийся срок в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны — РЖД, взыскав с Горькова около 320 тысяч рублей.

Мобилизованный россиянин, подорвавший спящих сослуживцев, получил 23 года колонии

Боец СВО из Свердловской области Дмитрий Лобовиков получил 23 года колонии строго режима, сообщает ТАСС. Как писал «Коммерсантъ», мобилизованный был командиром взвода в одной из воинских частей в Белгородской области. По версии следствия, в январе прошлого года Лобовиков, будучи в алкогольном опьянении, бросал гранаты в спящих сослуживцев. В помещении были газовые баллоны, которые взорвались вслед за боеприпасом. Погибли семь военнослужащих, еще шестнадцать получили ранения разной степени тяжести.

Второй западный окружной военный суд пока не опубликовал решение. Свердловчанина обвинили в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном причинении вреда здоровью, легкого и средней тяжести, умышленном уничтожении и повреждении имущества, а также незаконном хранении взрывных устройств (ч. 2 ст. 105, ст. 30 и ч. 2 ст. 105, ст. 112, ст. 115, ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Прокурор Скрибайло отметил, что гранату подсудимый привез из зоны боевых действий и хранил у себя, хотя был обязан сдать ее в оружейную комнату.



Адвокат Дмитрия Леонард Султангареев заявлял на суде, что сержант не хранил у себя гранату, а нашел ее в коридоре, где перед этим произошла стычка между военнослужащими. Сержант Лобовиков, по его словам, поднял гранату и увидел, что кольцо в ней едва держалось. Он попросил одного из подчиненных закрепить его и получил отказ. После этого Дмитрий Лобовиков решил вынести гранату на улицу, но, проходя по коридору, потерял сознание.



Совфед досрочно прекратил полномочия Турчака

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Андрея Турчака в связи с его назначением врио главы Республики Алтай.



Накануне, 4 июня, Владимир Путин 4 июня предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай — «перспективный», по его словам, регион. Незадолго до этого губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин ушел в отставку.

Турчак родился в 1975 году в Ленинграде. В 2009–2017 годах был губернатором Псковской области, с 2017 года — член Совета Федерации, с 2020 года — первый заместитель председателя. Отец Андрея Турчака Анатолий, по данным СМИ, был спарринг-партнером Путина по дзюдо.

Суд в Москве приговорил стримершу к пяти с половиной годам колонии за фейки об армии

Останкинский районный суд Москвы признал Анну Бажутову виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России» и приговорил ее к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.



Источник: moscowcourts / T.me

Бажутова, также известная как Twitch-блогер YokoBovich, в апреле 2022 года провела стрим, во время которого зачитала сообщение донатера с упоминанием событий в Буче.



Согласно постановлению суда, Бажутова «действовала по мотиву политической ненависти и вражды, достоверно осознавала противоправный характер и опасность своих действий, допускала неизбежность подрыва авторитета и дискредитации действующей государственной власти и ВС РФ, а также уважения и доверия к народу Российской Федерации в глазах окружающих».



Суд также запретил Бажутовой три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Гособвинение просило назначить стримерше на полгода больше, чем ей назначил районный суд.



В Великом Новгороде утонули четыре индийских студента

Четыре человека в возрасте 18–20 лет утонули в реке Волхов в Великом Новгороде недалеко от кремля, сообщает прокуратура Новгородской области. Погибшие — предположительно, студенты из Индии, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Источник: ГУ МЧС по Новгородской области











Источник: ГУ МЧС по Новгородской области











Инцидент произошёл вчера около 21 часа у пешеходного моста. По данным областного МЧС, купаться пошли пятеро — девушка и четыре молодых человека, из-за сильного течения все начали тонуть. Очевидцы спасли девушку и передали ее медикам.

Источник: ГУ МЧС по Новгородской области











Источник: ГУ МЧС по Новгородской области











Тела ищут. Работают 42 человека, в том числе четыре водолаза, и 17 единиц техники.



Прокуратура начала проверку, чтобы оценить деятельность администрации города при организации и оборудовании специальных мест для купания. Региональное СУ СК тоже ведёт проверку.



Источник: ГУ МЧС по Новгородской области











Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам

Сбербанк увеличивает процентные ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентного пункта, в результате минимальная ставка составит 18,2%. Об этом сообщила пресс-служба финансового учреждения в ходе Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.



Изменения ставок, как отмечается, обусловлены увеличением доходности государственных облигаций на фоне повышения ключевой ставки Центробанка и не затронут программы с государственной поддержкой.

Новые процентные условия будут распространяться на базовые ипотечные программы, представленные на платформе «Домклик». Таким образом, минимальные ставки по базовым ипотечным программам составят: «Ипотека на новостройку» — от 18,2%, «Ипотека на вторичное жилье» — от 18,2%, «Рефинансирование ипотеки» — от 18,2%.

