Проверили на пули, взрывы и РЭБ. Иран выяснил главное о крушении вертолета с президентом Раиси

Генштаб Ирана опубликовал итоги расследования авиакатастрофы, в которой погиб президент Эбрахим Раиси.
Специалисты изучили обломки вертолета. Согласно их отчету, причиной ЧП точно не могла быть диверсия — не было обнаружено ни пуль, ни взрывов, ни воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
— По результатам исследования обломков и частей вертолета, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена [версия] о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения [воздушного судна] со склоном возвышенности, — передает ТАСС текст заявления. — Согласно отчету профильных экспертов, следов действий средств радиоэлектронной борьбы на разбившемся вертолете не обнаружено.
По информации Генштаба, экипаж вертолета выходил на связь за 69 секунд до аварии.
— Пока не будет выявлена основная причина аварии, анализ информации будет продолжаться, — говорится в заявлении.
Ранее иранский Генштаб первый отчет по результатам расследования катастрофы. Отмечалось, что воздушное судно загорелось только после столкновения с поверхностью горы и за полторы минуты до аварии оно двигалось по запланированному маршруту. Генштаб предостерег делать поспешные выводы о причинах авиакатастрофы.
Вертолет, перевозивший президента, главу МИД и других официальных лиц страны, потерпел крушение 19 мая. Поиски вертолета Раиси растянулись на всю ночь из-за тумана, холода и сложности рельефа.
Похороны погибшего при крушении президента Ирана состоялись 23 мая.