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Страна и мир В полный рост: в Петербурге установили памятник Пригожину — как выглядит бронзовая статуя

В полный рост: в Петербурге установили памятник Пригожину — как выглядит бронзовая статуя

Скульптура появилась на могиле основателя ЧВК «Вагнер» на Пороховском кладбище

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Могилу Пригожина облагораживают к 1 июня — это день его рождения

В Петербурге на могиле бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище установили его бронзовую скульптуру. Фото опубликовал портал 47news. Накануне вечером там же была установлена памятная гранитная плита, весом не менее 2–2,5 тонны.

Судя по опубликованным кадрам, статуя не такая милитаризированная, как в Горячем Ключе, где памятник основателю ЧВК «Вагнер» и его соратнику Дмитрию Уткину установили двумя месяцами раньше. Пригожин одет в полевую форму, но безоружен и без разгрузки.

Ранее «Фонтанка» публиковала снимки надгробия. Могилу Пригожина планируют облагородить ко дню его рождения, 1 июня.

Евгений Пригожин погиб в августе 2023 года. 23 августа, около восьми часов вечера по московскому времени, стало известно о крушении частного самолета в Тверской области. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Вскоре стало известно, что крушение потерпел Embraer ERJ-135, который связывают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а сам Пригожин в это время был на борту. 27 августа Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе после получения результатов молекулярно-генетической экспертизы. 29 августа состоялось прощание, Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге.

Пригожин долгое время занимался бизнесом, но известен в первую очередь как основатель частной военной компании «Вагнер», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, а затем в Сирии. Пригожин свою причастность к созданию ЧВК долго отрицал и признал только в 2022 году. В феврале 2023 года Пригожин публично заявил о недовольстве нехваткой боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск), после чего его конфликт с Министерством обороны нарастал и достиг пика к лету.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям вагнеровцев». Минобороны официально опровергло его слова, однако ЧВК «Вагнер» выступила на Москву. Сам Пригожин назвал это мероприятие маршем справедливости, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».

Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны. Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили.

ПО ТЕМЕ
Евгений Пригожин ЧВК Вагнер Санкт-Петербург Пороховское кладбище Могила Пригожина
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