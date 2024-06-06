Как добраться до Геленджика и чем там заняться? Путеводитель для туристов со всей России

В Геленджике много развлечений на любой вкус Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Геленджик — один из самых популярных курортов Краснодарского края. Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов. Но есть одна особенность: в городе нет железной дороги. Как же тогда добраться сюда в то время, как на Кубани работает всего один аэропорт?

Рассказываем, как можно добраться до Геленджика и чем можно заняться.

Как добраться?

Как мы уже говорили, в Геленджике нет железной дороги. Аэропорт здесь не работает с начала спецоперации. Так что вам придется либо ехать на автобусе (от 3800 рублей из Москвы и 23 часа в пути), либо на поезде до Краснодара, а оттуда — на автобусе. Путь от Краснодара займет 4 часа, цена — от 900 рублей.



Еще один стандартный вариант — долететь до Адлера, а оттуда на автобусе. Время в пути займет 5–6 часов, билеты стоят от 2800 до 4800 в зависимости от транспорта. Дорога проходит по серпантину, поэтому ехать будет не очень комфортно.



Еще один необычный вариант — из аэропорта вам нужно доехать до морпорта Сочи, откуда выезжает комфортабельный катер «Комета» до Геленджика (4 часа в дороге). Цена, правда, кусается — 3000 рублей для взрослых и 2000 для детей до 14 лет. Кстати, во время шторма судно не выходит в море, так что лучше уточнять работу на сайте перевозчика.



Также можно прилететь в аэропорт Минеральных Вод. Оттуда до Геленджика по трассе 530 километров, это около 12 часов в пути на автобусе. Чаще всего они выезжают вечером, чтобы к утру оказаться на курорте. Билеты стоят в районе 3000 рублей на человека. На машине будет быстрее: до 8 часов.

В Геленджик можно попасть и через Новороссийск — туда ходит множество разных поездов. Оттуда путь на курорт займет час на автобусе или маршрутке. Ездят они регулярно, поэтому большого труда дорога не составит.

Чем заняться на курорте?

Мы не будем описывать пляжный отдых, потому что здесь всё весьма очевидно. Отдыхать лучше не на Центральном пляже, а на Тонком или Толстом мысе — там море чище, чем в бухте.

Главное, куда отправляются все туристы, — канатная дорога на Мархотский хребет. В Геленджике есть два подъемника, между которыми 1,7 километра. Один принадлежит сафари-парку, второй — парку «Олимп». В сафари-парке с канатки открывается вид на Кавказский хребет. Зато в парке «Олимп» дешевле (1200 рублей) и больше активностей: в стоимость входят океанариум и колесо обозрения. Путь на подъемнике занимает 15 минут.

Такой вид открывается с горы Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Рядом со смотровой площадкой на хребте находится 44-метровый крест, сделанный в индустриальном стиле из скрученных металлических балок. За ним расположена еще одна смотровая. Помимо Геленджика, можно рассмотреть и другие локации: слева будет село Дивноморское, справа — Кабардинка. А еще на территории парка есть колесо обозрения — оно уже входит в стоимость подъема.

Сверху может быть холодно, поэтому возьмите теплые вещи Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Традиционное место для прогулок — набережная вдоль моря через весь город. В некоторых местах вы наткнетесь на шансон, аниматоров и зазывал в кафе, но в целом ее облик за последние годы сильно изменился.

На набережной растут большие сосны Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU











Весной 2024 года на курорте появилась новая локация — парк «Молодежный», который находится прямо у моря. На улице Десантной привели в порядок 11 гектаров земли, построив там лавочки, дорожки, водоемы и различные площадки. Вход туда открыт для всех желающих. Больше кадров из нового парка можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

В парке можно отдохнуть у воды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Также в Геленджике есть разные аквапарки, самый известный — «Золотая бухта». Можно сходить в туннельный океанариум, галерею «Белая лошадь», Андреевский парк.

Пригород Геленджика

В 15 километрах от Геленджика со стороны Архипо-Осиповки располагается село Возрождение. Здесь находится долина реки Жане с несколькими сотнями водопадов. В июне они особенно живописны из-за сезона дождей и тающих снегов. Местами водопады образовывают большие чаши, в которых можно искупаться. Актуально и для тех, кто не любит соленую воду. Вход в лес платный.



До села Возрождение и обратно несколько раз в день курсируют маршрутки № 112 (от автостанции) и 117/1 (от остановки «Кирова» /«Рынок»). Это не единственный общественный транспорт — мимо проезжают микроавтобусы, которые едут в следующие сёла.



Конечно же, мы не могли не упомянуть сухогруз Rio, который выбросило на мель в районе села Кабардинка в 2018 году. Наш журналист побывал на борту судна и поговорил с местными жителями, которые организовали там бизнес. Туристов со всей страны готовы за деньги подвезти к сухогрузу, какое-то время на него можно было даже подняться. Историю Rio читайте в нашем материале.



Уже много раз появлялись новости о том, что сухогруз вот-вот распилят и уберут. Но он до сих пор находится на своем месте.

К сухогрузу можно подплыть на катере Источник: Николай Хижняк / 93.RU











Еще в Кабардинке можно сходить в «Старый парк», билет туда стоит 800 рублей для взрослых, 400 рублей — для детей. Это и ботанический сад, и музейный комплекс, представляющий культуры разных времен и народов. На территории есть несколько музеев и даже театр, билеты туда нужно покупать отдельно.