Стало известно, куда пропал муж Блиновской, находящийся на СВО: новости за 30 мая

Ранее сообщалось, что муж Блиновской пропал из воинской части в Донецке Источник: соцсети Алексея Блиновского











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 мая.



Анастасия Заворотнюк умерла

Ночью 30 мая ушла из жизни актриса Анастасия Заворотнюк. Сообщение об этом утром появилось в ее соцсетях.



— Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении.

Источник: azavorotnyuk / Vk.com











Анастасии было 53 года. Последние пять лет актриса боролась с тяжелой болезнью.

Смерть Анастасии прокомментировала ее дочь Анна Заворотнюк.

— Заливаю слезами телефон и не могу остановиться пересматривать твои фотографии, мы обязательно еще встретимся. Эти самые тяжелые 5 лет твоей болезни позади, и ты обрела покой. <...> Люблю тебя, мой ангел, — написала Анна в соцсетях.

Прощание с актрисой пройдет 1 июня. Оно состоится в Покровском монастыре. Об этом, как передает РБК, рассказал телеведущий Андрей Малахов. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище.

Всё о жизни и болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в видео Источник: Городские порталы

Отставка губернатора ХМАО

Наталья Комарова объявила об отставке с поста губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом она сообщила в своем официальном Telegram-канале.

— Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, приняла такое решение и перехожу на другую работу, — заявила Наталья Комарова, не уточнив, какой пост ей подготовлен.

Источник: komarova_ugra / T.me

Наталья Комарова возглавляла ХМАО с 2010 года. Это третий случай в истории современной России, когда женщина становилась главой субъекта Федерации. Мы рассказывали, чем она запомнится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и какие дела стали провалом, а какие — успехом.

Занять освободившееся место президент Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку. Об этом сообщили в Кремле.



— Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ, — сказал Путин, уточнив, что Кухарук родился в ХМАО, всю жизнь проработал в Тюмени.

Источник: news_kremlin / T.me

Политик дважды был избран мэром Тюмени — по словам президента, этот опыт будет использован на более высоком уровне.



Сам Руслан Кухарук подчеркнул, что Югра является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику России. Первоочередная задача на новом посту — продолжение развития региона, заявил Кухарук.



— Желаю вам успеха, удачи на новом месте работы с большим объемом ответственности, — заявил президент.



Школьники два часа прождали сдачи ОГЭ

Сегодня во время проведения ОГЭ в Москве произошел массовый сбой. 30 мая девятиклассники сдают экзамены по географии, истории, физике и химии.



По данным Baza, в некоторых местах на компьютерах не запустилась программа для тестирования учеников. Некоторым пришлось ждать два часа — экзамен начался в полдень вместо 10 утра. Другие же отправятся писать ОГЭ в один из резервных дней.



— Сегодня на экзамене по физике у дочери и еще нескольких ребят не «открылся» экзамен. Два часа просидели, написали апелляцию и ушли, — написала мама девятиклассника в комментариях Telegram-канала «Московское образование».

Причина сбоя пока неизвестна Источник: Baza / T.me











Путин наградил Матвиенко, Володина, Собянина, Сигала и других

В Екатерининском зале Кремля прошла церемония вручения государственных наград РФ. Президент Владимир Путин вручил ордена, знаки отличия и почетные звания более тридцати выдающимся гражданам России. Серди них — политики, ученые, военные, летчики, космонавты, спортсмены и деятели культуры.

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, звание Героя Российской Федерации присвоено 100-летнему Садыкову Ибрагим-Паше Султановичу.



100-летний Садыков Ибрагим-Паша Султанович Источник: Kremlin.ru











Также награды получили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, другие политики.

Также Путин наградил актеров Владимира Машкова и Стивена Сигала (ему вручили орден Дружбы).

Звание «Мать-героиня» получила Ольга Верпаковская, мать 14 детей из Тверской области.



— Я, конечно, никогда бы не была на этом месте, если бы со мной вместе не были мой супруг и мои дети, которые меня поддерживают и которых я очень люблю. Я очень благодарна Богу за этот удел, — заявила Ольга Верпаковская.



Правительство РФ одобрило повышение налогов

Законопроект вводит прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц; максимальная ставка НДФЛ составит 22%. Прогрессивная шкала будет начинаться с годового дохода свыше 2,4 миллиона рублей (это 200 тысяч в месяц).



Предполагается, что повышение вступит в силу 1 января 2025 года. Деньги от повышения налога на прибыль и НДФЛ предлагается направить в федеральный бюджет, сообщает «Фонтанка».

Стало известно, куда пропал муж Блиновской, находящийся в зоне СВО

Муж Елены Блиновской Алексей находится в своем подразделении в зоне СВО, однако не выполняет никаких задач, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Источник отметил, что, несмотря на невыполнение обязанностей и отсутствие по месту службы, дело о самовольном оставлении части пока не заведено Источник: соцсети Алексея Блиновского











— Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того как узнал о том, что там его собираются отправить в бой, принимать участие в штурмовых действиях, передумал. В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу, — заявил собеседник агентства.



Он отметил, что Блиновского вряд ли переведут в другое подразделение, так как там у него конфликт с начальством.

В Белгородской области беспилотник атаковал «Газель», погиб мужчина

— ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую «Газель», которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района. Водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, именно в этот момент дрон и нанес удар по людям, — рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Один мирный житель погиб до прибытия скорой. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще четыре женщины и пять мужчин пострадали.

— С осколочными ранениями различных частей тела они доставлены в медицинские учреждения региона, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, — сообщил Гладков.

«Морские» атаки ВСУ

В Минобороны рассказали о пресечении «морских» атак ночью 30 мая. Удары наносили с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS, безэкипажных катеров и беспилотников.



Силы ПВО уничтожили восемь ракет над акваторией Азовского моря и перехватили восемь БПЛА над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Два безэкипажных катера, направлявшиеся к Крыму, были уничтожены в акватории Черного моря дежурными огневыми средствами.



По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, в ходе отражения атаки обломки сбитых ракет задели два парома: автомобильный и железнодорожный. Жертв нет.



В Самарской области мальчики достали удочкой до проводов — их ударило током

Юные жители города Чапаевска в Самарской области попали под напряжение высоковольтной ЛЭП. Инцидент попал на видео.

Источник: shot_shot / T.me

На кадрах видно, как мальчишки идут по улице, прыгают и пытаются достать до проводов удочкой. Одному из них удается это сделать, после чего вспыхивает огонь, а школьники падают в разные стороны.



В Индии автобус упал в ущелье, 21 человек погиб и 40 пострадали

ЧП произошло на севере Индии, когда автобус с паломниками двигался в район Шив Хори. Транспорт съехал с дороги и упал в ущелье, пролетев 45 метров вниз. Местные СМИ постоянно обновляют цифры погибших и раненых, поэтому их количество может увеличиваться.

Источник: Timesofindia.indiatimes.com









