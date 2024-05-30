НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

зап.

 751мм 76%
Подробнее
0 Пробки
USD 89,26
EUR 96,89
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Звезда фильма «Любовь и голуби» попал в больницу

Жена депутата хейтит город
Как не пропустить отпуск
Беспредел в Горном
Такие дома строят в городе
Кто живет в усадьбе
Что с выпускными
Страдающая Затулинка
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Страна и мир Проверили на пули, взрывы и РЭБ. Иран выяснил главное о крушении вертолета с президентом Раиси

Проверили на пули, взрывы и РЭБ. Иран выяснил главное о крушении вертолета с президентом Раиси

Публикуем итоги расследлвания

287
Написать комментарий
Одно из последних фото президента Ирана перед аварией

Генштаб Ирана опубликовал итоги расследования авиакатастрофы, в которой погиб президент Эбрахим Раиси.

Специалисты изучили обломки вертолета. Согласно их отчету, причиной ЧП точно не могла быть диверсия — не было обнаружено ни пуль, ни взрывов, ни воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

— По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности, — передает ТАСС текст заявления. — Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено.

Главное о ЧП — в одном видео

По информации Генштаба, экипаж вертолета выходил на связь за 69 секунд до аварии.

— Пока не будет выявлена основная причина аварии, анализ информации будет продолжаться, — говорится в заявлении.

Ранее иранский Генштаб первый отчет по результатам расследования катастрофы. Отмечалось, что воздушное судно загорелось только после столкновения с поверхностью горы и за полторы минуты до аварии оно двигалось по запланированному маршруту. Генштаб предостерег делать поспешные выводы о причинах авиакатастрофы.

Вертолет, перевозивший президента, главу МИД и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая. Поиски вертолета Раиси растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа.

Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.

ПО ТЕМЕ
Иран Президент Авиакатастрофа ЧП Взрыв Пули
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Галина,  42

Ольга,  36

Bylochka,  51

Оля,  37

Алексей,  46

Ксения,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление