Мужчине на гидроцикле отрезало голову, «Клуб романтики» запретили: главные новости 29 мая

Кадр с места ЧП в Башкирии Источник: МЧС России











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 мая.

Памятник Пригожину

На могиле Евгения Пригожина завершили работы по установке памятника. Композиция представляет собой камень и скульптуру.



Пригожин одет в полувоенную форму и безоружен. О том, почему выбран именно этот образ, «Фонтанке» рассказал автор композиции, скульптор Ярослав Барков.



— Мама [Евгения Пригожина] категорически не хотела образ военного. Но понятно, что не без этого — поэтому он в своей куртке полувоенной. И больше ориентировались как на гражданина России, Героя России. Мама на этом образе настаивала <...>. То, что у него болела душа, сердце за Россию. Человек-патриот, — объяснил Барков.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»











Поручения Путина

Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент поручил:

создать единую цифровую платформу с информацией о гостиницах, ресторанах и гидах;

утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» по созданию круглогодичных курортов.



Главным приоритетом развития страны президент назвал сбережение народа и благополучие российских семей. В пример чиновникам он поставил бойцов СВО.



— Мы все вместе, вот все, кто здесь сидит, и все ваши команды на местах — все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта, — сказал он, обращаясь к участникам встречи.



Тем временем Госдума приняла законопроект, разрешающий судебным приставам применение огнестрельного оружия. Право распространяется на ряд прописанных в законопроекте случаев: например, для пресечения преступлений и правонарушений и в ситуации задержания вооруженного лица. Но «применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия не должно создавать угрозу жизни и здоровью случайных лиц», сказано в документе.



Также Путин подписал три закона: первый — о создании открытого реестра должников по алиментам, второй — разрешающий продавать алкоголь на летних верандах кафе, третий — запрещающий списание долгов с социальных пенсий инвалидов.

По информации РИА Новости, пострадавшим при теракте в «Крокусе» выплатили более 21 миллиона рублей. В сумму вошли в том числе страховые выплаты и платежи банкам по ипотечным кредитам, однако эта сумма не окончательная и может вырасти еще.



Мужчине отрезало голову, когда он катался на гидроцикле

Мужчине буквально отрезало часть головы во время катания на гидроцикле в Башкирии. Трагедия произошла на реке Дёме недалеко от села Юматово. Виной стал натянутый поперек водоема трос, который не заметил отдыхающий.

По информации МЧС республики, накануне вечером трое приятелей решили покататься по реке. Один из них ушел вперед от остальных, не заметив трос на своем пути. Он на полной скорости зацепился за него головой. Мужчина умер на месте, его тело достали из воды спасатели.

Двое других мужчин вовремя заметили опасность и смогли затормозить. Знакомый с деталями происшествия источник рассказал UFA1.RU, что на реке погиб 54-летний предприниматель. Как пояснил собеседник портала, мужчина отдыхал на реке с сыном и другом, он выехал на своем новом гидроцикле впервые. Трос, которым ему травмировало голову, держал понтонный мост.

Источник: МЧС России











Суды

Приговор Игорю Стрелкову оставили в силе после апелляции. Приговор теперь считается вступившим в законную силу, и в ближайшее время Стрелков будет этапирован в колонию. Адвокат осужденного Гаджи Алиев отметил, что судом были удовлетворены частично лишь «какие-то технические ходатайства»;

актера Алексея Панина включили в реестр экстремистов и террористов (составляется Росфинмониторингом). В РФ звезда фильмов «Жмурки» и «ДМБ» был заочно арестован еще минувшей зимой, ему вменяют призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганду терроризма. В недавнем интервью актер признался, что возвращаться не планирует и ищет работу в Голливуде;

адвокаты Максима Галкина* не смогли добиться его исключения из списка иностранных агентов. Им отказала Судебная коллегия Второго кассационного суда общей юрисдикции;

миллиардер Фархад Ахмедов выиграл суд против Совета ЕС. Его выводят из-под санкций. Ахмедов занимает 82-е место в российском рейтинге Forbes, его состояние оценивают в $ 1,6 млрд;

Роскомнадзор внес популярную игру «Клуб романтики» в реестр сайтов с запрещенной информацией. В перечень добавили ссылки, ведущие на приложение в Google Play и и App Store.

«Клуб романтики» — это собрание визуальных новелл, в которых игрок делает выбор и двигает сюжет. В приложении можно погрузиться в сказочные и реалистичные миры, основа которых опирается на построение отношений с другими персонажами. Причиной запрета игры стала тематика ЛГБТ**.

«Клуб романтики» — самая популярная мобильная визуальная новелла в странах СНГ. Пользователи выкладывают в соцсети обзоры, создают сообщества. В одном только Google Play у игры больше 10 миллионов скачиваний.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.



** Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.



Скандал из-за раздевания школьниц

В Воронеже второй день гремит скандал с раздеванием школьниц перед ЕГЭ. Но теперь эта история дошла и до Государственной думы.

Во вторник, 28 мая, после ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе № 62 две девушки рассказали, что ученицам пришлось снимать нижнее белье перед экзаменом — косточки бюстгальтеров «пищали» в рамках металлодетекторов. По словам, некоторым пришлось раздеваться прямо на улице.



— Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик». Кто-то говорил: «Показывайте», — рассказала выпускница.



Источник: Voronezh1.ru

Министерство образования опубликовало видео из школы, заявив, что на нем «нарушения этических норм не наблюдается». Однако на четвертой с половиной минуте на записи видно, как одна из школьниц показывает лифчик сотруднику, стоящему около рамок.



Происходящим сначала возмутилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а потом и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он пообещал обсудить скандальный досмотр с премьер-министром Михаилом Мишустиным.



Изменения в налоговой системе

Минфин России внес в правительство пакет законопроектов, включающий поправки в Налоговый кодекс. Среди предложенных изменений — многоступенчатая шкала подоходного налога, которую анонсировали ранее. Как сообщают «Ведомости», Минфин предлагает пять ступеней в шкале ставок НДФЛ.



Ставка будет зависеть от годового дохода человека: чем больше он зарабатывает, тем больше должен будет отдать государству. Сейчас НДФЛ базово составляет 13% от дохода, а те, кто зарабатывают больше 5 миллионов рублей в год, платят 15% с суммы доходов, превышающих эти 5 миллионов.

Меньше платят государству только самозанятые — для них действует специальный налоговый режим. Сейчас Минфин предлагает оставить ставку 13% только для тех, кто зарабатывает в год меньше 2,4 миллиона рублей. Люди с доходом от 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей будут платить в казну 15%, от 5 миллионов до 20 миллионов рублей — 18%, от 20 миллионов до 50 миллионов рублей — 20%. Те, кто за год заработает больше 50 миллионов, должны будут заплатить 22%.