Проверили на пули, взрывы и РЭБ. Иран выяснил главное о крушении вертолета с президентом Раиси

Специалисты изучили обломки вертолета. Согласно их отчету, причиной ЧП точно не могла быть диверсия — не было обнаружено ни пуль, ни взрывов, ни воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

— По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности, — передает ТАСС текст заявления. — Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено.