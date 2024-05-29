В полный рост: в Петербурге установили памятник Пригожину — как выглядит бронзовая статуя

Евгений Пригожин погиб в августе 2023 года. 23 августа, около восьми часов вечера по московскому времени, стало известно о крушении частного самолета в Тверской области. В МЧС сообщили, что все, кто был на борту самолета — три члена экипажа и семь пассажиров, погибли. Вскоре стало известно, что крушение потерпел Embraer ERJ-135, который связывают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, а сам Пригожин в это время был на борту. 27 августа Следственный комитет официально подтвердил гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе после получения результатов молекулярно-генетической экспертизы. 29 августа состоялось прощание, Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге.



Пригожин долгое время занимался бизнесом, но известен в первую очередь как основатель частной военной компании «Вагнер», которая с 2014 года принимала участие в боевых действиях на востоке Украины, а затем в Сирии. Пригожин свою причастность к созданию ЧВК долго отрицал и признал только в 2022 году. В феврале 2023 года Пригожин публично заявил о недовольстве нехваткой боеприпасов в ходе боев за Бахмут (Артемовск), после чего его конфликт с Министерством обороны нарастал и достиг пика к лету.



Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны РФ в «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям вагнеровцев». Минобороны официально опровергло его слова, однако ЧВК «Вагнер» выступила на Москву. Сам Пригожин назвал это мероприятие маршем справедливости, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу».



Пресечь действия ЧВК и арестовать Евгения Пригожина требовали Генпрокуратура и Национальный антитеррористический комитет. Президент в своем обращении к нации назвал действия руководства ЧВК предательством, а церковные иерархи призывали не допустить кровопролития. Вечером того же дня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны. Дело о вооруженном мятеже против Пригожина прекратили.